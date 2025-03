“น้องโอเชี่ยน-ธนนนท์” จากสุดยอดแชมป์นักร้องประกวดสู่ศิลปินหน้าใหม่

เรียกได้ว่าเป็น “เด็กมหัศจรรย์” ก็คงไม่ผิดนัก เมื่อ เด็กชายธนนนท์ เมธาจิตติพันธ์ หรือ น้องโอเชี่ยน อายุ 11 ปี เด็กน้อยจากจังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มจากร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดในจังหวัดภูเก็ต จนพอโตขึ้นก็เริ่มเข้าสู่วงการประกวดร้องเพลง และคว้าแชมป์ระดับประเทศมากมายหลายรายการ อาทิเช่น Asia Pacific International Art Festival - Thailand, ASIA Student Arts Festival - Thailand, Japan Music And Talent Competition, Young Artist Music Contest , Thailand National Youth Contest, E.B.O. Singing Contest, RSL Music Competition, และอื่นๆ อีกมากมายน้องโอเชี่ยน ชอบร้องเพลงตั้งแต่ 5 ขวบ เพราะน้องไปวัดทุกวันอาทิตย์และจะมีสวดสรภัญญะซึ่งจะคล้ายๆ กับการร้องเพลง เวลาไปไหนที่มีร้องเพลงเปิดหมวกน้องจะไปขอพี่ๆเขาร้องเพลงด้วยตลอด สถานที่ที่น้องไปขอร้องประจำคือ ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ภูเก็ต จนเมื่อ 2 ปีที่แล้วน้องมาเจอกับ “ครูโกตั๊ก” เลยมาร้องเป็นประจำด้วยกันทุกวันอาทิตย์น้องโอเชี่ยนเริ่มต้นประกวดตั้งแต่ตอน 6 ขวบ ตอนนั้นยังไม่เคยได้เรียนร้องเพลง แต่มีความมั่นใจเลยไปประกวดในจังหวัดภูเก็ต ช่วงโควิดที่ยามาฮ่า แล้วก็ลงรายการแรก ประกวดทั้งเช้าและบ่ายในวันเดียวกันและได้รางวัลชนะเลิศมา หลังจากนั้นก็เริ่มเรียนร้องเพลงจริงจัง กับ ครูชัย ริชชี่ ในจังหวัดภูเก็ต และต่อมาได้ลองเข้าประกวดในกรุงเทพฯ ในรายการของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนั้น และหลังจากนั้นก็ประกวดมาเรื่อยๆ โดยจะได้แต่เหรียญทองกับที่1 เกือบทุกรายการที่ไปแข่งขัน และรายการล่าสุดอีกรายการที่ภูมิใจคือรายการประกวดของ E.B.O. Singing Contest คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รวมทั้งหมด 4 ถ้วยพระราชทานในปี 2567 น้องโอเชี่ยนได้ผ่านคัดเลือกให้ได้เป็น “นักเรียนทุนโครงการเด็กปั้น” รุ่นที่ 8 ของ สถาบัน New Entry Vocal Studio: สตูดิโอสอนร้องเพลงและพัฒนาศิลปิน ก่อตั้งโดย ชมพู ฟรุตตี้ ปัจจุบันบริหารงานโดย ครูจังโก้ The Voice Thailand Season1 หลังจากที่ได้รับการคัดเลือก น้องโอเชี่ยนจึงตัดสินก้าวออกจากแข่งขันในระดับประเทศสู่การแข่งขันในระดับโลก และได้เหรียญทองและเหรียญรางวัลอื่นๆจากรายการ World Championships of Performing Arts 2024 ซึ่งเป็นการแข่งขันร้องเพลงรายการใหญ่ระดับโลกจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าแข่งขันกว่าหนึ่งพันคน จากหลายสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งในการประกวดครั้งนี้เป็นการรวมทีมไปแข่งขันด้วยกันกับสถาบัน E.B.O Voice Studio ภายใต้การนำทีมโดย ครูกานต์ จั่นทอง นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย KPN Award ครั้งที่ 25, กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง และครูสอนร้องเพลงชื่อดังภายหลังจากที่คว้าแชมป์การประกวดร้องเพลงมาได้หลายรายการ ในปี 2568 น้องโอเชี่ยน จึงตัดสินใจเริ่มต้นก้าวใหม่ของการร้องเพลง ด้วยการทำผลงานเพลงของตัวเองในฐานะ “ศิลปิน” และได้ #ครูจังโก้ เป็นผู้ดูแลงานให้ทั้งหมดโดยเป็นทั้ง Executive Producer และ Artist Managementทางด้านงานเพลงครูจังโก้ได้เลือก โต-นราธิป ปานแร่ อดีต Producer ค่าย Exact (Grammy) และ RS มาเป็นคนทำเพลงให้ ซึ่งหลังจากที่ผ่านกระบวนการค้นหาตัวตนและคิดทิศทางเพลงแล้ว จึงได้มาเป็นเพลง “เกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ป่ะ” ขึ้นมา โดยเพลงนี้เป็นเพลงน่ารักกวนๆสไตล์ Hip-Pop ตามวัยของน้องโอเชี่ยน และยังมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นโดยการเชิญ “เบล ขอบสนาม” พิธีกรรายการฟุตบอลชื่อดังมาร่วมร้อง Featuring กันในเพลงนี้ด้วยในส่วนของการทำ Music Video เพลงนี้ได้ทีมงานระดับโปรอย่างทีม MicroMotion มาช่วยทำโปรดักชั่นให้และยังคว้าสาวสวย “ใบเฟิร์น ณัฐฌา” ฉายา “นางฟ้าบุรีรัมย์” หรือที่ปัจจุบันหลายคนเรียกว่า “ใบเฟิร์นแมนยู” มาเล่นเป็นนางเอกอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไร สามารถไปติดตามชมผลงานเพลง “เกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ป่ะ” ได้ที่ Youtube: https://youtu.be/ix5ZTNpRpsw หรือฟังกับบน Streaming ได้ที่ https://mcn.solutiononeholding.com/OLS/?p=k7bWCmHMติดตามผลงานและเป็นกำลังใจน้องโอเชี่ยนได้ที่ FB: Ocean Thananon IG: ocean.thananon Youtube: Ocean Thananonสุดท้ายนี้น้องโอเชี่ยนยังขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ผ่านเข้ามาให้ความรู้และคำสอนต่างๆในทุกๆวิชาจนทำให้น้องมีวันนี้ได้ ขอขอบคุณ ครูหญิง fare - music studio, ครูชัย ฉัตรชัย แซ่หลิม, ครูกวาง – New Entry Studio, ครูแอม แอมมารี่ และ ครูซูซี่ – E.B.O Voice Studio, ครูเจเจ ศรุดา, ครูชบา, ครูพิช พัทธ์นิธาน, ครูเจี๊ยบ นนทิยา, ครูใกล้, ครูพี่ข้าวตัง, และคุณครูทุกๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามE.B.O. Singing Contest ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีWorld Championship of Performing Arts ที่อเมริกา ได้โล่คะแนนสูงสุดประเภทร้องเล่น 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง-ชนะเลิศอันดับ 1Asia Pacific International Art Festival 2023 เป็นตัวแทนไปเซี่ยงไฮ้Thailand National Youth ContestRSL Music CompetitionJapan Music And Talent Competition เป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นAsia Pacific International Art Festival 2025 เป็นตัวแทนไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้-เหรียญทองYoung Artist Music Contest 2023 ของมหาวิทยาลัยมหิดลBCC Music Completion 2023 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน-รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศทางด้านดนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2568 จากกระทรวงศีกษาธิการ