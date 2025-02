เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ปลูกรักพักใจ ใต้ต้นมะกอกขาว • The White Olive Tree” [2025]

ชื่อสากล : The White Olive Treeชื่อไทย : ปลูกรักพักใจ ใต้ต้นมะกอกขาวชื่อจีน :白色橄欖樹 | Bai Se Gan Lan Shuแนวซีรีส์ : สงคราม, ทหาร, โรแมนติก, ดราม่า,เรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : ไห่เทา (Hai Tao) • ชาย • ผลงานเด็ด “เทพสวรรค์ฟาชิว ตํานานแห่งคุนหลุน | The Legend of Kunlun” (iQIYI, 2022) • หวงฉวิน (Huang Chun) • หญิง • ผลงานเด็ด “จันทราส่องรัก (Moon Love” (iQIYI, 2024)ผู้เขียนบท : หานฮ่าว (Han Hao) • หญิง • ผลงานเด็ด Speed (2018, Tencent Video)ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง : The White Olive Treeผู้ประพันธ์ : จิ่วเยว่ซีจำนวนตอนออกอากาศ : 38 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17:00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 1 ก.พ. 2025 – 18 ก.พ. 2025ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และทาง iQ.com ทั้งซับไทยและพากย์ไทยhttps://s.iq.com/TheWhiteOliveTree_THไม่เท่านั้น ซ่งหร่านยังโชคร้ายไปเหยียบกับระเบิด ขณะเดินทางไปยังเจียหม่าเพื่อเดินทางกลับประเทศ โชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครกู้ทุ่นระเบิดหนุ่มคนหนึ่ง ที่เธอได้ยิน “เจียงหลิน” (รับบทโดย วังจั๋วเฉิง) นายทหารเชื้อสายจีนที่เกิดในตงกั๋ว เรียกชื่อว่า “อาจ้าน” ซึ่งเขายังได้เอาตัวเองบังเธอไว้ระหว่างเกิดการระเบิดขึ้น น่าเสียดายด้วยความรีบเร่งในการเดินทางซ่งหร่านจึงไม่ทันได้เห็นใบหน้าของเขา เพราะมันถูกปิดบังด้วยผ้าคลุมหน้าลายพรางทหาร จึงเห็นและจดจำได้เพียงดวงตาอันอ่อนโยนคู่นั้น น้ำใจที่เขายอมเสี่ยงมาช่วยชีวิตเธอไว้ ถึงแม้จะเป็นเพียงอาสมัครเท่านั้น ได้ดูดดึงสร้างความประทับใจให้กับซ่งหร่านเพียงแรกเจอเมื่อกลับถึงเมืองจีน ซ่งหร่าน พยายามออกติดตาม สืบเสาะหา “อาจ้าน” อาสาสมัครนักกู้ทุ่นระเบิดหนุ่มคนนั้น เพื่อขอบคุณและคืนด้ายแดงผูกข้อมือที่ติดมากับเธอระหว่างที่อาจ้านกู้ระเบิดช่วยชีวิต แต่ก็ไม่พบเบาะแสแต่อย่างใด จนเธอตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจาก “เสิ่นเป้ย” (รับบทโดย เจิ้งหยิงเฉิน) หัวหน้าผู้แสนเย็นชา แต่คนที่เธอได้พบกลับเป็น “หลัวจ้าน” (รับบทโดย ติงเย่) วิศกรวัตถุระเบิดแห่งบริษัทเหิงเซิ่งคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปการตามหาคนก็เหมือนการหาสิ่งของ ยิ่งพยายามหาก็ยิ่งหาไม่เจอ สุดท้ายในตอนค่ำวันเดียวกันนั้น โชคชะตาก็นำพาให้ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งโดยไม่คาดฝัน ในระหว่างที่ซ่งหร่านเดินฝ่าสายฝนไปขึ้นรถยนต์เพื่อกลับห้องพัก จู่ๆ ก็มีชายคนหนึ่งอาสากางร่มให้ เมื่อเอี้ยวตัวหันไปมอง หัวใจของนักข่าวสาวต้องเต้นโครมคราม เธอจดจำสายตาคู่นั้นของเขาได้แม่นยำ และรู้ได้ทันทีว่าเขาคือ อาจ้าน หรือ “หลี่จ้าน” (รับบทโดย เฉินเจ๋อหยวน) วิศวกรวัตถุระเบิด แห่งบริษัทเหิงเซิ่ง ลูกน้องของ หลัวจ้าน นั่นเองการได้พูดคุยสนทนากับซ่งหร่านหลายครั้ง ทำให้หลี่จ้านพบว่าแม้ภายนอกจะดูอ่อนแอ แต่จริงๆ แล้วซ่งหร่านเป็นคนกล้าหาญและเข้มแข็งมาก นอกจากนี้หัวใจของเธอยังรักความยุติธรรมและเปี่ยมเมตตา ด้วยอุดมคติการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณที่เหมือนกัน ประกายแห่งความรักจึงถูกจุดประกายขึ้นในใจของทั้งสองคนแต่แล้ว ในวันที่ทั้งคู่ได้เจอกันในต่างแดนด้วยภารกิจของนักข่าวและอาสาสมัครกู้ทุ่นระเบิด ก็ได้เกิดสถานการณ์รุนแรงเลวร้ายอีกครั้ง เมื่อผู้ก่อการร้ายได้โจมตีบ้านเมืองและผู้คนด้วยระเบิดโดยไม่คาดคิด ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่ทันได้งอกงามต้องหยุดชะงักลงหลังจากกลับมาที่จีน สองหนุ่มสาวต่างต้องเผชิญหน้ากับจุดตกต่ำในชีวิต ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ขาดการติดต่อจากกันไป ขณะที่ฝั่งหลี่จ้านเองจ่อมจม รู้สึกผิด และเอาแต่โทษตัวเองในการตายของเพื่อนรักยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเขาไว้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้านซ่งหร่านก็ต้องตกเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม อันเนื่องจากภาพเหตุการณ์ที่เธอถ่ายเอาไว้ ระหว่างการถูกผู้ก่อการร้ายจู่โจมด้วยระเบิดวันเวลาและโชคชะตาได้นำพาทั้งสองหนุ่มสาวให้กลับมาพบกันโดยบังเอิญอีกครา พวกเขาก็ค่อยๆ ช่วยกันเยียวยาบาดแผลในชีวิตของกันและกันจนกลับมาเป็นปกติ ซ่งหร่านกับหลี่จ้านช่วยกันดูแลต้นมะกอกสีขาว สัญลักษณ์แห่งความรักของทั้งคู่ให้เติบโตและงดงามอย่างที่สุด• เฉินเจ๋อหย่วน (Chen Zhe Yuan) รับบทเป็น หลี่จ้าน• เหลียงเจี๋ย (Liang Jie) รับบทเป็น ซ่งหร่าน• วังจั๋วเฉิง (Wang Zhuo Cheng) รับบทเป็น เจียงหลิน• หวังเทียนเฉิน (Wang Tian Chen) รับบทเป็น เบนจามิน• กู่จื่อเฉิง (Gu Zi Cheng) รับบทเป็น ซาซิน Sa Xin• หลิวหย่งซี (Liu Yong Xi) รับบทเป็น เผยเสี่ยวหนาน Pei Xiao Nan• หลินเผิง (Lin Peng) รับบทเป็น ซ่งจื้อเฉิง• เฉินซูอี๋ (Chen Shu Yi) รับบทเป็น ซ่งยาง• เหมยหลิงเจิ้น (Mei Ling Zhen) รับบทเป็น หยางฮุ่ยหลุน หรือ น้าหยาง• ติงเย่ (Ding Ye) รับบทเป็น หลัวจ้าน• เจิ้งหยิงเฉิน (Zheng Ying Chen) รับบทเป็น เสิ่นเป้ยเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพจาก : X – iQIYI, weibo.com