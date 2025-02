“OPEN BOX for OPEN HEART” คอนเสิร์ตแห่งการให้

เพราะทุกจังหวะของหัวใจมีค่า และทุกชีวิตสมควรได้รับโอกาสให้หัวใจเต้นต่อไป มูลนิธิดวงใจใหม่ จึงร่วมมือกับ The Open Box Charity Orchestra จัดคอนเสิร์ตการกุศลสุดยิ่งใหญ่ “OPEN BOX for OPEN HEART – เปิดกล่องเพื่อเปิดใจ” ณ โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำ ระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะเร่งด่วน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิต ด้วยเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วย “ย่นเวลารอ ยืดเวลาชีวิต” ให้ได้อย่างน้อย 200 ราย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวผ่าตัดที่อาจหมายถึงการสูญเสียงานนี้ได้เหล่าศิลปินจิตอาสามาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวัง นำโดย ปุ๊ อัญชลี, ป๊อด ธนชัย, ต้น แมคอินทอช, ป้อม ออโต้บาห์น, กบ ทรงสิทธิ์ พร้อมด้วยศิลปินระดับตำนาน น้อย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ที่จะมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจ และศิลปินรุ่นใหม่อย่าง วิน ศิริวงศ์, ผิงผิง สรวีย์ แชมป์ The Golden Song Season 2 พร้อมพิธีกรพิเศษ บอย ปกรณ์ และ เกลือ กิตติบรรยากาศของคอนเสิร์ตจะเต็มไปด้วยบทเพลงที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ อาทิ "หากันจนเจอ,"ปาฏิหาริย์", หนึ่งเดียวคนนี้, When I Fall in Love, Let It Go และอีกมากมาย โดยวงดนตรี The Open Box Charity Orchestra ที่รวมเหล่านักดนตรีฝีมือเยี่ยมจากหลายสาขาอาชีพ พร้อมวาทยกรชั้นนำ อาทิ นาวาเอกอภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ, ดร.วานิช โปตะวนิช และ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณแพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ประธานมูลนิธิดวงใจใหม่ กล่าวถึงโครงการครั้งนี้ว่า การผ่าตัดหัวใจคือโอกาสในการต่อชีวิต แต่ยังมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ต้องเผชิญกับการรอคอยที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทุกวินาทีที่ผ่านไปอาจหมายถึงโอกาสที่ลดลง เราจึงมุ่งมั่นทำทุกวิถีทาง เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงดนตรี แต่คือเสียงแห่งความหวังที่สะท้อนพลังของการให้ การแบ่งปัน และความเมตตาที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอขอบคุณจากใจจริงต่อทุกพลังแห่งความรักและความเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มาร่วมถ่ายทอดเสียงเพลงอย่างสุดหัวใจ ผู้สนับสนุนที่เห็นคุณค่าและร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงจิตอาสาทุกคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ เพราะทุก ๆ การสนับสนุนของท่านไม่ว่าจะมากหรือน้อย ล้วนเป็นพลังที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับใครอีกหลายคน หัวใจของพวกเขากำลังเต้นต่อไปด้วยแรงใจจากทุกท่าน ขอให้พลังแห่งการให้ครั้งนี้ย้อนคืนสู่ทุกท่านเป็นความสุข ความอบอุ่น และสุขภาพที่แข็งแรง ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริงด้าน ปุ๊ อัญชลี ศิลปินระดับตำนานที่มาร่วมขึ้นเวทีในครั้งนี้ ได้เผยความรู้สึกว่า "ดนตรีเป็นมากกว่าเสียงเพลง เพราะมันคือพลังของความรักและการแบ่งปัน ฉันเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่ใช่แค่ค่ำคืนของเสียงดนตรี แต่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเปลี่ยนชีวิตของใครบางคน ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน นักดนตรี หรือผู้ชม ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของการให้ และฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่นี้”ป๊อด ธนชัย กล่าวเสริมว่า "สำหรับผม ดนตรีคือสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน และครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแสดงบนเวที แต่มันคือเสียงของความหวังและกำลังใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอคอยโอกาสในการมีชีวิตใหม่ ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังนี้ด้วยกัน เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆ ที่เรามอบให้ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาล”ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ที่จะขึ้นเวทีเป็นศิลปินกิตติมศักดิ์ ผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งการให้ ท่านให้เกียรติรับเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิดวงใจใหม่ ขึ้นมาขับร้องบทเพลงพิเศษ “You Raise Me Up” และ “When I Fall in Love” พร้อมกล่าวว่า “การเป็นผู้ให้ และให้ด้วยความเต็มใจ ผู้ให้จะรู้สึกเป็นสุข โดยเฉพาะการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่การคอยเป็นผู้รับและรออยู่บ่อยๆ จะทำให้ผู้รับนั้นขาดการพัฒนาเอง ฉะนั้น จงคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นผู้ให้ ซึ่งสิ่งที่ให้นั้นอาจเป็นไปได้ทั้งเงินทอง ความรู้ หลักคิด รวมถึงการให้อภัย”คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงดนตรี แต่คือโอกาสที่จะช่วย “ย่นเวลารอ ยืดเวลาชีวิต” ให้ 200 หัวใจ ได้เต้นต่อไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ เพราะทุกน้ำใจของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจได้ร่วมบริจาค “ย่นเวลารอ ยืดเวลาชีวิต” ผ่านทางบัญชีธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิดวงใจใหม่”ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-65450-7หรือสอบถามได้ที่ LINE @NewHeartหรือที่ โทร 081-619-6000 หรือ 081-565-1234