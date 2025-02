เคมี-เคใจ "จวงต๋าเฟย" คู่ “เซียวจ้าน” - "มังกรหยก จอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่"

"Legends Of The Condor Heroes: The Gallants มังกรหยก จอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่" ภาพยนตร์แอ็คชั่นกำลังภายในที่ทุกคนรอคอย กำกับโดยปรมาจารย์ “ฉีเคอะ” พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวดาวรุ่ง “จวงต๋าเฟย” ในบทบาท “อึ้งย้ง” ที่ประกบคู่กับ “เซียวจ้าน“ ผู้รับบท ”ก๊วยเจ๋ง“ ที่ดูเหมาะเจาะลงตัวอย่างที่สุดจวงต๋าเฟย ( Zhuang Da Fei ) เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ที่แผนกการแสดงของ Beijing Film Academy เธอเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยผลงานภาพยนตร์เปิดตัว Old Man’s Wish (2012) และซีรีส์ Never Gone (2018) ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดนับตั้งแต่ผลงานปรากฏ Love Script ส่งให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่มาแรงที่สุดของวงการบันเทิงจีนนอกจากงานด้านการแสดง จวงต๋าเฟย ยังเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงของตัวเอง โดยเธอปล่อยซิงเกิลแรก Energy Light Station (2016) ตามมาด้วย The Promise of Migratory Birds ความสามารถรอบด้านของเธอส่งผลให้เป็นที่จับตา และในที่สุดบทบาทใหม่ของ "จวงต๋าเฟย" ก็คือบท "อึ้งย้ง" ใน "มังกรหยก จอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่" ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะบทบาทนี้ต้องใช้ ทักษะการต่อสู้ การขี่ม้า ร่างกายก็ต้องพร้อม ต้องแข็งแรง และแกร่ง บวกการแสดงที่ซับซ้อน เพราะนั่นคือตัวละครที่มีทั้ง ความฉลาด ไหวพริบ และสิ่งนี้คือเสน่ห์ของตัวละครอึ้งย้ง ที่แฟน ๆ รัก“ฉันได้รับโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้แสดงบท อึ้งย้ง ในภาพยนตร์มังกรหยก ได้ร่วมงานกับ “ฉีเคอะ” มันคือครั้งสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้ และได้มาทำงานกับ “เซียวจ้าน” ฉันได้เรียนรู้จากพี่เขา ( เซียวจ้าน ) ในเรื่องความขยัน ความตั้งใจ ความจริงจังคะ เขาเหมือนหัวหน้าชั้นเลย...(ยิ้ม) ส่วนฉันก็เป็นนักเรียนที่ขยันตั้งใจเรียนตามหัวหน้าชั้นคะ ช่วงที่ฝึกซ้อมก่อนถ่ายทำ เขาก็จะคอยนำพวกเรา เพราะเขาชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว นำทุกคนฝึกซ้อมร่างกาย ฝึกเสร็จก็จะให้ทุกคนยืดเส้น ไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บ เขาจริงจังมากเลยคะในการถ่ายทำเข้าฉากพี่เขาเป็นกันเอง เขาขี่ม้าเก่งมาก แล้วเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกครั้งที่เข้าฉากด้วยกัน คุยเรื่องบท เรื่องการควบคุมม้า เพราะว่าม้าแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกัน เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำสูง แล้วแรงผลักดันของเขามันส่งไปยังทุกคน ทำให้ทุกคนสนุก มีความสุข ในการทำงาน และต้องขยันให้มากขึ้นคะ” จวงต๋าเฟยกล่าวติดตามชมการแสดง “จวงต๋าเฟย” ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี "มังกรหยก จอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่" 20 กุมภาพันธ์ ในโรงภาพยนตร์ #มีทั้งเสียงภาษาจีน #และเสียงพากย์ไทยโดยพันธมิตรSony Pictures.