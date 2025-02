“เพราะรักต้องมี Why We Love” หนังเรื่องแรกของ “แซน-ปรานต์ จันทนะ”

เตรียมไปกรี๊ดสาวหล่อ แซน-ปรานต์ จันทนะ กับผลงานด้านภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต “เพราะรักต้องมี Why We Love” หนังรักโรแมนติกฟีลกู๊ดที่ได้รับโอกาสดีจากผู้อำนวยการสร้างอย่าง เจ๊ใหญ่-คุณณัฐธนาวรรน เพ็ญชาญวัฒนกิจ และผู้กำกับฯ มากฝีมืออย่าง สำรวย รักชาติ ให้มารับบท “อ้อม” พนักงานในบริษัท Production House ของพระเอก เข้ม-หัสวีร์ และได้เป็นคู่หูของ “เชาว์” รับบทโดย แป้งฝุ่น-สฤษดิ์ทอง ถอนโพธิ์ งานนี้ แซน เกิดอาการประหม่าทีเดียวเชียว“กดดันค่ะ เป็นหนังเรื่องแรกของแซน แล้วแซนก็เป็นมือใหม่ ต้องเล่นกับพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ขนาดนี้ ทำเอานอนไม่หลับเหมือนกัน”แต่ด้วยความพยายามอย่างที่สุด อีกทั้งยังได้รับโอกาสดีๆ จากพี่ๆ นักแสดง ทำให้ แซน ผ่านงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกไปได้“ด้วยบทเรื่องนี้จะมีความแบบว่าเห็นแก่งาน ตั้งใจทำงาน ชื่อ อ้อม จะคิดเรื่องงานตลอดเวลา โฟกัสงานมากๆ ไม่ออกนอกเรื่องเลย พระเอก (เข้ม หัสวีร์) ก็ทำงานที่เดียวกับเรา เราเล่นเป็นลูกน้อง พี่เชาว์ (แป้งฝุ่น) อยู่กับ พี่เชาว์ เป็นคนคอยตามพี่เค้าตลอดเวลา ซึ่งตัวเค้าจะมีคาแร็กเตอร์ ไม่เอาการเอางานเท่าไหร่ เราต้องคอยตบๆ ให้ทำงานก่อน ความยากก็ไม่ต้องพูดถึง ยากค่ะ (เสียงหนักแน่นมาก) ส่วนหนึ่งแซนเป็นมือใหม่ แล้วต้องเล่นกับพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ ก็มีการเวิร์คชอปกันครั้งนึง ละลายพฤติกรรม ได้ทำความรู้จักกัน ทุกคนให้คำแนะนำดีมากๆ ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้น”“จริงๆ แซนอ่านบททั้งหมด ก็พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องทั้งหมดเลย พยายามเหมือนที่ ครูแอ็คติ้ง เค้าสอนว่า ให้พยายามคิด แอดติจูดเดียวกับตัวละครอ้อม จริงๆ คาแร็กเตอร์มันค่อนข้างจะต่างจากตัวแซนเลย อ้อมจะโผงผางมาก ไม่เกรงใจใคร สายว๊ากกก.... แต่เป็นเราจะไม่กล้ากับผู้ใหญ่ แต่ในเรื่อง มันต้องทำ เราพยายามคิดแบบอ้อมว่า ที่ต้องทำแบบนั้น เพราะต้องการให้งานเสร็จจริงๆ นะ ไม่ใช่เป็นคนไม่มีมารยาท แค่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เค้าวางแผนไว้”“ตื่นเต้นค่ะ แน่นอน พยายามซ้อมเยอะๆ ซ้อมกับตัวเอง ก่อนออกจากบ้านอ่านบทเยอะๆ อย่างน้อยเราไม่ต้องไปกังวลกับบทละ อ่านจนรู้ว่าเราต้องเล่นเนื้อหาประมาณไหน หน้าฉากเราก็จะไหลลื่น พี่เค้าส่งอะไรมาเราก็เล่นไปตามนั้นเลยค่ะ”..“วันแรกที่ต้องเข้าฉากคือ นอนไม่หลับ กลัวจำบทไม่ได้ ด้วยความยากของคาแร็กเตอร์นี่แหละค่ะ มันต่างจากตัวเรา ปกติเป็นคนเงียบๆ เหมือนเรื่องนี้ต้องเสียงดังเลยด้วย ช่วงแรกๆ ที่เข้าฉาก ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทาง วันแรกก็กดดัน บางทีเราคิดว่าเราเล่นดีแล้ว แต่ในกล้องมันต้องโอเวอร์มากกว่านั้น ซึ่ง พี่รวย (ผู้กำกับฯ) ก็บอกให้แซนพยายามเล่นให้สบายที่สุด คิดแบบตัวละคร ทำแบบตัวละคร แล้วก็เล่นมันออกมา ก็ดีขึ้นค่ะ”“เอา พี่แป้งฝุ่น ก่อนเลย เพราะว่าใกล้ชิดที่สุด เข้าทุกฉากด้วยกัน พี่แป้งฝุ่นคือเก่งมากๆ เราเรียนรู้จากเค้าในเรื่องของการอิมโพรไวท์ เรื่องของการสร้างฉากให้มันสนุกสนาน มีความคอเมดี้เก่งมากๆ เราอ่านไดอะล็อกมา 2-3 ฉากก็คิดว่าสบายล่ะ แต่พอเจอเค้าเล่น โอ๊ย...เค้าลื่นไหลมาก จนเราต้องพยายามตามให้ทัน มันไหลออกนอกบทเยอะเลยนะ แรกๆ แซนไม่รู้เลย พี่เค้าบอกเทคนิคทุกอย่าง เล่นแบบนี้เข้าปากมากกว่ามั้ย โอเค. พอเรารู้แล้วว่า เราสามารถเล่นไหลต่อไปกะเค้าได้ เราก็ค่อยเล่นมากขึ้น จนไม่เกร็ง ไม่กลัวเค้าแล้ว พร้อมจะสู้ พร้อมจะเป็นคู่หูเค้าค่ะ”“จริงๆ แล้วความรักเหมือนที่เราเคยแสดงซีรี่ส์มา ความรักมันมีหลากหลายรูปแบบมาก ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกัน มันเกี่ยวกับความรักทั้งวัยพ่อแม่ วัยหนุ่มสาว ความรักแบบเพื่อนพ้อง ทำให้เรารู้ว่าความรักมันมีความหลากหลายและไม่จำกัดจริง คนที่เค้ารักกันและไม่มีเงื่อนไขอะไร มันสวยงามมากๆ”“ตัวอ้อมก็จะมีความจริงจัง เป็นสีสันของชีวิต เหมือนอ้อมกับพี่เชาว์ ซึ่งจะมีความคอนทาร์ดกันตลอดเลย คนนึงจริงจัง คนนึงพาเล่น แน่นอนได้รับความสนุกอยู่แล้ว ทำไมสองคนนี้เค้ายังอยู่ด้วยกันได้ อยู่ด้วยกันด้วยความรักนะ เราก็อยากให้หัวหน้าเราได้งานดีๆ ตัวเชาว์ก็ไม่อยากให้ อ้อม เครียดเกินไป อยู่ด้วยความรักกันหนังเรื่องนี้จะทำให้คนดูเห็นว่า ทำไมต้องรักกันไว้ ดูแล้วน่าจะใจฟูขึ้น แล้วก็เกิดความรักความรู้สึกดีๆ ให้กับทุกๆ คนรอบตัว แซนฝากหนังเรื่องแรกด้วยนะคะ แซนตั้งใจมากๆ อยากให้ผลงานออกมาดีๆ ไม่ให้ทุกคนผิดหวัง รวมถึง พี่หลิน พี่เข้ม ก็น่ารัก เคมีเข้ากันมาก และทุกคนตั้งใจกันมาก ฝากด้วยนะคะ”“เพราะรักต้องมี Why We Love” หนังรักโรแมนติกที่จะสร้างความอบอุ่นในหัวใจ และเติมเต็มส่วนที่ขาดไปพร้อมกับเขาและเธอ 27 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์