"เล้ง-ณัฐพล” เผยบท “เคนโด้” เท่สุดใน “เพราะรักต้องมี Why We Love”

“เพราะรักต้องมี Why We Love” ของค่ายบลูแซม พิคเจอร์ หนังรักโรแมนติกฟีลกู๊ด ที่จะได้ฤกษ์ลงโรงฉายให้ทุกคนได้ฮีลใจในเดือนแห่งความรัก 27 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้ เจ๊ใหญ่-ณัฐธนาวรรน เพ็ญชาญวัฒนกิจ รับหน้าที่ ผู้อำนวยการสร้าง และได้ผู้กำกับฯ มากฝีมืออย่าง สำรวย รักชาติ นั่งแท่นกำกับการแสดง เพื่อให้หนังเรื่องครบรสและกลมกล่อมมากที่สุด“เพราะรักต้องมี Why We Love” ยังได้พระนางเคมีใหม่อย่าง “เข้ม หัสวีร์” และ “หลิน มาลิน” มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรก ซึ่งเชื่อได้ว่าคนดูจะฮีลใจและฟีลกู๊ดไปพร้อมๆ กับตัวละครในเรื่องนี้ได้ไม่ยาก นอกจากจะมีพระเอกนางเอกสุดฮีลใจแล้ว หนังเรื่องนี้ยังได้นักแสดงรุ่นใหม่อย่าง เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย ที่นับวันฝีมือทางด้านการแสดงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ล่าสุดในหนัง “เพราะรักต้องมี Why We Love” หนุ่มเล้ง ได้รับบทเป็น “เคนโด้” หนุ่มหล่อดีกรีนักเรียนนอก ทายาทเจ้าของโรงแรมหรูชื่อดัง ที่ หนุ่มเล้ง บอกว่า เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายและยากสุดสำหรับเขา โดย หนุ่มเล้ง เผยถึงคาแร็กเตอร์ในหนังเรื่องนี้ว่า“ผมรับบทเป็น เคนโด้ ครับ เป็นลูกชายเจ้าของโรงแรม บังเอิญได้เจอกับ “น้ำแข็ง” (นางเอก) ก็รู้สึกประทับใจ และอยากจะจีบ แต่ตัวเองก็มีคู่หมั้นคู่หมายอย่าง “ใบข้าว” (บิว ลลิฉัตร์) อยู่แล้ว ซึ่งบทนี้ความยากจะอยู่ตรงที่เราต้องเล่นอย่างไรให้ดูเท่ ดูหล่อ ตอนเปิดตัว เคนโด้ โห...เท่มากๆ ครับ แต่ก็ต้องแฝงไปด้วยความจริงใจและอ่อนโยน เพราะในเรื่องจะมีฉากที่ เคนโด้ เข้าไปช่วยเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นฉากที่ยากที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยครับส่วนการทำงานก็ดีมากๆ ครับ ผมได้เรียนรู้การแสดงไปอีกขั้น เพราะพี่สำรวย (ผู้กำกับฯ) จะคอยแนะนำว่าเล่นยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ถึงกับต้องเก็กหล่อ ให้ออกมาดูดีที่สุด แล้วก็สอนเรื่องแอ็คติ้ง และการจำบท ซึ่งมันก็ท้าทายความสามารถด้านการแสดงมากๆ ก็อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ”ไปติดตามความหล่อและเท่ของหนุ่มเล้งได้ใน “เพราะรักต้องมี Why We Love” หนังรักโรแมนติกที่จะสร้างความอบอุ่นในหัวใจ และเติมเต็มส่วนที่ขาดไปพร้อมกับเขาและเธอ 27 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์