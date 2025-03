Scoop พิเศษ : คัดให้แล้ว! รวมซีรีส์เกาหลีรับซัมเมอร์ 2025 พล็อตดี เรื่องแน่น ควรค่าแก่การติ่ง

When Life Gives You Tangerines : ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวาน





เคลียร์คิว เตรียมป๊อปคอร์น อัดทิชชู่ (เผื่อไว้ก่อน) เราจะชวนมาต้อนรับซัมเมอร์กันแบบฉ่ำ ๆ ด้วยซีรีส์เกาหลีเดือนมีนาคม 2568 ไหนจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจตกหลุมรัก “อีดงอุค” คุณสามีแห่งชาติ ในบทบาทโอปป้าร้อนแรงเกินต้าน งานนี้มัดรวม ซีรีส์เกาหลีเดือนมีนาคม 2568 ที่ติ่งซีรีส์เกาหลีคัดมาให้แล้วเน้นๆ ว่าพล็อตเด็ดและมีช่องทางออนแอร์ในไทยแน่นอน ทั้งโรแมนติกคอเมดี้, ดราม่า, สืบสวน, แฟนตาซี ส่วนจะมีซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนควรค่าแก่การสตรีมมิ่งกันบ้าง เตรียมตัวปักหมุดรอชมกันได้เลย!สัมผัสเรื่องราวความรักอันอบอุ่นละมุนใจในชนบท “The Potato Lab” ซีรีส์รอมคอมที่ว่าด้วยความรักและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในหุบเขาอันเงียบสงบของเกาหลี เมื่อหนุ่มสาวที่มีทัศนคติต่างกันสุดขั้วโคจรมาพบกันในสถาบันวิจัยมันฝรั่ง นำโดย “คิมมีคยอง” (อีซนบีน) นักวิจัยมันฝรั่งสาวผู้ทุ่มเทให้กับการทำงานมานาน 12 ปี เธอหลงใหลในมันฝรั่งเป็นอย่างมาก และกำลังทำโปรเจกต์ลับเกี่ยวกับมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ และ “โซแบคโฮ” (คังแทโฮ) ผู้อำนวยการคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทำงาน เขาเป็นคนมีนิสัยเจ้าระเบียบและตรงไปตรงมาด้วยบุคลิกและแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้ทั้งคู่ขัดแย้งกันตลอดเวลาและเรื่องวุ่นๆ ปนฮาจึงเกิดขึ้นประหนึ่งรักวุ่นวายในไร่มันฝรั่ง สุดท้ายทั้งคู่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน พร้อมกับความรักที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นอย่างอบอุ่นและสวยงาม ซีรีส์ยังนำเสนอฉากชีวิตที่เรียบง่ายและชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติของชาวชนบท ทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาหลีใต้อีกด้วยประเภท : โรแมนติก คอเมดี้นำแสดงโดย : อีซนบีน, คังแทโฮ, อีฮักจูออนแอร์ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 1 มีนาคม 2025ช่องทางรับชมในไทย : Netflixย้อนเวลากลับไปค้นพบเรื่องราวความรักที่มีจุดเริ่มต้นบนเกาะเชจูในปี 1950 ไปจนถึงกรุงโซลยุคปัจจุบัน ว่าด้วยความรักของ “แอซอน” (รับบทโดย ไอยู) หญิงสาวผู้มีความฝันอยากเป็นกวี รักการอ่าน และดื้อรั้นไม่เป็นสองรองใคร เธอเป็นเด็กบ้านจนที่จำเป็นต้องละทิ้งความฝันเพื่อปากท้อง จึงมักเปิดเผยความรู้สึกตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมา ตรงกันข้ามกับ “กวานชิก” (รับบทโดย พัคโบกอม) ชายหนุ่มผู้มีหัวใจอบอุ่นและความมุ่งมั่นยืนหนึ่ง เขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักแอซอนหมดใจซีรีส์พาเราไปติดตามเรื่องราวความรักของแอซอนและกวานชิก ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิต โดยถ่ายทอดเรื่องราวความรักผ่าน 4 ฤดูกาลตามธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและการเรียนรู้ผ่านความสุข ความทุกข์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของเกาะเชจู แล้วยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ “ไอยู” และ “พัคโบกอม” เรื่องเคมีไม่ต้องพูดถึง!เกร็ดสนุกๆ : ชื่อภาษาเกาหลี “폭싹 속았수다” มาจากภาษาท้องถิ่นของเชจูแปลว่า “ขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนัก” ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ “When Life Gives You Tangerines” เป็นการล้อสำนวน “When life gives you lemons” เนื่องจากส้มถือเป็นของดีประจำเกาะเชจูนั่นเองประเภท : โรแมนติก คอเมดี้ I ดราม่านำแสดงโดย : ไอยู, พัคโบกอม, มุนโซริ, พัคแฮจุนออนแอร์ : ทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 7 มีนาคม 2025ช่องทางรับชมในไทย : Netflixใครที่เป็นคอซีรีส์แนวจิตวิทยาเจรจาธุรกิจต้องไม่พลาด “The Art of Negotiation” ว่าด้วยศิลปะแห่งการเจรจาต่อรองเข้มข้นผสมดราม่า เจาะลึกโลกของการควบรวมและซื้อกิจการ M&A (Merger and Acquisition) โดยตัวพ่อแห่งวงการ “ยุนจูโน” (อีเจฮุน) ผู้มีชื่อเสียงในการตัดสินใจที่เฉียบแหลมและบุคลิกที่สุขุมลุ่มลึก เจ้าของฉายา “นักเจรจาต่อรองในตำนาน” พร้อมลูกทีมระดับเทพที่จะมาพลิกโฉมวงการธุรกิจให้ลุกเป็นไฟ!ซีรีส์จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของยุนจูโนและทีมงาน ในการเจรจาต่อรองดีลธุรกิจที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยความท้าทายในการรักษาบริษัทที่กำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงิน นอกจากเรื่องราวการเจรจาต่อรองแล้ว ซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของโลกธุรกิจ ความขัดแย้งทางอำนาจ และผลกระทบของการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีต่อชีวิตของผู้คนอีกด้วยประเภท : ดราม่านำแสดงโดย : อีเจฮุน, คิมแดมยอง, ซองดงอิล, จางฮยอนซองออนแอร์ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2025ช่องทางรับชมในไทย : Viuมาถึงซีรีส์ชุดกราวนด์เอาใจคอซีรีส์แนวการแพทย์ อาชญากรรม และระทึกขวัญกันบ้าง ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการเผชิญหน้าของ 2 แพทย์อัจฉริยะที่เคยเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันและหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นดั่งนรก “Hyper Knife” จะพาเราไปสัมผัสเรื่องราวของศัลยแพทย์อัจฉริยะและชาวเพอร์เฟ็กต์ชันนิสม์ “จองเซอ๊ก” (พัคอึนบิน) ที่ต้องเผชิญกับความมืดมิดในวงการแพทย์ เธอเคยเป็นเทพแห่งวงการผ่าตัดด้วยทักษะที่ไม่มีใครเทียบชั้นแต่แล้วชีวิตของเธอกลับพลิกผันขั้นสุด จนต้องกลายเป็น "หมอเงา" ในคลินิกเถื่อนแห่งหนึ่ง หลังจากที่เธอมีปากเสียงรุนแรงกับ “ชเวด็อกฮี” (ซอลคยองกู) อดีตอาจารย์และที่ปรึกษา ผู้ที่เคยเป็นทั้งผู้ให้โอกาสและคนที่ทำให้ชีวิตของเธอตกต่ำ กระทั่งวันหนึ่งด็อกฮีกลับเข้ามาในชีวิตของเธอ เพื่อขอร้องให้ช่วยชีวิตเขา การกลับมาพบกันอีกครั้งของทั้งคู่ นำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลับที่ซ่อนอยู่ประเภท : อาชญากรรม I ดราม่า I ระทึกขวัญนำแสดงโดย : พัคอึนบิน, ซอลคยองกู, พัคบยองอึน, ยุนชานยองออนแอร์ : ทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2025ช่องทางรับชมในไทย : Disney+ Hotstarซีรีส์แนวแฟนตาซีและโรแมนติกคอเมดี้ ที่ผสมผสานเรื่องราวการทำอาหารเข้ากับความอลหม่านของการเดินทางข้ามเวลา เป็นการผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการทำอาหารได้อย่างน่าสนใจ หลังจากที่ “ฮอกยอน” (ซิ่วหมิน) หนุ่มเจ้าปัญหาแห่งยุคโชซอนต้องเผชิญกับความตาย แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกทำให้เขาทะลุมิติข้ามเวลาโผล่มาอยู่ในยุคปัจจุบัน หรือประมาณ 400 ปีข้างหน้า เขาจึงเริ่มปรับตัวเข้ากับยุคด้วยการเป็นลูกจ้างในร้านอาหารเล็กๆ ของสองแม่ลูกที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ และความทะเยอทะยานของเขาก็ผลักดันให้เขาก้าวสู่ความเป็นเชฟและเปิดร้านอาหารของตัวเอง พร้อมๆ กับการคลี่คลายปริศนาการตายในอดีตชาติของเขาด้วยประเภท : โรแมนติก คอเมดี้ I แฟนตาซีนำแสดงโดย : ซิ่วหมิน, ชูโซจอง, อีแซออน, อีซูมินออนแอร์ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2025ช่องทางรับชมในไทย : Netflixกรีดมันออกมาค่ะทุกคน! ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของโอปปา “อีดงอุค” ซึ่งปีนี้โอปปามาในบทของ “โนกีจุน” ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่ผ่านการแต่งงานและหย่าร้างมาแล้ว 3 ครั้ง จนทำให้เขาแทบสิ้นเนื้อประดาตัว เขาจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันการหย่าร้าง” เพื่อรับมือกับปัญหาการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสังคมเกาหลี ซึ่งโอปปาก็น่าจะงัดประสบการณ์ของตัวเองมาเชื่อมโยงด้วยแต่ระหว่างการพัฒนาและพยายามกำหนดมูลค่าการหย่าร้างร่วมกับทีมงาน พวกเขากลับได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเอง ผ่านการเรียนรู้ถึงบทเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับความรักและชีวิตคู่ เป็นซีรีส์แนวรอมคอมและดราม่าที่น่าติดตามมากๆ รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์