Review ซีรีส์ : “วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ” ซีรีส์รักละมุนใจของ “ไป๋จิ้งถิง” เรื่องราวรักแรกที่ไม่มีใครแทนได้

หลังจากปล่อยให้ผู้ชมตับแหลกกับ ปลูกรักพักใจ ใต้ต้นมะกอกขาว (The White Olive Tree - 2025) ที่นำแสดงโดย เฉินเจ๋อหยวน และ เหลียงเจี๋ย จนบางคนยอมแพ้ไปต่อไปไหว ก็ได้ฤกษ์ปล่อยซีรีส์หวานตัดขา อย่าง ‘วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ’ (The First Frost - 2025) ซีรีส์ภาคแยกของ แอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love - 2023) ที่นำแสดงโดย จ้าวลู่ซือ และ เฉินเจ๋อหย่วน มาฮีลใจคอซีรีส์ในบัดดลต้องบอกว่า วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ ออนแอร์พร้อมแบกความหวังจากผู้ชมไว้ไม่น้อย เพราะ​อย่างที่รู้กันในสายติ่งซีรีส์จีนว่า แอบรักให้เธอรู้ สร้างมาตรฐานไว้สูง ขึ้นแท่นซีรีส์รักที่ทำเอาหลายคนใจฟู ยอดคนดูถล่มทลาย จนทำเอาหลายคนตั้งตารอว่า การกลับมาของซีรีส์ภาคแยกนี้จะต้องท็อปฟอร์มไม่แพ้กันยิ่งงานนี้ได้พระเอกอย่าง ไป๋จิ้งถิง ซึ่งมีผลงานดังมากมาย อาทิ คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero - 2021), ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น (New Life Begins - 2022), สยบรักจอมเสเพล (Destined - 2023) มาประกบกับ จางรั่วหนาน นางเอกหน้าสวย จากเรื่อง พบรักที่ปลายสัญญา (A Date with the Future - 2023) และ กับดักรัก บอสตัวร้าย (My Boss - 2024)งานนี้ต้องบอกว่า เรื่องนี้ไป๋จิ้งถิงคัมแบ็กได้แบบสมศักดิ์ศรี ตกแฟนคลับเข้าด้อมรัวๆ จนใครๆ ก็อยากสิงร่างนางเอก นอกจากจะมีรูมเมตเป็นคูลกาย หน้าหล่อ พร้อมเปย์ กลางคืนถ้านอนละเมอ ยังได้ไปกอดซบอกแน่นๆ เป็นของแถมสำหรับวันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ ว่าด้วยเรื่องราวของ ซางเหยียน (รับบทโดย ไป๋จิ้งถิง) พี่ชายของซางจื่อ เจ้าของบาร์หนุ่มหล่อ จนลูกค้าสาวๆ อยากมาเช็กอิน กับ เวินอี้ฝาน (รับบทโดย จางรั่วหนาน) นักข่าวสาวสู้ชีวิต อดีตเพื่อนสมัยมัธยมปลาย และยังเป็นรักแรกที่ไม่เคยมีใครมาแทนที่ของซางเหยียน หลังจากได้รู้จักกันตอนม.ปลาย เขาทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อหวังว่าจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยหนานอู๋ ที่เดียวกับนางเอก แต่ด้วยปัญหาครอบครัวสร้างความลำบากใจให้เวินอี้ฝาน เธอจึงตัดสินใจหันหลังให้กับทุกคน หนีไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอี้เหอ และจำใจตัดความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เริ่มกับซางเหยียน ทั้งที่เธอเองก็ชอบเขามากหลังจากเรียนจบ เวินอี้ฝานใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียว แต่ชีวิตกลับไม่ง่าย แม้จะสู้ชีวิต แต่ชีวิตก็สู้กลับ หลังจากเรียนจบและเริ่มทำงานสักพัก เธอก็ตัดสินใจย้ายกลับมาหนานอู๋อีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ ทำให้เธอไม่เพียงได้พบกับซางเหยียนโดยบังเอิญ โลกยังกลมซัดให้พวกเขาได้มาเป็นรูมเมตกัน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ถ่านไฟเก่าที่ไม่เคยมอดคุกรุ่นอีกครั้ง เพราะทั้งคู่เองก็ยังไม่มีใคร ที่สำคัญดูเหมือนว่าซางเหยียนจะไม่เคยลืมรักแรก และไม่เคยคิดจะตัดใจ ยังแอบไปหานางเอกที่อี้เหอบ่อยๆ โดยที่นางเอกไม่รู้ตัวแค่พล็อตก็ไม่ต้องบรรยายแล้วว่าเรื่องราวนั้นชวนเบาหวานขึ้นขนาดไหน และถึงแม้พล็อตพระ-นางมาเป็นรูมเมตจะไม่ได้แปลกใหม่ แต่สำหรับซางเหยียนและเวินอี้ฝาน คือ ข้อยกเว้น เพราะนอกจากการเป็นรูมเมตจะทำให้ทั้งคู่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ได้ดูแลกันทุกวัน ด้วยความที่นางเอกเป็นโรคเดินละเมอ เวลาเจอเรื่องหนักใจหรือกดดันมามากๆ รับรองคืนนั้นได้เจอเวินอี้ฝานนอนละเมอแต่มีหรือซางเหยียนจะกลัว เมื่อเจอนางเอกเดินละเมอ มากอด มาจูบ ไปจนถึงเดินเข้าห้องนอนมานอนร่วมเตียง ก็ยิ่งได้ใจ ถือโอกาสเรียกร้องค่าเสียหายจากนางเอกสารพัด ทำเอาไม่ใช่แค่นางเอกตัวม้วน คนดูก็ม้วนตาม แถมด้วยความรักที่นับวันจะปิดไม่มิดของซางเหยียน ยิ่งทำให้ออร่าความอบอุ่นเป็นพ่อไมโครเวฟ รวมกับพ่อแสงอาทิตย์ ที่พร้อมเป็นทั้งแสงสว่างให้นางเอกเสมอยิ่งเฉิดฉาย จนนางเอกก็อยากจะต้านทานถ้าถามว่าเคมีของพระ-นาง เข้ากันเบอร์ไหน เปิดมาอีพีแรกๆ อาจจะไม่ยังไม่ฟินเท่าไหร่ รู้แต่ว่าไป๋จิ้งถิง หล่อออร่าสาด จนทำเอาคนดูยิ้มแก้มแตก พอมารวมกับบุคลิกผู้ชายอบอุ่นแต่ฟอร์มเยอะ เจอนางเอกครั้งแรกก็แกล้งทำเป็นจำไม่ได้ พอมาเป็นรูมเมตนางเอกก็เจ้าแผนการ ใจจริงอยากให้นางเอกได้นอนห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัว แต่ก็แกล้งทำฟอร์ม ไม่ยอมบอกตรงๆ หรือพอได้ยินว่า นางเอกจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ ก็แกล้งอ้างว่า ที่ร้านกิจการไม่ดี ให้นางเอกช่วยไปอุดหนุนที แต่จริงๆ ก็คือแอบหึงนางเอกกับเพื่อนที่คบมาตั้งแต่สมัยเด็ก เลยอยากให้อยู่ในสายตาเล่ามานี่แค่น้ำจิ้ม ยังไม่รวมอีกสารพัดกลเม็ดจีบสาวของซางเหยียน พ่อหนุ่มโรแมนติกและแสนดี จะเซอร์ไพรส์วันเกิดสาว นอกจากซื้อเค้กให้ ยังซื้อของขวัญที่มีความหมายแทนใจลึกซึ้ง จนทำเอานางเอกต้องมนต์ ถึงขั้นตัดสินใจจะเดินหน้าเป็นฝ่ายรุกเพื่อจีบซางเหยียนเลยหลังจากดูมาหลาย EP ต้องยอมรับว่า วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกฟิลกู๊ด ที่ละมุนทุกซีน สมกับเป็นหนึ่งในซีรีส์จากปลายปากกของจู๋อี่ เจ้าของจักรวาลผลงานดังมากมาย ที่ถูกหยิบมาทำเป็นซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นผลงานแอบรักให้เธอรู้ ซึ่งนำแสดงโดยเฉินเจ๋อหยวน และจ้าวลู่ซือ นอกจากนี้ยังมีอีก 32 เรื่อง คือ โลกนี้เธอดีที่สุด (The Best of You in My Mind -2020) ซึ่งนำแสดงโดย 2 นักแสดงจีนอย่างจางเย้า และซ่งอี้เหริน ขณะที่ รักนำทางไปหาเธอ (When I Fly Towards You - 2023) นำแสดงโดยโจวอี้หราน (Zhou Yiran) และจางเหมี่ยวอี๋จุดที่ต้องขอปรบมือให้ซีรีส์เรื่องนี้ คือ มู้ดแอนด์โทนในการเล่าเรื่อง ที่ทำออกได้ละมุน ให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังอบอุ่นซักเรื่อง มากกว่าซีรีส์รักสดใส ถ้าปิดไฟ เปิดแอร์เย็นๆ แล้วนอนดู คือ ฟินเวอร์ ที่สำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องเอาไปเปรียบเทียบกับแอบรักให้เธอรู้ เพราะดีคนละแบบ ตัวละครอาจจะมีทับซ้อนกันบ้าง เพราะอย่างในวันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ จะมีตัวละคร พ่อแม่ น้องสาว (ซางจื่อ)และ เพื่อนสนิทพระเอก (ต้วนเจียสวี่) มาร่วมด้วย แต่ใช้ตัวแสดงใหม่ ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้อรรถรสหายไปแม้แต่น้อยอีกจุดที่ต้องอวยยศ เพราะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดังเป็นพลุแตก คือ ออร่าของพระ-นาง เริ่มจากฝั่งพระเอกไป๋จิ้นถิง ที่หลายคนอาจจะติดภาพผู้กองสิง จากซีรีส์เรื่องคุณคือป้อมปราการของฉัน ที่ตัวเล็กแต่กล้ามบึก พอเรื่องนี้มารับบทเจ้าของบาร์ ก็ดูหล่อแบดบอยไปอีกแบบ ยังคงคอนเซ็ปต์ซ่อนรูปเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ ลุคที่ดูหล่อเท่ จนแม้แต่เจ้าตัวยังอดแซวตัวเองไม่ได้ว่า ทีมงานทำให้เขาดูดีมาก จนต่อไปนี้ไปไหนมาไหนต้องคีฟลุคให้พ่อหนุ่มสุดคูลเหมือนซางเหยียน ที่ต่อให้คอนโด (ในเรื่อง) ไฟไหม้ ก็ยังยิ้มได้ขณะที่ฝั่งนางเอก ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเคยผ่านตาผ่านตามาบ้าง แต่สำหรับเรื่องนี้ แม้จะดูไม่ได้ประโคมแต่งหน้าหนัก คอสตูมแน่น เพราะด้วยบทที่ปูมาให้นางเอกมีปมชีวิตเยอะจัด จนกลายเป็นคนชอบเก็บตัว ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกกับคนอื่น แม้แต่กับเพื่อนสนิท แต่ด้วยดีกรีความสวยล่มเมือง ทำให้ไม่ว่าเธอไปอยู่ไหน หรือไปทำงานที่ไหนก็เป็นที่ต้องตาต้องใจหนุ่มให้เข้าหา จนทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆ อย่างที่ทำงานเก่าที่อี้เหอ เธอก็ต้องจำใจต้องลาออกเพราะข่าวลือเรื่องชู้สาว พอมาอยู่บ้านเช่า ก็เจอเพื่อนร่วมห้องที่เมาเรื้อนมาเกาะแกะ จนมีเหตุต้องย้ายหนี แต่ก็ยังโชคเข้าข้างได้มาเป็นรูมเมตกับพระเอกเอาเป็นว่า ใครที่กำลังมองหาซีรีส์เรื่องใหม่ไว้เพื่อคลายเครียด เติมความบันเทิงให้ชีวิต วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ คือ อีกเรื่องที่ห้ามพลาด มีทั้งหมด 32 ตอน รับชมซับไทยได้ทาง Youku และ Netflix ซีรีส์ฟีลกู๊ดที่ทำให้กำแพงเมืองจีนที่ว่าสูงอยู่แล้วยิ่งสูงขึ้นไปอีกMickey Mousemydramalist.com/