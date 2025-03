โครงเรื่องย่อซีรีส์ “Break up service บริษัทลดรักเลิก”

: ฐชัย โกมลเพ็ชร์: ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, โจริญ คัมภีรพันธุ์, ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์ ฯลฯ: GMMTV: ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ Application True Vision Now เท่านั้น: ตอนแรกวันจันทร์ที่ 31 มีนาคมนี้อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTVเมื่อ “บอส” (ออฟ จุมพล) และ “จืด” (โจริญ คัมภีรพันธุ์) ผิดหวังกับความรัก “บอส” เลยชวน “จืด” เข้ามาทำงานในบริษัทรับจ้างทำลายความสัมพันธ์ Break up service จากตอนแรกที่ทั้งสองไม่ชอบหน้ากันเพราะต่างฝ่ายต่างฝ่ายเป็นคนทำลายความรักซึ่งกันและกัน แต่ “จืด” ก็พิสูจน์ตัวเองจน “บอส” ยอมรับในความสามารถ “จืด” เองก็เริ่มสนุกกับการได้เป็นผู้คุมกฎความสัมพันธ์ เพราะการทำให้รักคนอื่นพังก็เหมือนได้แก้แค้นให้ตัวเอง แต่แล้วเมื่อได้ทำงานร่วมกันเรื่อยๆ “บอส” ก็เริ่มรู้ตัวเองว่าตนเริ่มตกหลุมรัก “จืด” เข้าให้แล้ว แต่ “จืด” เองนั้นไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับ “บอส” ความสัมพันธ์ของทั้งคู่และภารกิจของบริษัท Break up service ที่รับจ้างทำลายความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป? ติดตามพร้อมกัน!