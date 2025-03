รูปภาพ “เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว”

: Until the sun meets the star: สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ และ คุณวดี: เวลาดี 2020: ณัฏฐ์กรณ์ สุทธาวาส: โรแมนติกดราม่า: ปิยวดี มาลีนนท์: บริษัท เวลาดี 2020 จำกัด: ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3: เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568