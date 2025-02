Review ซีรีส์ : “พรห้าประการ” ซีรีส์จีนฟีลกู๊ด ชวนลุ้นภารกิจตามหาลูกเขย จัดเต็มพระ-นางแน่นจอ

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์กระแสดีที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับ พรห้าประการ (Perfect match - 2025) เพราะนอกจากนานๆ ทีซีรีส์จีนจะจัดหนัก ระดมพระ-นางถึง 5 คู่ มาให้คอซีรีส์ได้ตามลุ้น ตามเชียร์เรื่องราวความรักตามรสของแต่ละคู่กันแบบจุกๆ แล้ว ยังดูได้แบบสบายๆ ตับไม่พังอีกต่างหาก เพราะมาแนวขายขำ เบาสมองว่าด้วยเรื่องราวของนายหญิงหลี่แห่งตระกูลเศรษฐีในลั่วหยาง กับการตามหาสามีดีๆ ให้ลูกสาวที่ทยอยถึงวัยออกเรือน แต่ภารกิจจับคู่ของผู้เป็นแม่กลับไม่ได้ง่ายเหมือนดีดนิ้ว เพราะลูกสาวแต่ละคน มีรูปโฉมงามงดงามจนเป็นที่เลื่องลือ และมีความชอบและความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน กว่าจะหาคู่ครองที่คู่ควรและเหมาะสมได้ เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องราวสุดอลหม่านพรห้าประการ เปิดเรื่องด้วยการเดินทางไกลมายังเมืองเปียนจิงของแม่-ลูกตระกูลหลี่ แห่งเมืองลั่วหยาง ความพีค คือ ปกติเวลาดูซีรีส์จีน แต่ละตระกูลก็จะมีลูกชาย-ลูกสาว กัน 3-4 คน (ถ้าไม่นับรวมลูกที่เกิดจากอนุ) แต่ครอบครัวนี้นายหญิงหลี่คนเดียว ลูกดกมาก มีลูกสาวถึง 5 คน นำทีมโดยคุณหนูใหญ่โซ่วหัว (รับบทโดย หลิวเซียหนิง) คุณหนูรองฟู่หุย (รับบทโดย อู๋เซวียนอี๋) คุณหนูสามคังหนิง (รับบทโดย หลูอวี้เสี่ยว) คุณหนูสี่ฮ่าวเต๋อ (รับบทโดย จางเค่ออิง) คุณหนูห้าคนสุดท้องเล่อซาน (รับบทโดย หวงหยางเถียน)แม้ตระกูลหลี่จะไม่ได้ยากไร้ แต่เมื่อสูญเสียเสาหลักของครอบครัว แถมในบ้านก็ไม่มีบุตรชายให้พึ่งพิง จึงโดนคนเอาเปรียบ เพื่อหาทางกอบกู้สถานการณ์ที่กำลังซวนเซ นายหญิงหลี่ (รับบทโดย หนีหงเจี๋ย) จึงตัดสินใจขายที่ดิน หอบเงินและพาลูกสาวทั้ง 4 เดินทางมาเปียนจิง หวังมาพึ่งพิงลูกสาวคนรอง ที่แต่งงานกับตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยอย่างตระกูลฟ่าน แต่มาถึงวันแรกกลับพบว่าชีวิตแต่งงานของลูกสาวกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เพราะแม้จะเป็นที่รักของสามี แต่ด้วยความที่สามี ฟานเหลียงฮั่น (รับบทโดยหวงเซิงจี้) เป็นคุณชายเจ้าสำราญ ไม่เอาการเอางาน แถมยังชอบไปกุ๊กกิ๊กกับสตรีอื่น ทำให้คุณหนูรองต้องคอยตามหึงหวงอยู่ตลอดโชคดีที่ช่วงที่ชีวิตคู่กำลังวิกฤติ คุณหนูรองฟู่หุย ก็ได้แม่และพี่น้องมาอยู่ข้างกาย พร้อมหน้า แถมยังช่วยหาวิธีกำหลาบสามีพี่สาวหวังให้กลายเป็นลูกไก่ในกำมือ แต่ก่อนจะทำสำเร็จ เมื่อรู้ว่าความหวังที่จะมาพึ่งพิงลูกสาวไม่ใช่ทางออกที่ดี นายหญิงหลี่และลูกๆ จึงเห็นพ้องว่าจะใช้เงินก้อนสุดท้ายที่มีมาเริ่มต้นทำการค้า ด้วยการเปิดโรงน้ำชา เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่สิ่งที่ลูกๆ ไม่รู้คือ นายหญิงหลี่ หวังใช้โอกาสที่ได้มาลงหลักปักฐานที่เมืองเปียนจิง ค่อยๆ สอดส่องหาคุณชายที่คู่ควรมาเป็นเขยของบ้าน เพราะเขยที่นายหญิงหลี่ต้องการ ไม่ได้จำเป็นต้องมีฐานะสูงศักดิ์หรือร่ำรวย หากแต่ต้องการชายที่เป็นคนดี พร้อมจะเคียงข้างสนับสนุนภรรยาไปตลอดชีวิตการตัดสินใจมาปักหลักในเมืองหลวง ทำให้เหล่าคุณหนูตระกูลหลี่ ได้พบกับบุรุษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณชายไฉอัน (รับบทโดย หวังซิงเยว่) ญาติผู้พี่ของฟานเหลียงฮั่น ที่มีฐานะร่ำรวย แถมยังฉลาดหลักแหลมนอกจากนี้ยังมีสหายอย่าง ตู้หยางซี รับบทโดย เฉินเหออี, เซินฮุยจ่าว รับบทโดย เหลียงหย่งฉี และ หยางเซียน รับบทโดย ต่งซือเฉิง ที่ใครจะคิดว่าสุดท้ายโชคชะตา จะนำพาให้พวกเขามาเกี่ยวดองเป็นคู่เขยกันหมด แต่แน่นอนว่า เบื้องหลังเส้นทางความรักของแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดอลวนอลเวง จนไม่อยากเชื่อว่า ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับ หยางฮวน แห่ง ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ หนึ่งในซีรีส์ที่ทำเอาหลายคนตับพังมาแล้ว เพราะสำหรับพร 5 ประการ แค่ดูทีเซอร์ ก็เดาตอนจบได้แล้วว่า ต้องจบแบบชูชื่น ตรงคอนเซ็ปต์ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ พระ-นางมาแนวคู่กัด แกล้งกันแกล้งกันมา เดี๋ยวรักกันเอง ส่วนดูแล้วจะชวนให้ติดตามขนาดไหน ต้องอยู่ที่ว่าคนเขียนบทจะวางเส้นเรื่องและบทของแต่ละคู่ให้ออกมากลมกล่อมที่สุดอย่างไรแต่ที่แน่ๆ คู่ที่ต้องโฟกัสคือ คู่พระ-นางหลักอย่าง คุณชายไฉอันและคุณหนูสามคังหนิง ที่พระเอกหลงรักตั้งแต่แรกเจอ แต่กว่าจะจีบติดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าด่านความเข้าใจผิด ความพ่อแง่แม่งอนตามสไตล์พระ-นางฉลาดทันกัน แถมไว้ฟอร์มทั้งคู่ส่วนคู่อื่นๆ ก็จัดเต็มมาสร้างสีสันได้ไม่เบา เพราะซีรีส์วางคารักเตอร์แต่ละคนให้แตกต่าง อย่างพี่สาวคนโต ที่ครองสถานะหม้ายตั้งแต่ยังสาว และไม่คิดจะแต่งงานอีก แต่โชคชะตาก็เล่นตลกให้มาพบรับกับตู้หย่างซี ส่วนลูกสาวคนที่ 4 ซึ่งมีนิสัยน่ารัก น่าทะนุถนอม กลับไปตกหลุมรักเซินฮุ่ยจ่าว ผู้พิพากษาเลือดเย็น ด้านลูกสาวคนเล็กอย่างเล่อซ่างแสนแก่นแก้วสมกับเป็นลูกคนเล็ก ดันจับผลัดจับผลูไปแต่งงานกับหยางเสี้ยน หนุ่มจอมกระล่อนซะได้หนึ่งในจุดที่ต้องชื่นชมซีรีส์เรื่องนี้ คือ ถึงตัวละครจะเยอะ แค่พระนางก็ 10 คนแล้ว แถมยังต้องเปิดเรื่องมาพร้อมๆ กัน แต่ตัวซีรีส์ พยายามปูเรื่องราวให้คนดูไม่สับสน อาจเพราะด้วยเส้นเรื่องที่ไม่ได้มีความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ดูได้สบายๆ ค่อยๆ ทำความเข้าใจแต่จุดที่หลายคนดูแล้วอาจจะหักคะแนน คือ นักแสดงบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้า แต่ถ้าไปส่องโปรไฟล์แต่ละคน บอกเลยไม่ธรรมดา เริ่มจากพระเอก หวังซิงเยว่ ถือว่าเป็นข้อยกเว้น เชื่อว่าแฟนซีรีส์จีนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เพราะมีผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง (The double - 2024) ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent of Time - 2023) เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) และ ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only 2021) ขณะที่นางเอก หลูอวี้เสี่ยว จริงๆ ก็มีผลงานมาไม่น้อย เรื่องเด่นๆ ต้องยกให้เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You – 2023) และ ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย (Blossoms In Adversity - 2024) ซึ่งในเรื่องนี้ แม้จะไม่ได้รับบทนางเอก แต่บทบาทเส่าเยา น้องสาวของพระเอก ที่ถูกขังในจวน มีการพัฒนาการช้า แต่เก่งวิชาแพทย์ ก็ทั้งน่ารักน่าเอ็นดูจนตกหลายคนให้เป็นแฟนคลับจากรอยยิ้มหวานๆ ได้ไม่น้อยมาถึงนักแสดงที่มาเสริมทัพ เริ่มจากฝ่ายหญิง หลิวเซียหนิง มีผลงานมาแล้วมากกมาย อาทิ อุปสรรคร้ายนำพารัก (Lady Revenger Returns From the Fire - 2024) เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง (The Double -2024), ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน 2 (The Land Of Warriors - 2024) และ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ขณะที่อู๋เซวียนอี๋ ก็มีดีกรีเป็นถึงนางเอก ในซีรีส์เรื่องโลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น (Sweet Teeth - 2021) ส่วนหวงหยางเตี้ยนเถียน ถือเป็นอีกนักแสดงดาวรุ่ง ที่แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเด็ก ที่รับบทเป็นนางเอกตอนเด็กมาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ฉู่เฉียว จอมใจจารชน (Princess Agents - 2017), เล่ห์รัก บัลลังก์เลือด (The King’s Woman - 2017) และหอสดับหิมะ (Listening Snow Tower -2019)ด้านฝ่ายชายก็ไม่น้อยหน้า เริ่มจากเฉินเฮ่ออี้ เคยมีผลงานเรื่อง องค์หญิงใหญ่ (The Princess Royal - 2024), จันทราอัสดง (Till the End of the Moon - 2023) เหลียงหย่งฉี หนึ่งในนักแสดงที่ต่อให้ยังไม่ได้เป็นพระเอก แต่หลายคนจำไม่ลืม จากบทบาทหลัวทรยศในเรื่องเรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง (The double - 2024) และต่งซือเฉิง หนุ่มหน้าใสแฟนคลับแน่น เคยฝากผลงานในเรื่อง รักเธอล้นใจ 25 ชั่วโมง (Sweet Games - 2023) และเหมันต์ใต้เงาจันทร์ (Snow Fall - 2024)เอาเป็นว่า ใครที่กำลังมองหาซีรีส์เบาสมอง ดูเพลินๆ หรืออยากหาซีรีส์สำหรับแวะมาพักรักษาตับ พรห้าประการ คืออีกหนึ่งในซีรีส์ที่แนะนำให้เก็บเข้าลิสต์ จัดมาให้ดูแบบเพลิน 32 ตอน สามารถรับชมได้แล้วทาง NetflixMickey Mousemydramalist.com/