เรื่องย่อ : “Dear My Secretary บอสมั่นหน้ากับเลขาตัวตึง”

: “Dear My Secretary บอสมั่นหน้ากับเลขาตัวตึง”: ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้รีเมคมาจาก What's Wrong with Secretary Kim ที่ดัดแปลงมาจากwebtoon/webnovel IP distributor, Kakao Entertainment. เป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายพฤกษ์ เอมะรุจิ: True CJ Creations: ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 20.00 น. ดูฟรี! ทุกเครือข่าย ที่ TrueID ที่เดียว"Dear My Secretary บอสมั่นหน้ากับเลขาตัวตึง" เรื่องราวระหว่าง ธีร์ ชลธร (เจษ เจษฎ์พิพัฒ) รองประธานธีระนนท์กรุ๊ปอันยิ่งใหญ่ มีความสามารถในการบริหารงานเป็นเลิศ ทั้งหล่อ รวย แม้จะเย่อหยิ่ง หลงตัวเอง และไม่เคยสนใจความรู้สึกคนอื่น แต่กับ พรีม พริมาลา (บัว นลินทิพย์) เลขาแสนสวย เก่ง มากฝีมือที่แสนขยัน แสนอดทน พวกเขาทั้งสองทํางานมาด้วยกันยาวนานถึง 9 ปีเต็ม แต่แล้ววันหนึ่ง พรีม ก็มาขอลาออกจากตําแหน่งนี้ไปเสียดื้อ ๆ เพื่อไปตามหาตัวตนของตัวเอง ธีร์ที่ได้รู้ก็ถึงกับช็อก และไม่เข้าใจว่าทําไมพรีมถึงต้องทิ้งเจ้านายที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์อย่างเขาไป ธีร์จึงพยายาม ทําทุกวิถีทาง เพื่อรั้งพรีมเอาไว้ด้วยเหตุผลของงาน สุดท้ายต่างรับรู้ว่า เหตุผลที่แท้จริงคือความรักที่มีต่อกันมาตั้งนานแล้ว"เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" รับบท ธีร์ ชลธร รองประธานธีระนนท์กรุ๊ป"บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ" รับบท พรีม เลขาท่านรองประธาน"กาย ศิวกร เลิศชูโชติ" รับบท กวี หนุ่มฮอตประจำออฟฟิศ"พิชชา พิชชาธร สันตินธรกุล" รับบท มาย รัชนก เลขาคนใหม่"โบ๊ท นิธิศ วารายานนท์" รับบท ธาม ชญานนท์ พี่ชายของธีร์"ส้วม สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์" รับบท พัท พัฒนสิน"ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร" รับบท บุ๋ม มัญชุพร"นนท์ อินทนนท์" รับบท กู๊ดดี้ ภัทรจาริน"แนนซี่ ดารินา บุญชู" รับบท ฟา ฟาเดีย บิลาล"ลูกนัท ณัฐณิชา วงศ์ดวิษ" รับบท น้ำหวาน"สไปรท์ บะบะบิ (พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง)" รับบท เกี๊ยว ฐิติวัสส์"ตู้ พงษ์ภัทร ประทุมสุวรรณ" รับบท ย้ง ฐิตินนท์"อาทซ์ อรอานิญช์ พีรชาขจรพัฒน์" รับบท แพร แพรพิมล"มีน วิชญาพร จิรเวชสุนทร" รับบท พราว พราวลดา