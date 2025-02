Scoop พิเศษ : มัดรวม 4 ซีรีส์จีนย้อนยุค พล็อตความรักต้องห้าม “ศิษย์-อาจารย์” ตับพังแต่ตราตรึง!

อาจารย์มารหวนภพ (Love of the Divine Tree - 2025)





ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (ภาคอดีต) (One and Only – 2021)





ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland: Pearl Eclipse - 2021)





ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower - 2015)

หนึ่งในพล็อตซีรีส์จีนยอดฮิตตลอดกาล คือ พล็อตพระ-นาง ถูกชะตากำหนดให้ต้องมาเป็นอาจารย์กับศิษย์ แต่สุดท้ายความสัมพันธ์กลับตาลปัตร พัฒนากลายมาเป็นความรัก ทว่าเส้นทางความรักของอาจารย์ – ศิษย์ มักเต็มไปด้วยอุปสรรค จึงมีทั้งคู่ที่สมหวังและผิดสมหวัง บางคู่รันทดแม้แต่บอกความในใจยังไม่มีโอกาส สกู๊ปนี้เลยอยากพาทุกคนไปท่องยุทธภพ สำรวจเรื่องราวความรักของเหล่าศิษย์-อาจารย์ที่ทำเอาหลายคนตับพังแต่ก็ยังตราตรึงไม่ลืมประเดิมด้วย อาจารย์มารหวนภพ (Love of the Divine Tree - 2025) ซีรีส์ที่จุดให้กระแสความรักศิษย์-อาจารย์ กลับมาฟีเวอร์อีกครั้ง เพราะปมของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากความรักความผูกพันของมูซิงเกอ (รับบทโดย เซี่ยงหานจือ) อาจารย์สาวที่ใครๆ ต่างพากันเรียกว่านางมาร ที่ดันตัดสินใจไปรับศิษย์อย่างซูอี้สุ่ย (รับบทโดย เติ้งเหวย) ไว้ ไม่ใช่เพียงเพราะศิษย์คนนี้หน้าตาดี แถมมีห้ารากวิญญาณที่หาได้ยาก แต่เพราะมูซิงเกอรู้ว่าศิษย์คนนี้มีจิตมาร ด้วยความที่จิตใจดี นางไม่ได้คิดจะสังหาร เพื่อหวังให้ตัวเองสำเร็จเป็นเซียน แต่เลือกที่จะทำทุกวิถีทาง เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของศิษย์รัก จนทำให้ถูกเข้าใจว่าตัวเองเป็นนางมารซะเอง และทำให้นางถูกลอบสังหารในตอนแรกซูอี้สุ่ยก็เข้าใจอาจารย์ผิด กว่าจะรู้ความจริงอาจารย์ก็ตายซะแล้ว ดังนั้นเพื่อหาทางให้อาจารย์ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เขาจึงต้องใช้สละมุกทองคำครึ่งเม็ด พร้อมกับใช้ต้นไม้แห่งการเกิดใหม่ เพื่อรอให้อาจารย์คืนชีพอีกครั้งผ่านไป 18 ปี ซูอี้สุ่ยได้พบมูซิงเกอกลับชาติมาเกิดเป็นเซวียหรั่นหรั่น (รับบทโดย เซี่ยงหานจือ) ที่ไม่เพียงสูญเสียความทรงจำทั้งหมด ยังมีรากวิญญาณพิการและไม่ได้มีพลังพิเศษใดๆ ซูอี้สุยจึงจำต้องรับเซวียหรั่นหรั่นเป็นศิษย์เพื่อปกป้องนางจากอันตรายแม้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์-อาจารย์จะกลับตาลปัตร แต่ความรู้สึกในใจที่ซูอี้สุ่ยมีต่ออาจารย์กลับไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งคู่ได้ร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมาย กว่านางเอกจะจำอดีตได้ ที่ต้องลุ้นคือสุดท้ายความรักของทั้งคู่จะสมหวังหรือไม่พักจากแนวเทพเซียนมาต่อด้วยเรื่องราวความรักที่ไม่อาจสมหวังของศิษย์-อาจารย์ที่ทำเอาหลายคนตับแตกละเอียด สำหรับ ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (ภาคอดีต) (One and Only – 2021) ว่าด้วยเรื่องราวของท่านอ๋องน้อยหนานเฉิน โจวเซิงเฉิน (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) แม่ทัพใหญ่คุมกองทัพขัตติยะ ที่ฝีมือการสู้รบเก่งกาจ ด้วยความจงรักภักดีเขาเคยสาบานว่าชาตินี้เขาจะไม่แต่งงานมีภรรยาและไม่มีทายาท จะอยู่รักษาชายแดนไปชั่วชีวิตแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับชุยสืออี๋ (รับบทโดย ไป๋ลู่) คุณหนูแห่งตระกูลชุย ซึ่งถูกหมั้นหมายตั้งแต่ยังไม่เกิดให้เป็นว่าที่พระชายาขององค์รัชทายาท เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในราชสำนัก สืออี๋ได้มาเป็นลูกศิษย์คนที่สิบเอ็ดของอ๋องน้อยหนานเฉิน ด้วยความชื่นชมในฝีมือการออกรบ และความองอาจของอาจารย์ ทำให้สืออี๋ตกหลุมรักอาจารย์โดยไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ไม่เคยหวั่นไหว ก็เริ่มมีใจให้สืออี๋ แต่ไม่อาจเปิดเผยความในใจ กระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ที่สถานการณ์บังคับทำให้อ๋องน้อยหนานเฉิน โจวเซิงเฉิน จำต้องยอมจำนน ถูกจับและสั่งลงทัณฑ์ด้วยทัณฑ์เลาะกระดูก เขาได้ฝากคำพูดสุดสะเทือนใจมาให้สืออี๋ว่า “ชีวิตนี้ไม่ผิดต่อใต้หล้า ผิดต่อสืออี๋เพียงผู้เดียว”ในเวลานั้น สืออี๋ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก เพราะจำเป็นต้องแต่งงานกับองค์รัชทายาท แต่เมื่อรู้ความจริงว่า อาจารย์ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม จึงไม่อาจทำใจแต่งงานกับคนที่สังหารอาจารย์ จึงตัดสินใจกระโดดกำแพงเมืองจบชีวิต ปิดฉากโศกนาฎกรรมความรักศิษย์-อาจารย์มาถึงอีกหนึ่งซีรีส์สุดดราม่าเคล้าน้ำตา ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland: Pearl Eclipse - 2021) บอกเล่าเรื่องราวของเย่ไห่ซื่อ (รับบทโดย หยางมี่) เด็กสาวที่ต้องสูญเสียพ่อแม่จากเหตุสังหารหมู่ ระหว่างตามหาไข่มุกวิเศษ เพื่อมาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับองค์จักรพรรดิ เธอได้แต่เก็บแค้นไว้ในใจ และเติบโตด้วยการฝากตัวเป็นศิษย์ของฟางเจี้ยนหมิง (รับบทโดย เฉินเหว่ยถิง) องครักษ์ลับของฮ่องเต้ซวี่ เพื่อความปลอดภัย เธอจำเป็นต้องปกปิดฐานะด้วยการปลอมตัวเป็นชาย และฝึกฝนวิชาอยู่ในสำนักความผูกพันทำให้ไห่ซื่อและฟางเจี้ยนหมิงเกิดความรู้สึกดีๆ ต่อกัน แต่ด้วยสถานะศิษย์-อาจารย์ และภาระหนักอึ้งที่อยู่บนสองบ่า ทำให้ทั้งคู่ โดยเฉพาะฟางเจี้ยนหมิงไม่อาจเผยความในใจ ได้แต่ดูแลไห่ซื่อเป็นอย่างดี ทั้งสองไม่เพียงต้องฝ่าฝ่า อุปสรรคมากมาย แต่ยังมีภาระของบ้านเมืองยังไม่สงบ การชิงอำนาจ ฉ้อราษฎร์บังหลวง กว่าจะได้เผยความใจใจ ก็ทำเอาคนดูตับพังไม่น้อยปิดท้ายด้วยซีรีส์ดราม่าโรแมนติก แฟนตาซี ที่ถูกยกให้เป็นซีรีส์ขึ้นหิ้งตลอดกาล กับเรื่องราวความรักศิษย์-อาจารย์ที่ทำให้เอาหลายคนซาบซึ้งสะเทือนใจ สำหรับ ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower - 2015) บอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความรักของฮวาเชียนกู่ (รับบทโดย จ้าวลี่อิ่ง) และ ท่านอาจารย์ไป๋จื่อฮว่า (รับบทโดย ฮั่วเจี้ยนหัว) ฮวาเชียนกู่ ไม่เพียงเกิดมาพร้อมชื่อที่ไม่เป็นมงคล เพราะมีความหมายว่า กระดูกพันชิ้น เธอต้องสูญเสียมารดาตั้งแต่ยังเล็ก แถมเลือดในกายยังมีกลิ่นหอมดึงดูดภูติผีปีศาจให้เข้ามาดื่มกินเลือดเนื้อ เธอจึงเติบโตมาท่ามกลางความรังเกียจเดียดฉันท์เมื่อเติบใหญ่เธอตั้งใจทำตามคำสั่งเสียของผู้เป็นพ่อ ด้วยการไปร่ำเรียนวิชาปกป้องตัวเองจากภูติผีปีศาจที่สำนักเหมาซาน แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน เธอจับผลัดจับผลูมาเป็นเจ้าสำนัก จึงต้องเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงชุมนุมเซียนที่เขาคุนหลุน และได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของ ไป๋จื่อฮว่า เจ้าสำนักเขาฉางหลิว เซียนเทพที่เก่งที่สุด แต่ไม่เคยรับลูกศิษย์สักคน ทว่าด้วยความมุ่งมั่นของฮวาเชียนกู่จึงสามารถเป็นศิษย์ คนแรกของไป๋จื่อฮว่าเรื่องราวทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดี แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบของสองศิษย์-อาจารย์ จนทำให้ฮวาเซียนกู่ทำความผิดครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยชีวิตคนที่นางรัก ทำให้ต้องเข้าสู่วีถีมาร กลายเป็นปมรักต้องห้ามระหว่างศิษย์กับอาจารย์มารและเซียนทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของซีรีส์แนวศิษย์-อาจารย์ที่คัดมาให้แล้วว่ายังตราตรึงใจผู้ชมไม่จาง เพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า พล็อตแนวศิษย์-อาจารย์ เป็นพล็อตยอดนิยม จริงๆ ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ปูพล็อตมาแนวนี้ เรื่องที่ถือว่าเป็นต้นตำรับ ต้องยกให้มังกรหยก ตอน กำเนิดเอี้ยก้วย ที่เอี้ยก้วย (พระเอก) ไปฝากตัวเป็นศิษย์เซียวเหล่งนึ่ง (นางเอก) แต่สุดท้ายกลับตกหลุมรักกัน แม้จะผ่านอุปสรรคมากมาย ถึงขนาดเอี้ยก๊วยแขนขาด แต่สุดท้ายก็ยังได้ครองรักกับอาจารย์ เช่นเดียวกับ ลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise - ลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise - 2023) ที่นำแสดงโดยเซียวจ้าน และ เหรินหมิ่น ว่าด้วยเรื่องราวสุดรันทดของศิษย์-อาจารย์ ที่กว่าจะได้ครองคู่ ก็ทำให้เอาคนดูแทบกระอักเลือดตามอาจารย์ เพราะอุปสรรคเยอะเหลือเกิน แต่ด้วยความที่ตัวละครไม่ท้อ คนดูก็ไม่ทิ้ง เลยประคองกันจนจบเรื่องเอาเป็นว่า ใครที่ชอบพล็อตแนวนี้ อยากดื่มด่ำกับเรื่องราวของเหล่าศิษย์-อาจารย์ อย่าพลาดไปตามเก็บให้ครบ