Review ซีรีส์ : “ซ่งเหว่ยหลง” คัมแบ็คสมมงในซีรีส์ย้อนยุค “ปรารถนาสองฟากฟ้า” สวมวิญญาณเทพสงครามหล่อไม่แผ่ว

ถึงแม้ซีรีส์ที่หลายคนตั้งตารออย่าง “ปรารถนาสองฟากฟ้า (Everlasting Longing – 2025)” ที่ ซ่งเห่วยหลง พระเอกหนุ่มหน้าใสที่หลายคนคิดถึง ประกบคู่กับ แองเจล่าเบบี้ นางเอกรุ่นพี่ที่อายุห่างกันถึง 10 ปี จะออนแอร์แบบสายฟ้าฟาด แต่เหล่าแฟนคลับก็พร้อมสู้กลับ สับรางไปติดตามกันแบบทันควัน จนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเพียงออนแอร์ไม่กี่ตอนก็ตกแฟนๆ เข้าด้อมได้เป็นขบวนหลายคนดูแล้วติดงอมแงม เพราะนอกจากความหล่อออร่าสาดของซ่งเหว่ยหลง ที่แม้เรื่องนี้จะมาแนวดุดัน สมมงกับบทแม่ทัพหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพสงคราม แต่ก็ยังรักษามาตรฐานความหล่อทุกช็อต บวกกับเนื้อเรื่องชวนติดตาม แถมหนุ่มๆ ในเรื่องก็งานดีทุกคนสำหรับปรารถนาสองฟากฟ้า ว่าด้วยเรื่องราวของ เสวียนเลี่ย (รับบทโดย ซ่งเหว่ยหลง) แม่ทัพผู้นำเผ่าเสวียนแห่งเป่ยเชวี้ยน ด้วยความที่เห็นผู้เป็นพ่อถูกสังหารด้วยอาวุธสืบทอดร้อยช่าง เขาจึงพยายามตามสืบหาความจริงอย่างลับๆ มาตลอด จนพบว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือ บุตรชายคนโตตระกูลจวิน นามว่า “จวินเฟยฝาย” แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือ จริงๆแล้ว จวินเฟยฝาย ไม่ได้มีตัวตนบนโลก แต่เป็นเพียงคนที่ จวินฉี่หลัว (รับบทโดย แองเจล่าเบบี้) อุปโลกน์ขึ้นมา เพราะด้วยความที่เป็นบุตรสาวคนโตตระกูลจวิน ลูกผู้ตรวจการแห่งเยี่ยนหนาน เพื่อจะเป็นผู้สืบทอดร้อยช่างการออกแบบอาวุธที่เป็นกุญแจสำคัญของการป้องกันแคว้น จวินจี่หลัวจำต้องแอบซ่อนตัวตนที่เป็นหญิง และใช้สถานะบุตรชายคนโตของตระกูลมาตั้งแต่ 7 ขวบ ด้านหนึ่งเพื่อสืบทอดเป็นผู้คุมนายใหญ่ของสกุลจวินรองจากบิดาของเธอ อีกด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลรองมายึดอำนาจวันหนึ่งจวินเฟนฝายได้ร่วมออกเดินทางไปกับขบวนพ่อค้าตระกูลจวิน เพื่อตามหาผลึกหินเหล็กนิลที่ซีเซียง ระหว่างทางกลับเจอโจรอาชาดักทำร้าย ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังก็คือญาติจากตระกูลรองที่หวังจะฮุบกิจการของครอบครัวนางเอก แม้จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ แต่ก็ดันโชคร้ายซ้ำสอง เพราะขบวนพ่อค้าของนางเอกดันมาเจอกับเสวียนเลี่ยแต่ด้วยความฉลาดและไหวพริบของนางเอก ทำให้แม้ถูกจับเป็นเชลยและถูกจับได้ว่าเป็นหญิงแต่งตัวเป็นชาย ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ ด้วยการอ้างว่าเป็นสาวใช้คนสนิทของจวินฟานฝาย ทำให้พระเอกยังไม่ฆ่า เพราะหวังจะล้วงความลับ และพาไปเจอจวินฟานฝาย ระหว่างนั้นแม้นางเอกจะคิดหาสารพัดอุบายเพื่อหนี แต่ก็ไม่อาจพ้นเงื้อมมือของเสวียนเลี่ย แม่ทัพหนุ่ม ที่ศีลเสมอกัน รู้เท่าทันกันไปหมดแต่ใครจะคิดว่าจากสถานะเชลย เมื่อโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่ต้องผ่านความเป็นความตายร่วมกันหลายครั้ง ลำพังแค่เปิดเรื่องมา 2 ตอน ก็จูงมือกันเอาตัวรอดจากความตายมา 2 ครั้ง ทำให้คนสองคนที่ไม่น่าโคจรมาเจอกันได้ ค่อยๆ ได้เรียนรู้ และประทับใจกันและกัน จนค่อยๆ ขยับความสัมพันธ์จากอริมาเป็นคนที่ไว้ใจงานนี้ต้องรอลุ้นว่า สุดท้ายแล้วเมื่อพระเอกรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกเมื่อไหร่ ปมคาใจของพระเอกจะถูกสะสางอย่างไร ที่สำคัญเมื่อคนสองคนที่มาจากต่างเมือง ต่างวัฒนธรรม แถมยังมีภาระหนักอึ้งแบกอยู่บนสองบ่า จะฝ่าปมความขัดแย้งและฟูมฟักความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักได้อย่างไร บอกเลยว่าดูจากทีเซอร์ น่าจะหนักหนาไม่ใช่เล่นสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวพีเรียด และอยากพักจากการท่องแดนเทพเซียน ปรารถนาสองฟากฟ้าถือเป็นหนึ่งในซีรีส์งานดี ที่ตอบโจทย์มากๆ เพราะนอกจากจะเนื้อเรื่องจะดี ชวนให้ติดตาม มีซีนบู๊ มาพอให้ตื่นเต้นเป็นระยะ อีกหนึ่งเสน่ห์ของเรื่องนี้คือ ความฉลาดของพระ-นาง ที่ฉลาด รู้ทันกัน ถึงจะหยั่งเชิงกันไปมา แต่ก็ทันกันตลอดที่สำคัญแม้เนื้อเรื่องจะมีปมซับซ้อน แต่เล่าเรื่องได้ดี ทำให้ตามดูได้แบบไม่งง ค่อยๆ เปิดตัวละครใหม่ๆ ออกมา ที่ถูกใจมากๆ คือ แม้จะปูเรื่องมาว่านางเอกปลอมเป็นผู้ชายตบตาคนมากมาย แต่พอมาเจอพระเอก ก็รู้ตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่จับตัวนางเอกได้ อีกจุดที่ต้องยกนิ้ว คือ คอสตูม จัดเต็มทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย ดูดี สมฐานะ มีเครื่องประดับที่ช่วยเสริมออร่าให้ตัวละครดูดีแต่จุดหักคะแนน คือ ซีจีในเรื่องยังไม่ค่อยปัง โดยเฉพาะซีนที่พระเอกนางเอกไปติดอยู่ในทะเลทรายมรณะ ยังทำได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เสียอารมณ์ เพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า ออร่าของพระเอกเรื่องนี้รุนแรงมาก แม้ที่ผ่านมาซ่งเหว่ยหลง จะฝากผลงานแนวพีเรียดมาหลายเรื่องก็จริง ไม่ว่าจะเป็น หงส์ขังรัก (Untouchable Lovers – 2018) กับบทองค์ชายคลั่งรัก จนมาถึงเรื่อง บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a class of her own – 2020) กับบทบัณฑิตหน้าใส และ ยอดบุรุษพลิกคดี (A League of Nobleman - 2023) โคนันหนุ่มหล่อหน้าใส แต่สำหรับเรื่องนี้ พอพลิกมาเป็นแม่ทัพผู้โหดเหี้ยม ก็ยังคีฟลุคสุดคูลได้แบบไร้ที่ติ ยิ่งเจอคอสตูมแนวชนเผ่า ผมยาวปลายเปีย ใส่ตุ้มหู ยิ่งชวนให้กรี๊ดมาถึงฝั่งนางเอก แองเจลล่าเบบี้ นักแสดงชาวจีนลูกครึ่งเยอรมัน ที่ฝากผลงานซีรีส์พีเรียดมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ ศึกรักพิชิตบัลลังก์ (General and I - 2017), สายลมแห่งหล่งซี (The Wind Blows From Longxi - 2022), พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny - 2023) เรื่องความสวยและฝีมือยังคงครองตำแหน่ง “ตัวแม่” เพียงแต่พอมาประกบคู่กับซ่งเหว่ยหลง ที่หน้าเด็กเหลือเกิน เลยทำให้ดูแล้วแฟนซีรีส์อาจจะมีขัดใจบ้าง เพราะดูแล้วให้ฟิลอารมณ์พี่สาว-น้องชายมากกว่าคนรัก แต่ถ้ามองรวมๆ ก็ถือว่าไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้ นั่นคือ ทีมนักแสดงที่ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะพระรอง องครักษ์ ทหารข้างกาย งานดีเหลือเกิน จนดูไปแล้วไม่รู้ว่าจะปันใจมาให้คนไหนดีไม่ว่าจะเป็น เส้าฉีหมิน (รับบทโดยเหรินหาว) องครักษ์หนุ่มแห่งตระกูลจวิน ที่เปิดเรื่องมาก็ถูกพระเอกแทงที่หน้าผา ระหว่างเดินทางไปซีเซียงกับนางเอก ในฐานะคนดู ยังแอบคิดในใจว่า เสียดายคนหล่อ ตุยตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่พอดูมาอีกไม่กี่อีพี ปรากฏว่าเส้นฉีหมินยังดวงแข็ง เอาชีวิตรอดมาได้ แต่ถูกจับมาขายเป็นทาส จึงได้มาเจอองค์หญิงเสวียนชิงโค่ว (รับบทโดยไป๋ปิงเข่อ ) ซึ่งหลายคนคุ้นหน้าจากซีรีส์เรื่อง ชุลมุนรักสลับเกี้ยว (Wrong Carriage, Right Groom -2023) ทั้งนี้เหรินหาวก่อนหน้าจะมาเฉิดฉายในบทองครักษ์หนุ่มสุดหล่อ เขาเคยฝากผลงานในเรื่อง พลิกขอบฟ้า ท้าลิขิตสวรรค์ (Fighter of the Destiny – 2017) รวมถึงตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry – 2021)นอกจากองครักษ์ที่หล่อเข้าตา ยังมีหลัวจื้อโจว (รับบทโดย เหยาฉือ) ผู้นำเผ่าหลัวแห่งเป่ยเซวี่ยน อีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทเสวียนเลี่ย เคยมีผลงานเรื่อง ลิขิตรักสองนครา (Fateful Love - เอาเป็นว่า ใครกำลังหาซีรีส์เรื่องใหม่ไว้ดูช่วงนี้ อย่าพลาดปรารถนาสองฟากฟ้า จัดมาให้ชมแบบพอดีๆ 30 ตอนจบ สามารถรับชมได้ทาง WeTV