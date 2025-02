Review ซีรีส์ : “อาจารย์มารหวนภพ” ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ศิษย์-อาจารย์ กับงานป้ายยาของ "เติ้งเหวย" ขึ้นแท่นพระเอกออร่ากระจาย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

จัดว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ที่คอซีรีส์ตั้งตารอ จนทำให้กระแสดีตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ สำหรับ อาจารย์มารหวนภพ (Love of the Divine Tree - 2025) ที่นอกจากจะต้องยกนิ้วให้คนตั้งชื่อเรื่องภาษาไทย เพราะกระชับ ตรงประเด็น บอกเล่าพล็อตหลักซีรีส์เรื่องนี้แบบเอาอยู่ในประโยคเดียว โดยตัวซีรีส์ได้พระเอกดาวรุ่งอย่าง เติ้งเหวย นักแสดงชายที่กำลังเป็นที่จับตามอง มาประกบคู่กับเซี่ยงหานจือ นางเอกหน้าใสที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้า จนทำให้ดูแล้วมีขัดใจบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เสียอรรถรส เพราะเนื้อเรื่องจัดว่าเข้มข้นแค่เปิดเรื่องมา EP แรก ก็สะกดผู้ชมไว้ได้อยู่หมัด นอกจากจะรวบตึงปมรักปมแค้นที่ชวนให้ติดตาม เชื่อว่า หลายๆ คน คงโดนเติ้งเหวยตกในบัดดล เพราะสาดความหล่อแบบจัดเต็ม ต่อให้เปิดเรื่องมาไม่กี่นาที จะถูกคำสาปจนทำให้เสียโฉม ก็ยังออร่าพุ่ง จนคนดูอดสงสัยไม่ได้ว่า เสียโฉมอย่างไรให้ยังดูดีเบอร์นี้สำหรับ “อาจารย์มารหวนภพ” ว่าด้วยเรื่องราวของ มู่ชิงเกอ (รับบทโดย เซี่ยงหานจือ) และ ซูอี้สุ่ย (รับบทโดย เติ้งเหวย) สองศิษย์อาจารย์ที่ไม่น่าโคจรมาพบกัน แต่โชคชะตาก็นำพาให้ทุกคนมาเจอกันเมื่อ 18 ปีก่อน สำหรับ ซูอี้สุ่ยนั้น จัดว่าชะตาอาภัพ เป็นลูกที่พ่อไม่แคร์แม่ไม่รัก พอรู้ความมาอยู่กับผิงชินอ๋องผู้เป็นพ่อ แต่พ่อกลับไม่ได้รัก เลี้ยงเพราะอยากใช้ประโยชน์ เนื่องจากพระเอกมีร่างหยินวิสุทธิ์ เหมาะเป็นภาชนะรองรับน้ำพุวิญญาณ จึงใส่น้ำพุวิญญาณหนึ่งหยดเข้าไปในหัวใจพระเอก เพื่อควบคุมและให้ตามหาน้ำพุวิญญาณที่เหลือ พระเอกถูกทรมานตั้งแต่เด็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกใช้เป็นดาบสังหารผู้คนตามคำสั่งของพ่อ และยังถูกสั่งให้ฝึกวิชาจิตมารวารี เลยต้องปลอมตัวเข้าสำนักเซียน และได้พบกับมู่ชิงเกอ เซียนสาวจิตใจดีฝีมือร้ายกาจจริงๆแล้ว ชีวิตของมู่ซิงเกอกำลังจะไปได้ดี เพราะหากนางสามารถสังหารบุตรมารสำเร็จก็จะกลายเป็นเซียน แต่ด้วยความที่มู่ชิงเกอเป็นคนจิตใจดี และรักอิสระ เลยไม่ได้จริงจังกับการเป็นเซียนดังนั้น ตอนที่ได้พบกับซูอี้สุ่ย และรู้ว่าพระเอกมีรากวิญญาณห้ารากเหมือนตนเลยอยากรับเป็นศิษย์ แต่พอรู้ว่าพระเอกเป็นบุตรมาร ซึ่งจริงๆ นางต้องสังหาร แต่เพราะไม่อยากตัดสินคนจากเหตุที่ยังไม่เกิด เลยตั้งใจจะขัดเกลาพระเอกให้เป็นคนดี ด้วยการปลอมตัวเป็นเจ้าสำนักเซียนหลอกให้พระเอกกล่าวคำสาบานวิญญาณเป็นศิษย์ ทำให้พระเอกแค้น และอยากฆ่านางเอกมาก แต่อาจารย์หญิงก็รู้ทันตลอด จนกลายเป็นเรื่องราวป่วนๆ ระหว่างศิษย์หนุ่มกับอาจารย์สาวที่ทำให้ชวนอมยิ้ม แถมอาจารย์ยังสปอยลูกศิษย์สุดๆนอกจากจะคอยเป็นห่วงเป็นใย ยังให้อภิสิทธิ์กับซูอี้สุ่ย ด้วยการปลดคำสาบานวิญญาณเป็นศิษย์ว่าหากเขาสังหารนางได้ จะเป็นอิสระ ซึ่งเป็นแรงฮึดที่ทำให้พระเอกเก่งขึ้น และค่อยๆ ตกหลุมรักอาจารย์หญิงแบบไม่รู้ตัวทว่าเรื่องราวของศิษย์-อาจารย์ กลับไม่ได้หอมหวาน เมื่อวันหนึ่งซูอี้สุ่ยเข้าใจผิด และเข้าไปพัวพันกับการสังหารมู่ชิงเกอของเหล่าเซียน เพื่อช่วยเหลือศิษย์รัก มู่ซิงเกอแบกรับทุกอย่างไว้เอง และยังใช้คำสาปเผาใบหน้าของซูอี้สุ่ย แม้จะรู้ความจริงเมื่อสาย แต่ซูอี้สุ่ยก็ไม่ยอมแพ้ หาทางคืนชีพให้อาจารย์ ด้วยการตามหาต้นไม้คืนชีพ 1 ต้น และตามหาเสี้ยววิญญาณของอาจารย์ พร้อมสละมุกพลังทองคำครึ่งเม็ด ช่วยให้อาจารย์ได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาเฝ้ารอถึง 18 ปี จึงได้พบกับเซวียหรานหร่าน (รับบทโดย เซี่ยงหานจือ) ร่างใหม่ของมู่สิงเกอ ซึ่งในร่างนี้ นางไร้ความทรงจำในอดีต แถมมีรากวิญญาณพิการ เพื่อแก้ไขเรื่องราวในอดีต เขาจำต้องรับนางเป็นลูกศิษย์ คอยปกป้องนางจากอันตรายต่างๆ ก่อนที่ความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้จะค่อยๆ เปิดเผย พร้อมกับภารกิจทลายแผนการของเผ่าปีศาจที่ต้องการปลดผนึกน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ รวบรวมความชั่วร้ายของฟ้าดินและมีอานุภาพสามารถทำลายฟ้าดินได้ จึงถูกผนึกไว้ที่แดนมรณะงานนี้ คงต้องรอลุ้นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ – อาจารย์ที่กลับตาลปัตรจะลงเอยอย่างไร ซูอี้สุ่ยจะช่วยเซวียหรานหร่านฟื้นความทรงจำของมู่ชิงเกอกลับมาได้เมื่อไหร่ ที่สำคัญเพื่อทำลายแผนการชั่วร้าย ปกป้องผู้คนและคืนความสงบสุขให้กับโลก จะต้องผ่านกี่ด่านเคราะห์ สุดท้ายแล้วซูอี้สุ่ยและเซวียหรานหร่านจะได้ครองรักหรือไม่ ต้องไปรอติดตามกันในซีรีส์ต้องบอกว่าดำเนินเรื่องได้น่าสนใจ สมกับเป็นฝีมือของผู้กำกับ Yin Tao ซึ่งมีผลงานครองใจคอซีรีส์มากมาย อาทิ ปลดผนึกหัวใจหวนรัก(Love and Redemption - 2020), องครักษ์เสื้อแพร (Under the Power - 2020), ดรุณพเนจรท่องแดนยุทธภพ (The Blood of Youth -2020), เทียบท้าปฐพี (Who Rule The World - 2022) และ สยบรักจอมเสเพล (Destined - 2023)ด้านนักแสดงนำก็ไม่น้อยหน้า โดยเฉพาะพระเอกเติ้งเหวย ที่กระแสแรงมากๆ ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ เพราะออร่าความหล่อและน่ารักของเติ้งเหวยฉายแสงให้คอซีรีส์เห็นจากบทพระรองมาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น รักนิรันดร์ ราชันมังกร (Miss The Dragon – 2020), จันทราอัสดง (Till The End Of The Moon - 2023), ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ 1-2 (Lost You Forever 2023-2024) ดังนั้นพอเรื่องนี้เติ้งเหวยขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เลยเป็นที่จับตามองสุดๆ แถมงานนี้ดูเหมือนบทก็เป็นใจ ทำให้เขาได้เสิร์ฟหลายลุคมาให้แฟนๆ ได้ฟิน ทั้งลุคผมขาว ผมดำ หรือแม้แต่ลุคเท่ๆ สวมหน้ากากเพื่ออำพรางรอยแผลเป็นบนใบหน้า บอกเลยว่าปังทุกลุคมาถึงฝั่งนางเอกหลายคนอาจจะติงว่ายังไม่ค่อยเข้าตา แถมบทนางเอกช่วงแรกๆ อาจจะลำไย แต่พอดูๆ ไป เชื่อว่าหลายคนจะค่อยๆ เปิดใจรับนางเอกหน้าใสเซี่ยงหานจือได้ไม่ยาก เพราะบทมู่ซิงเกอส่งสุดๆ ถึงจะเป็นคนดี แต่เพราะเป็นคนไร้กฎเกณฑ์ชื่นชอบหนุ่มหล่อเลยมีลูกศิษย์หล่อๆ จนใครเห็นก็นึกว่าเป็นนายบำเรอจนคนลือว่าเป็นนางมาร แถมยังสวมชุดแดง ถือเป็นมิติใหม่ของนางเอกเป็นฝ่ายดีแต่สวมชุดแดง จนพอมาเกิดเป็นเซวียหรานหร่าน ถึงเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวน้อยน่ารัก ดูใสๆ ซึ่งต้องบอกว่าเซี่ยงหานจือทำได้ดี สวมทั้งสองบทให้ผู้ชมแยกแยะความแตกต่างของทั้งสองตัวละครชัดเจน โดยก่อนหน้าที่เธอจะมารับบทนำในซีรีส์เรื่องนี้ เธอมีผลงานมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ ลิขิตรักทะลุมิติ (Love in Time - 2022), บอกว่ารักแล้วไม่คืนคำ (Forever Love – 2022) และ คุณชายฟ้าประทาน (Honey, Don't Run Away -2020)สำหรับเคมีของพระ-นาง ต้องบอกว่า 5 อีพีแรกยังไม่ได้มีซีนสวีทหวานเท่าไหร่ บวกกับความสัมพันธ์แบบศิษย์ - อาจารย์ ทำให้ยังมีช่องว่าง แต่ดูจากทีเซอร์แล้ว คิดว่ามีซีนหวานมาเสิร์ฟให้รัวๆแน่นอน เพราะต่อให้อาจารย์จะเย็นชา ราวก้อนน้ำแข็ง แถมยังฝึกวิถีไร้รักอย่างไร ก็ไม่วายแพ้ความใกล้ชิด แพ้ทางลูกศิษย์ตลอด ยิ่งมีลูกศิษย์ที่ต้องตาต้องใจมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ มีหรือจะไม่โดนตกนอกจากนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ ยังได้ทัพนักแสดงมากมายมาร่วมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น เติ้งข่าย รับบทเป็น เว่ยจิว ประมุขพรรคมาร ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย อาทิ ดรุณพเนจรท่องยุทธภพ รักมิอาจห้ามใจ (Governor's Secret Love -2023) คะนึงรักหัวใจเพรียกหา (Follow Your Heart 2024) เฉาอวี้เฉิน รับบทเป็น เจิงอี้ ศิษย์ลำดับที่สิบสี่ของมู่ชิงเกอ เคยมีผลงานเรื่อง ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น (Ms.Cupid in Love - 2022) เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ (Burning Flames - 2024) และ ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed - 2019)เอาเป็นว่า เดือนแห่งความรักนี้ ใครกำลังมองหาซีรีส์จีนมาเยียวยาหัวใจ แนะนำอาจารย์มารหวนภพ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่เดาว่า น่าจะจบดี ให้ผู้ชมแฮปปี้ ตับไม่พัง ไว้ในเพลย์ลิสต์ จัดมาให้ชมแบบพอดีๆ ทั้งหมด 40 ตอน ออนแอร์แล้วผ่านหลายแพลตฟอร์มให้เลือกชม ทั้ง WeTV, IQIYI และ TrueID แต่สำหรับใครที่เป็นสายชอบดูพากย์ไทย สามารถรับชมได้เฉพาะใน IQIYI และ TrueID เท่านั้นMickey Mousemydramalist.com/