เรื่องย่อ “เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว”

: Until the sun meets the star: สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ และ คุณวดี: เวลาดี 2020: ณัฏฐ์กรณ์ สุทธาวาส: โรแมนติกดราม่า: ปิยวดี มาลีนนท์: บริษัท เวลาดี 2020 จำกัด: ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3: เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568ทุกการรอคอย คือบทพิสูจน์หัวใจที่เข้มแข็ง...นาฬิกาชีวิตไม่เคยหยุดเดิน แต่สำหรับ 'คิมหันต์' (วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล) หนุ่มหล่อและนักธุรกิจที่มีพร้อมทุกอย่าง ยังไม่สามารถก้าวข้ามภาพความทรงจำที่เจ็บปวดจากครอบครัว และความสัมพันธ์ที่พร้อมแตกหักกับ 'เตชิต' (วิลลี่ แมคอินทอช) พ่อผู้ที่ไม่เคยให้ความรักหรือการยอมรับ แม้จะทำงานหนักเพื่อให้พ่อภูมิใจ แต่ความพยายามของเขากลับไม่เคยได้รับการตอบสนอง ทำให้ คิมหันต์ เติบโตขึ้นมาในโลกที่มีความเหงาและว่างเปล่า เขาค้นหาความหมายในชีวิต แต่กลับพบว่าทุกอย่างที่ทำกลับสูญเปล่า เมื่อพ่อไม่เคยมองเขากับ 'พร้อมตะวัน'(สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์) น้องสาวอยู่ในสายตา มีเพียง 'ศศิ' (สุปราณี เจริญผล) ภรรยาใหม่และ 'ปฐวี' (นิชคุณ ขจรบริรักษ์) น้องชายต่างแม่เท่านั้นที่อยู่ในหัวใจของเตชิต ครอบครัวที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความเจ็บปวดที่สุดสำหรับคิมหันต์ในขณะเดียวกัน 'นับดาว' (รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร) หญิงสาวผู้มีความหวังและมองโลกในแง่ดี แต่กลับต้องเผชิญการสูญเสียพ่อแม่ในวัยเด็ก ทำให้เธอต้องเรียนรู้การรับมือกับความเศร้าและเติบโตขึ้นด้วยตัวเอง โดยมี 'มนตรี' (มาวิน ทวีผล) น้าชายที่ไม่เอาถ่าน และ 'น้ำฟ้า' (ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ) น้องสาวคอยเป็นกำลังใจ แม้จะมีความเหงาในใจ แต่ความรักจากคนรอบข้างทำให้นับดาวยังคงยิ้มได้แม้ในวันที่เจอปัญหาถาโถมคิมหันต์ และ นับดาว ได้พบกันในสถานะ "เจ้านาย" กับ "ลูกน้อง" ที่เริ่มต้นจากความขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างมีปมในใจ แม้ทั้งคู่มาจากครอบครัวที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ กลับช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย คิมหันต์ที่เคยจมอยู่กับอดีตและไม่ศรัทธาในรัก เริ่มเข้าใจความหมายของความสุขที่แท้จริงเพราะนับดาว จนกระทั่ง 'ความลับ' ที่ถูกปกปิดไว้ของครอบครัวคิมหันต์และความจริงที่มาพร้อมบทพิสูจน์และผู้หญิงปริศนาที่ชื่อ 'มิรันตี' (อริศรา วงษ์ชาลี)ถูกเปิดเผย นำมาสู่เวลาของการตัดสินใจเลือกระหว่าง "ความรัก" หรือ "ครอบครัว" ?!ระหว่างนั้นความรักของ ปฐวี และ น้ำฟ้า ได้เริ่มเติบโตขึ้นในใจโดยต่างฝ่ายไม่เคยคิดหาคำตอบ ทั้งคู่เหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ น้ำฟ้าเปลี่ยนปฐวีที่เคยใช้ชีวิตแห้งแล้งภายใต้กรอบของคำว่า "รัก" จากพ่อ และแรงโกรธแค้นจากพี่ชาย ให้มีความสุขอีกครั้ง แต่เพราะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน และ 'เชฟปริศนา' ที่มาคั่นกลาง กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความรักของทั้งคู่สั่นคลอน'ความจริง' ที่ยากจะยอมรับ.. ความรักที่ถูก 'ความลับ' สั่นคลอน จะทำให้ทุกอย่างสูญสลาย หรือเป็นบทพิสูจน์หัวใจที่เข้มแข็ง? ห้ามพลาด!!วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล(ริว): คิมหันต์(คิม) บวรวิสุทธิ์รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร(มิ้นท์) : นับดาว ปทีปกมลนิชคุณ ขจรบริรักษ์(มีน) : ปฐวี(วี) บวรวิสุทธิ์ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ(น้ำฟ้า) : น้ำฟ้า(ฟ้า) ปทีปกมลวิลลี่ แมคอินทอช : เตชิต บวรวิสุทธิ์อริศรา วงษ์ชาลี(เฟรช) : มิรันตี / ราตรีดีแลน ไบร์อันท์: ทะเลสุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์(แคนดี้) : พร้อมตะวัน(ตะวัน) บวรวิสุทธิ์มาวิน ทวีผล : มนตรี(ปุ๊) รุจีโอชาสุทธิภา คงแนวดี(นุ่น) : ญาดา ผกามาศสุปราณี เจริญผล(ไก่) : บวรวิสุทธิ์ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์(โย) : จิตรีชนานา นุตาคม(ดี้): สงวนศรี นวลลออภูริต พลอยมีค่า(เพทาย) : ยศ ผกามาศณุศรา ประวันณา(หลิน) : จิตสุดาอภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล(เอ็ม) : อารัณย์ จิรชวาลัยวัชรายุธ์ สุรเดช(โปเต้) : เอกวิน(ไม้เอก)ภาราดา ชัชวาลโชติกุล(เฟริสท์): อภิโรจน์(ออฟโรด)คณิศร เลียวรักษ์โอฬาร(ก็อต) : ภูพนัส(หมีพูห์)คาลิยา นิฮุต(ลิตา) : ซินดี้ธิดารัตน์ ปรือทอง(เอนจอย) : จีน่าต่อตระกูล จันทิมา : เวหา ปทีปกมล