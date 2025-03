Review ซีรีส์ : พล็อตนางเอกย้อนเวลาแก้ไขอดีตอาภัพ แต่ดันตกหลุมรักสามีคนเดิม!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปี 2025 เรียกว่าเป็นปีทองของซีรีส์จีน ที่ปล่อยไลน์อัพมาแบบจึ้งๆ ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะแนวพีเรียดหรือแนวปัจจุบัน อย่างล่าสุดกับสองซีรีส์หวานตัดขา อย่าง วันนี้วันไหนก็รักเธอ (The First Frost - 2025) และรักเธอที่สุดเลย (The Best Thing - 2025) เพิ่งลาจอไปไม่ทันไร ก็ส่งซีรีส์พีเรียดฟอร์มดีที่หลายคนตั้งตารออย่าง ซื่อจิ่น หวนรักประดับใจ (Si Jin - 2025) มาลงจอทันที เพราะนอกจากจะได้สองนักแสดงตัวท็อปอย่าง จางหว่านอี้ มาประกบนักแสดงรุ่นพี่ จิ่งเถียน เรื่องนี้ยังได้สองผู้กำกับชื่อดังที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจมาแล้ว อย่าง ตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) จอมนางเหนือบัลลังก์ (Legend of Fu Yao – 2018) และ หมาป่าจอมราชันย์ (The Wolf - 2020)ซื่อจิ่น หวนรักประดับใจ ว่าด้วยเรื่องราวของ เจียงซื่อ (รับบทโดย จิ่งเถียน) คุณหนูสี่แห่งตระกูลตงผิงป๋อ ที่ได้โอกาสย้อนเวลากลับมา 10 ปีเพื่อแก้ไขอดีตอันเจ็บปวดเรื่องนี้เปิดเรื่องมาก็จึ้งเลย เพราะเป็นซีนที่ เจียงซื่อ ถูก อวี้จิ่น องค์ชายเจ็ดแห่งต้าโจว (รับบทโดย จางหว่านอี้) ที่เกิดมาพร้อมโชคชะตาอาภัพ เพราะถูกทำนายเป็นดาวหายนะ จึงถูกส่งไปชายแดน เป็นผู้นำหน่วยอาชาชื่ออวี่ สังหารด้วยการยิงธนูเข้าที่หัวใจ ในวินาทีแห่งความเป็นตาย เจียงซื่ออดเสียใจไม่ได้ที่สุดท้ายชายที่รักจะลงมือเช่นนั้น ทว่าคิดได้แค่นั้น เธอก็พบว่าตัวเองราวกับตกลงไปในก้นบึ้งของแม่น้ำ รู้ตัวอีกทีก็พบว่าเธอยังมีลมหายใจ และมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง โดยย้อนเวลากลับมาเมื่อ 10 ปีก่อน ตอนที่เธอถูกจี้ฉงอี้ ซื่อจือจวนอันกั๋วกง ซึ่งเป็นคู่หมั้นผลักตกแม่น้ำ เพราะจับได้ว่ามีชู้ โชคดีพระเอกกระโดดน้ำลงไปช่วยชีวิตไว้แต่เพราะเพิ่งฟื้นมาจากอดีต แถมความทรงจำในวันวานยังไม่จาง ไฟแค้นที่สุมในใจยังไม่หาย​ พอเห็นหน้าพระเอกเลยระบายความแค้นด้วยการตบฉาดใหญ่ แถมถามพระเอกว่าฆ่านางทำไม ทำเอาพระเอกถึงกับไปไม่เป็น เพราะจากที่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตกระโดดน้ำช่วยสาว นอกจากจะไม่ได้รับคำขอบคุณ ยังถูกมองเป็นเหมือนฆาตกร ขณะที่นางเอกกว่าจะจับต้นชนปลายถูกว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมา ก็ปล่อยไก่ต่อหน้าพระเอกไปแล้ว โชคดีที่พระเอกไม่ได้สงสัยทว่าเมื่อนางเอกรู้ว่า ตัวเองได้โอกาสที่ดีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมอันแสนเศร้าของตัวเองและคนในครอบครัว​ ที่ไม่ตุยก็สะบักสะบอมกันให้ดีขึ้น เพราะชาติก่อน เธอถูกหาว่าเป็นดวงกินคนในครอบครัว เพราะเกิดมาแม่ก็ตาย แต่งงานออกเรือนไปสามีก็ตาย ต่อมาพ่อที่เป็นทายาทจวนผิงอันป๋อก็ต้องคดีความจนตาย ส่วนพี่ชายคนรองก็จมน้ำตาย พี่สาวคนโตถูกจับหย่า หลังจากกลับบ้านได้ไม่นานก็กินยาฆ่าตัวตาย แถมยังถูกพี่สาวคนรองหลอกไปบ้าน เพื่อให้พี่เขยอย่างฉางชิ่งโหวซื่อจื่อย่ำยี ดีที่นางเอกหนีรอดมาได้ ตอนหลังได้ไปแต่งงานกับพระเอก ก็ดันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกพระเอกสังหารอีก จึงไม่แปลกที่เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากความตาย จะระแวงพระเอก (ชีวิตอารายจะลําเค็ญขนาดนี้)ภารกิจเปลี่ยนอนาคตของเจียงซื่อจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การขอถอนหมั้นกับคู่หมั้นไรความจริงใจ เปลี่ยนตัวเองจากคนอ่อนแอเป็นสายสู้คน กล้าแข็งข้อกับอาสะใภ้ที่คิดไม่ซื่อ เตือนพ่อไม่ให้กลับไปรับตำแหน่งที่สำนักดาราศาสตร์อีก และห้ามพี่ชายเข้าใกล้แม่น้ำ ส่วนตัวเองก็หาทางเลี่ยงจากพระเอก​แต่ยิ่งห่างก็ยิ่งทำให้พระเอกยิ่งสงสัยและพยายามจะเข้าหา เพราะต้องการสืบหาความจริงของลายเปลวไฟหนานอูที่หลังคอของนางเอก เพื่อพิสูจน์ว่าเธอเกี่ยวข้องกับธิดาเทพหรือไม่ แต่สืบไปสืบมาไม่ทันกระจ่าง อวี้จิ่นดันตกหลุมรักเจียงซื่อที่ทั้งสวย จิตใจดีแถมฉลาด แต่ความช้ำคือในขณะที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์ก่อตัว อีกฝ่ายกลับพยายามตัดไฟแต่ต้นลมอย่างตอนที่พี่ชายนางเอกเสนอให้พระเอกมาซื้อจวนหลังข้างๆ นางเอกก็พยายามขวางสุดฤทธิ์ แต่ก็ไม่สำเร็จ บวกกับพรหมลิขิตให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน และฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญยังอยู่ข้างบ้านกัน จากไม่หวั่นไหวก็เลยมีใจเอนเอียงใ​ห้ ชวนให้ผู้ชมลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะจบลงอย่างไรใครเป็นแฟนซีรีส์จีนเห็นพล็อตเรื่องแล้ว อาจจะหักคะแนน เพราะรู้สึกว่าพล็อตไม่แปลกใหม่ เพราะแนวกลับชาติมาเกิดแก้ไขอดีตมีให้เห็นดาษดื่น จนทำเอาผู้ชมจะไม่ว้าวแล้ว ดูไปก็นึกถึงเรื่องมรสุมชีวิต (The Double -2024), สองดวงใจเคียงรัก (The Rise of Ning – 2024) และอีกหลายเรื่องๆ ที่นางเอกได้โอกาสที่สองในชีวิตเพื่อกลับมาแก้ไขอดีต ต่างกันตรงที่แต่ละเรื่องจะผูกปมเพื่อให้ตัวละครได้เข้มข้นแค่ไหนสำหรับซื่อจินสร้างจากนิยายออนไลน์ชื่อเดียวกัน ถือว่าปูเส้นเรื่องมาแข็งแรงเปิดเรื่องมา ก็ปูปมชีวิตนางเอกที่เจอมาสาหัส ทำให้พอชีวิตได้หยอดเหรียญใหม่อีกครั้ง นางเอกของเราเลยพร้อมสู้คน ใครร้ายมาเราร้ายกลับไม่โกง ไม่เว้นแม้แต่พระเอกที่ต้องใช้สารพัดวิธีเพื่อเข้าใกล้นางเอก ถึงขนาดแกล้งป่วยเพื่อออดอ้อนนางเอกก็ต้องยอมทำ งานนี้เลยทำให้แฟนๆ หายห่วง เพราะกลัวว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมาแนวดราม่าจัด เสิร์ฟแต่ซีนขมๆ จนไม่มีซีนให้ขำหรือจิกหมอนมาถึงในฝั่งของนักแสดง อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า ได้ตัวท็อปงานดีย์ อย่างจางหว่านอี้ พระเอกหนุ่มหล่อ หน้าซึน แถมตลกหน้าตาย มารับบทอวี้จิ่น องค์ชายที่ชะตาชีวิตอาภัพก็จริง แต่ฉลาด ไหวพริบดี แถมยังคลั่งรักและงอนเก่ง โหดกับทุกคนยกเว้นนางเอก ซึ่งถือว่าเป็นบทที่เข้าทางจางหว่านอี้ ไม่ได้แตกต่างจากคาแรกเตอร์ผลงานเรื่องก่อนๆ เท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อนรักชายาลับ (Are You the One - 2024) และ สองดวงใจเคียงรัก (The Rise of Ning - 2024)ขณะที่ฝั่งนางเอกได้ จิ่งเถียน นางเอกหน้าสวยผิวโอโม่ ที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าจากผลงานซีรีส์เทพบุตรจุติมารัก (Love's Rebellion - 2024) และ พสุธารักเคียงใจ (Wonderland of Love – 2023) เรื่องเคมีพระ-นางไม่มีปัญหา แต่อาจเพราะอายุจริงของพระ-นาง ที่ห่างกันราว 6 ปี เลยทำให้แอบรู้สึกว่า ดูแล้วมีความเป็นฟิลพี่สาว- น้องชายมากกว่าให้ฟิลคนรัก แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดขัดใจจนเสียอรรถรสในส่วนของตัวละครอื่นๆ ถือว่าซีรีส์เรื่องนี้จัดมาแน่น แถมส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดี เพราะต่างเคยฝากผลงานในซีรีส์เรื่องดังมาแล้วมากมาย เริ่มจาก เจียงจ้าน พี่ชายของเจียงซื่อ ได้จางฉือมารับบท ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าเขาจากซ่อนรักชายาลับ รับบท เป็นท่านโหวเพื่อนของพระเอกไหวหยางอ๋อง (รับบทโดย จางหว่านอี้) จับคู่มากับไป๋ปิงเข่อ รับบท ลู่ฉูฉู่ ศิษย์น้องของอวี๋ชี ที่ตอนหลังมารักกับเจียงจ้าน ผลงานที่เพิ่งออนแอร์ไปหมาดๆ คือ ปรารถนาสองฟากฟ้า (Everlasting Longing - 2025) ด้านชวีหัง รับบท เจินเหิง ผู้พิพากษาที่ว่าการเมือง ที่ดูเหมือนนอกจากจะเป็นคู่แข่งของพระเอกในการทำงาน ยังเป็นคู่แข่งของหัวใจด้วย ก่อนหน้านี้ซวีหังเคยมีผลงานตำนานรักผนึกสวรรค์ (The Last Immortal - สำหรับจุดให้คะแนนพิเศษสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ คือ ความใส่ใจในรายละเอียดของทีมงาน เพราะด้วยความที่เป็นซีรีส์แนวกลับมาแก้ไขอดีต ทำให้ตัวละครหลักอย่างนางเอกต้องมีการนึกย้อนอดีตหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อป้องกันผู้ชมสับสน เวลาย้อนอดีต ซีรีส์จะทำเป็นกรอบดำย่อภาพ ทำให้ดูเข้าใจง่ายและไม่สับสนว่าตอนนี้ซีรีส์เล่าถึงอดีตหรือปัจจุบันกันแน่ ส่วนการดำเนินเรื่องก็ถือว่าเดินเรื่องเร็ว เพียงแต่ติดตรงพล็อตที่ไม่แปลกใหม่เท่าไหร่เอาเป็นว่า ช่วงนี้ใครอยากเปลี่ยนแนวจากซีรีส์หวานตัดขา มาดื่มด่ำกับซีรีส์พีเรียดแนวดราม่าเข้มข้น พระนางฉลาดรู้ทันกัน ซื่อจิ่น หวนรักประดับใจ คือ หนึ่งในเรื่องที่ต้องเซฟลงลิสต์ จัดมาให้ชมแบบจุกๆ 40 ตอน มีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยให้เลือก สำหรับซับไทยรับชมได้ทาง WeTV ส่วนพากย์ไทย รับชมได้ทาง TrueID