wonderlife entertainment เตรียมส่ง "เจน (จะ)...." เป็นซีรีส์แล้ว!

เตรียมตัวพบกับ Like A Palette Series ซีรีส์ใจฟูแห่งปี 2025แฟน ๆ ซีรีส์สายคอมเมดี้เตรียมเฮ! "Like A Palette Series เจนจะเป็นดาวสินกำ" ผลิตโดยค่าย wonderlife entertainment"Like A Palette Series เจนจะเป็นดาวสินกำ" ซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปอินกับเรื่องราวของ "เจน" สาวน้อยสุดน่ารัก ที่กำลังสับสนว่าความรู้สึกของ "พี่ได๋" เป็นเพียงแค่ความหวังดี หรือมีอะไรพิเศษกว่านั้น!? งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่ายัยเจนจะรู้ตัวว่าโดนจีบกี่โมง!ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากผลงานของ คุณ Zezeho นักเขียนชื่อดัง ที่การันตีความละมุน อบอุ่น และเต็มไปด้วยความฟีลกู๊ด ที่จะทำให้ทุกฉาก ทุกซีน เติมเต็มหัวใจของคุณด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเตรียมพบกับความสนุกของ Like A Palette Series ได้เร็ว ๆ นี้ ห้ามพลาด!ติดตามข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่IG: wonderlife.entertainmentX : wonderlife_th#เจนจะเป็นดาวสินกํา #LikeAPaletteSeries