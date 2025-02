คอนเสิร์ต “คิดถึง Miss you…ไกรวิทย์ พุ่มสุโข”

ศาลาเฉลิมกรุงเปิดเวทีจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ “ต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข” นำเสนองานเพลงคุณภาพของศิลปินนักร้องเอนเตอร์เทนเนอร์ยอดเยี่ยม พร้อมมอบความสุข ความบันเทิงผ่านบทเพลงในคอนเสิร์ต “คิดถึง Miss you…ไกรวิทย์ พุ่มสุโข” วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 รอบ 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุงต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข นักแสดง นักร้อง และพิธีกรมากความสามารถ ที่มีความชื่นชอบในดนตรีและการร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็ก ต่อมาได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงกับทางสยามกลการและคลื่นวิทยุ ก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงและมีผลงานเพลงในอัลบั้ม มันอยู่ที่ใจ ปี 2531 และเจ็บซะให้พอ ปี 2532 ส่งผลให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของแฟนเพลงมากขึ้น ปัจจุบันได้ผันตัวไปเป็นแฮร์สไตลิสต์และยังคงมีความสุขกับการมอบเสียงให้กับแฟนๆ อย่างต่อเนื่องจากกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นของการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบถึง 3 ครั้ง ที่ผ่านมา ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต “I Will Survive ผู้ชายแบบผม” ปี 2557 คอนเสิร์ต “I am what I am ร้องเล่นเต้นกระจาย” ปี 2558 คอนเสิร์ต Happy Together…เชิญสำราญ” by ไกรวิทย์ พุ่มสุโข ปี 2563 ซึ่งมีแฟนคลับติดตามการแสดงสดของคอนเสิร์ตอย่างเหนียวแน่นในทุกครั้งสำหรับในปี 2568 นี้ ต้อม ไกรวิทย์ กลับมาเสิร์ฟความสนุก สร้างสีสัน รอยยิ้ม ความสนุก ร้อง เล่น เต้นกระจายให้หายคิดถึง หลังจากห่างหายจากเวทีไปกว่า 4 ปี พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ นัดดา วิยกาญจน์เจ้าของฉายา “นักร้องเสียงเสน่ห์” เจ้าของเสียงร้องเพลงดัง ม่านบังตา เสน่หา มารยา และอีกมากมายในเพลงดังทั้ง แนวเพลงแจ๊ส ลูกกรุงและเพลงไทยสากล นนทิยา จิวบางป่า นักร้องคุณภาพพลังเสียงคับแก้วและเป็นครูผู้ปั้นดาว และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องคุณภาพชื่อดังหลายคน แอ๊ค โชคชัย หมู่มาก นักร้องที่แจ้งเกิดจุดประกายการเป็นนักร้องด้วยการคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ จากเวที “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” เมื่อปี 2558 ต่อจากนั้นขึ้นคว้าแชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 1 พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เซเลปคนดัง แฮร์สไตลิสต์มากฝีมือของไทยที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แฟนๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ร่วมด้วยคอรัส เข้ม ศุภกิจ – น้อง นัฏนลี บรรเลงโดย วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ต “คิดถึง Miss you…ไกรวิทย์ พุ่มสุโข” วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568เวลา 14.00 น. รอบเดียวเท่านั้น! ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 1,200 บาท ทุกที่นั่ง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com