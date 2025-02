เรื่องย่อซีรีส์ “ห้ามรัก ห้ามรู้สึก”CLUB FRIDAY THE SERIES : HOT LOVE ISSUETHEORY OF LOVE “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก !!!”กำกับการแสดง : หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์แนวซีรีส์ : โรแมนติก ดราม่าผลิต : CHANGE2561อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัยวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 21:15 น. ทางช่องวัน31 และเวลา 22:15 น. รับชมย้อนหลังทาง Viu (วิว)ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์นี้#ห้ามรักห้ามรู้สึก #CLUBFRIDAYTHESERIES #CHANGE2561#วัน31 #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละครCLUB FRIDAY THE SERIES ซีรีส์เรื่องจริงของความรักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลนาฏราชสาขาละครชุดยอดเยี่ยมถึง 6 ครั้ง ได้รวบรวมทฤษฎีความรักที่ผู้คนในปี 2025 ยังคงพูดกันอยู่ เกิดเป็นซีซั่นใหม่ THEORY OF LOVE ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก!!” เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ความรักผ่านเรื่องจริงของคนที่เข้ามาพูดคุยกับ พี่อ้อยพี่ฉอด ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 12 เรื่อง, 12 อารมณ์, 12 ทฤษฎีความรัก ตลอดปี 2025ซึ่งแต่ละทฤษฎี ล้วนเป็นที่รู้จัก ถูกพูดถึง และใช้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คนที่ใช้ได้ผลก็คงเชื่อว่าทฤษฎีนั้นเป็นจริง ส่วนคนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลก็คงจะเถียงว่าไม่จริงเพราะแต่ละคู่ แต่ละความรักความสัมพันธ์ ยังมีรายละเอียด และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายจนเป็นความท้าทายว่า มีทฤษฎีไหนบ้างไหมที่จะใช้ได้กับทุกความรัก?เรื่องวุ่นๆของคนรุ่นใหม่ปี 2025 กับความสัมพันธ์ที่มีกติกาแบบใหม่ ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีผลต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่า ONE NIGHT STAND แต่น้อยกว่าเป็นแฟนก็คือ FRIEND WITH BENEFIT ห้ามรัก ห้ามรู้สึก กาน (โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร) คือหญิงสาวที่ผิดหวังจากความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่ว่าจะไม่ยอมทำให้หัวใจต้องเจ็บช้ำอีกเป็นอันขาด เธอเลือกเติมเต็มความสุขของตัวเองในแต่ละวันด้วยการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับหญิงสาวที่เริ่มต้นจากคู่นอนแปลกหน้า จนกระทั่งมาเจอกับ มิน (นิว ฐิติภูมิ) คู่นอนแปลกหน้า ก่อนจะพัฒนากลายเป็น FRIEND WITH BENEFIT เพราะความถูกใจในเรื่องบนเตียงต่างฝ่ายต่างปกปิดชีวิตและเรื่องราวส่วนตัวไว้เป็นความลับ แล้วเลือกเปิดเผยเรื่องราวแง่มุมส่วนตัวแค่บางอย่าง เพราะทั้งคู่รู้กฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นอย่างดีว่าจะไม่มีการก้าวข้ามเส้นไปมากกว่านั้น แต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้ก็คือ ผลที่ตามมานั้นอาจรุนแรงยิ่งกว่าที่ใครจะคาดเดาได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออีกฝ่ายเกิดอยากเดินหน้าความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ แต่เธอไม่ยินดี และไม่เปิดพื้นที่ให้เขาได้ก้าวเข้าไป จนเขาได้รับบทเรียนราคาแพงที่ว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องใช้หัวใจอย่าง FRIEND WITH BENEFIT ได้ทำร้ายหัวใจเขา อย่างเจ็บปวดที่สุดกฎของ Friend With Benefits คือ “ห้ามรัก ห้ามรู้สึก” แต่เมื่อมีคนยิ่งถลำลึก...ยิ่งถอนตัวไม่ได้...บทเรียนราคาแพงของ FWB ครั้งนี้! พร้อมทำร้ายหัวใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด!ตัวละครนิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ : มินโฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร : กานณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง : เบน