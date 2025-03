Review ซีรีส์ : “จางหลิงเฮ่อ - สวีรั่วหาน” เสิร์ฟหวานไม่ยั้งใน "รักเธอที่สุดเลย" เมื่อคุณหมอสุดหล่อตกหลุมรักผู้จัดการโรงแรมสาว

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ทำเอาแฟนซีรีส์จีน ยิ้มแก้มแตก เพราะความหวานของซีรีส์ ‘วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ’ (First Frost -2025) ยังไม่ทันจาง ‘รักเธอที่สุดเลย’ (The Best Thing - 2025) ซีรีส์จีนโรแมนติกอบอุ่นหัวใจ ก็มาสาดความหวานตัดขา ที่ได้ จางหลิงเฮ่อ พระเอกหนุ่มสุดฮอต มารับบทคุณหมอหนุ่ม ออร่าความหล่อดาเมจรุนแรง มาจับคู่ สวีรั่วหาน ผู้จัดการโรงแรมสาวสวย ตัวเล็กตะมุมตะมิน่าทนุถนอม แท็กทีมมาสาดโมเมนต์ฟินๆ ออนแอร์ตามมาติดๆ จนทำเอาหลายคนแทบไม่ได้นอน แทบอยากจะกดหา “แพทย์แผนจีนใกล้ฉัน” เผื่อว่าจะได้เจอคุณหมอหน้าใส ออร่าสาดในชีวิตจริงกับเขาบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มดู บอกเลยว่า เตรียมตัวบริหารใบหน้าให้พร้อม เพราะแค่เริ่ม EP แรก รับรองว่ายิ้มฟันเหยิน เพราะนอกจากคุณหมอจะหล่อทุกซีน บทจะจีบสาว อ่อยสาวก็ทำถึง ไม่ต้องพูดถึงความคลั่งรัก ที่ทำให้คนดูตัวบิดม้วนด้วยความเขิน แต่ถึงจะเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติก บอกเลยว่าเนื้อเรื่องไม่ได้เบาหวิว มีสาระความรู้สอดแทรกให้ติดตามได้ไม่เบื่อ โดยเฉพาะการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนรักเธอที่สุดเลย ว่าด้วยเรื่องราวของคุณหมอเหอซูเย่ (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) และเสิ่นซีฝาน (รับบทโดย สวีรั่วหาน) ผู้จัดการโรงแรมที่ทำงานหนักจนป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ เธอจึงไปหาแพทย์แผนจีนและได้พบกับคุณหมอเหอซูเย่ คุณหมอหนุ่มอนาคตที่มีปมในใจ เพราะแม่เสียชีวิตด้วยโรงมะเร็งเต้านม เลยตัดสินใจเรียนแพทย์แผนจีน เพราะหวังใช้ความรู้ของแพทย์แผนจีนบรรเทาอาการข้างเคียงให้กับผู้ป่วยมะเร็ง มองผิวเผินคุณหมอเหอซูเย่และเสิ่นซีฝานไม่น่าโคจรมาเจอกันได้ แต่เพราะทุกวันเสาร์หมอเหอ จะมารักษาที่คลินิกแพทย์แผนจีนชุมชนของเสิ่นซีฟาน ทั้งคู่เลยได้เจอกันที่พีคคือ คุณหมอสุดหล่อดันตกหลุมรักคนไข้สาวตั้งแต่แรกเจอ แต่ตอนแรกเพราะเห็นว่าเสิ่นซีฝานมีแฟนแล้ว เลยได้แต่เก็บงำความรู้สึกไว้ในใจ คงไว้แค่สถานภาพในฐานะหมอและคนไข้ แต่เมื่อพรหมลิขิตเข้าข้าง เสิ่นซีฝานดันเลิกกับแฟนหนุ่มที่คบมา 7 ปีพอดีคุณหมอเหอเลยถือโอกาสเดินเกมรุก ค่อยๆ ขยับความสัมพันธ์ อัพสเตตัสจากแพทย์แผนจีนเป็นแพทย์แผนสูง ใช้สารพัดวิธีเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับสาวที่หมายตา ตั้งแต่ชวนมากินข้าวที่บ้าน ชวนไปขับรถชมวิว แถมดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน เมื่อมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆ ความสัมพันธ์ก็ยิ่งมีพัฒนา เพราะฝั่งเสิ่นซีฝาน ก็เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ เจอคุณหมอหล่อบ่อยๆ หัวใจก็เริ่มหวั่นไหว จนเกือบจะแอบเฟิร์สคิสคุณหมอตอนหลับ โชคดีรุ่นน้องคุณหมอมาขัดจังหวะได้ทัน ทำเอานางเอกเขินตัวม้วนกลับบ้านกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม แม้จะปูเรื่องมาในแนวซีรีส์ฟีลกู๊ด แต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่มีดราม่าหนัก ให้ปวดตับ จะมีก็อุปสรรคเล็กๆ ที่มาขัดขวางเส้นทางของพระ-นาง กว่าจะได้รักกัน ก็ทำเอาคนดูลุ้นกับการตัดสินใจของนางเอกว่าจะเลือกผู้ชายหรือไปเรียนต่อ เพราะนางเอกมีปมความรักที่เกิดปัญหาจากรักทางไกลดังนั้นพอเลิกกับแฟนเลยอยากไปตามความฝัน ด้วยการไปเรียนต่อปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่พระเอกก็มีปมกับแฟนเก่า ที่ต้องปิดฉากความสัมพันธ์ เพราะแฟนเก่าดันไปเรียนต่อ เลยทำให้พอพระเอกมาสารภาพรัก นางเอกเลยปฏิเสธ เพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย กว่าจะรู้ใจตัวเอง ก็ทำหมอเหอ เกือบถอดใจนี่ยังไม่รวมกลิ่นดราม่า เมื่อแฟนเก่านางเอกทำทรงว่าอาจจะกลับมาขอคืนดี แม้จะฟันธงได้เลยว่านางเอกไม่มีทางกลับไป แต่ผู้ชมอย่างเราๆ ก็ต้องรอดูว่า สุดท้ายแล้วซีรีส์จะนำเสนอเรื่องราวความรักของคุณหมอหนุ่มกับผู้จัดการโรงแรมออกมาอย่างไรให้กลมกล่อมสำหรับเคมีของพระนางเรื่องนี้ แม้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรก แต่ถือว่าเคมีคลิกกันพอสมควร ในฝั่งของจางหลิงเฮ่อ ต้องบอกว่าแคสต์มาตรงบท “คุณหมอเหอซูเย่” คุณหมอที่สุขุม ใจเย็น อบอุ่น คลั่งรักหนักมากไม่พอ ยังมีหน้าตาเป็นอาวุธ เพราะพระเอกในเรื่องต้องเป็นคุณหมอที่หล่อมากๆถ้าถามว่า หล่อระดับไหน คิดดูว่าเวลาไปตรวจที่คลินิก คุณหมอต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่ออำพรางใบหน้า เพราะมีครั้งหนึ่งที่คุณหมอดันเผลอไม่สวมหน้ากาก แล้วมีคนที่มาใช้บริการที่คลินิกเห็น เลยถ่ายคลิปไปลงเผยแพร่ ทำเอาคนแชร์กันระเบิด มีคนมาใช้บริการที่คลินิกแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่อยากหาลูกเขยหน้าหล่อ โปรไฟล์ดี เลยมาพิสูจน์ว่าคุณหมองานดี ตรงปกจริงมั้ย ทำเอาคุณหมอแทบกุมขมับ โชคดีนางเอกมีไหวพริบ แกล้งเอาพวงกุญแจที่ดูเหมือนแหวนให้พระเอกใส่ เพื่อหลอกว่าแต่งงานแล้ว ถึงสยบความฮอตของคุณหมอหนุ่มได้แต่ฝั่งนางเอกก็ไม่เบา ตอนที่เล่าให้เพื่อนสาวฟังว่าเจอคุณหมอหล่อ เธอเปรียบเทียบว่าหมอเหอหน้าตาเหมือนพระเอกเหนือเมฆาชะตาลิขิต (ซึ่งจางหลิงเฮ่อ รับบทเป็นพระเอก) แถมยังบอกว่าหน้าตาของพระเอกนั้น ต่อให้มดเดินผ่านยังต้องตื่นตาตื่นใจอีกด้วยนอกจากหน้าตาจะสอบผ่าน เรื่องฝีมือก็หายห่วง ทำถึงทุกเรื่อง โดยจางหลิงเฮ่อ มีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ เทพบุตรจุติมารัก (Love‘s Rebellion - 2024), เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023)และ เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023)ขณะที่นางเอก “สวีรั่วหาน” ก็ไม่น้อยหน้า มีผลงานมาแล้วหลายเรื่องไม่พอ ยังเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่แต้มบุญสูงมาก ตั้งแต่เข้าวงการมาก็ได้ประกบกับพระเอกตัวท็อปมากมาย อาทิ ผลงานเรื่องแรกอย่าง ลุ้นรักคู่รักกํามะลอ (Perfect And Casual -2020) ก็ได้ประกบกับ เว่ยเจ๋อหมิง, บุปผาแห่งรัก (The Forbidden Flower - 2023) ได้ประกบกับ เจอร์รี่เหยียน เจ้าของบทบาทเต้าหมิงซื่อ เวอร์ชั่นไต้หวัน จากซีรีส์เรื่องดัง รักใสใสหัวใจสี่ดวง (Meteor Garden - 2001) และวันนั้นที่รักกลับมา (Go Back Lover - 2024) ได้ประกบคู่กับหลี่อวิ๋นรุ่ย นอกจากสองนักแสดงนำ เรื่องนี้ ยังได้ ทีมนักแสดงฝีมือดี อย่างหวังโย่วจวิ้น, ถังจิ่วโจว, ฮวงช่านช่าน ฯลฯ มาเสริมทัพความสนุกอีกด้วยอีกจุดที่ต้องปรบมือให้ซีรีส์เรื่องนี้ คือ การเบลนด์อินระหว่างความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นยาขม ให้เข้ากับซีรีส์รักโรแมนติกได้อย่างกลมกล่อม ดูแล้วไม่ได้รู้สึกขัดใจหรือน่าเบื่อ แต่ยิ่งดูยิ่งว้าวว่า ในความมหัศจรรย์ของแพทย์แผนจีน ที่สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ได้อย่างดีที่ชอบมากคือได้รู้ว่ายุคนี้การดื่มยาจีนไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก เพราะอย่างตอนที่นางเอกไปหาหมอ แล้วพระเอกจ่ายยาจีนให้ แล้วถามนางเอกว่าต้มยาจีนเป็นมั้ย พอนางเอกตอบว่าไม่เป็น ทางคลินิกก็มีบริการต้มยาให้ แล้วให้คนไข้มารอรับ (เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ จะต้องรอต้มยาประมาณ 4 ชั่วโมง) แถมบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ยาต้ม ก็เป็นถุงดูดี ดื่มง่าย เปิดถุงแล้วใส่หลอดหรือจะยกซดได้เลย เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการดื่มยาจีน ที่ถ้าคุณชายหรือแม่นางในซีรีส์พีเรียดมาเห็นเป็นต้องว้าวอย่างแน่นอนเอาเป็นว่า ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตต้องการเติมความหวาน หรือ กำลังมองหาซีรีส์ดูสบายๆ สักเรื่องไวดูเพลินๆก่อนนอน รักเธอที่สุดเลย คือ อีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกแห่งปี ที่แนะนำให้เซฟลงเพลย์ลิสต์ จัดมาแบบพอดีๆ มีทั้งหมด 28 ตอน สามารถรับชมได้แล้วทั้งแบบซับไทยและพากย์ไทย บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) เท่านั้นMickey Mousemydramalist.com/