เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “รับจ้างจัดหารัก • Love Scout” [2025]

• “เมื่อซีอีโอสาวบ้างาน ตกหลุมรักคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแสนดี”ชื่อสากล : Love Scoutชื่อไทย : รับจ้างจัดหารักชื่อเกาหลี : 나의 완벽한 비서 | na-eui wan-byek-han bi-seoแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • ออฟฟิศผู้กำกับ : ฮัมจุนโฮ (Ham Joon-ho) • ชาย • ผลงานเด็ด กำกับซีรีส์เรื่อง My Strange Hero (), คิมแจฮง (Kim Jae-hong) • ชาย • ผลงานเด็ด กำกับซีรีส์เรื่อง My Strange Hero)ผู้เขียนบท : คิมจีอึน (Kim Ji-uen) • หญิง • ผลงานเด็ด เขียนบทซีรีส์เรื่อง Why Her?(SBS, 2023)บริษัทผู้ผลิต : Studio S และ EO Contents Groupจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบความยาว ตอนละ : 80 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลา ออกอากาศ : วันที่ 3 มกราคม – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568ออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทาง ช่อง SBS และ สตรีมมิ่ง Netflix KRออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ : ทาง สตรีมมิ่ง Netflix ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 4 ทุ่ม (ตามไทย โดยประมาณ)★ เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “รับจ้างจัดหารัก • Love Scout” [2025]ในฐานะซีอีโอของ เดอะพีเพิลซ์ บริษัทด้านการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานและเงิน ที่สามารถนำพาบริษัททะยานขึ้นสู่อันดับ 2 ในธุรกิจด้านให้บริการจัดหางาน ด้วยระยะเวลาเพียง 5 ปี “คังจียุน” (รับบทโดย ฮันจีมิน) ต้องคอยมองหาคนเก่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น รอบรู้ และความทะเยอทะยาน พร้อมด้วยปณิธานในการทำงานแรวงส์ๆ ส่วนตัวที่ว่า “เลือกคนที่คู่ควรกับเงินที่เขาได้รับ” และในฐานะเฮดฮันเตอร์ดาวรุ่งใน ธุรกิจเสิร์ชเฟิร์ม หรือบริษัทจัดหาบุคลากรซึ่งรับค่านายหน้าจากการหาพนักงาน ล่าสุดเธอรันวงการสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ เมื่อสามารถเจรจาโน้มน้าว นักออกแบบยานยนต์ในตำนาน “ปีเตอร์ ควอน” (รับบทโดย อีฮีจุน - นักแสดงรับเชิญพิเศษ) ให้ไปเริ่มต้นชีวิตนักออกแบบรถยนต์ครั้งใหม่กับบริษัทยักษ์ใหญ่เปย์หนักสำเร็จสำหรับจียุนแล้ว เธอทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่และทำได้ดีมากเสมอๆ แต่ระหว่างที่กราฟชีวิตการงานกำลังพุ่ง เธอกลับพบว่ามันยากที่จะรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของเธอ จียุน จึงคอยเร่งเร้าเอากับ “ผอ.ซอ” หรือ “ซอมีแอ” (รับบทโดย อีซังฮี) ให้รีบจัดหาเลขามาให้เธอไวๆ ขณะที่อีกฝ่าย ที่รู้ดีกรีความแรงของเพื่อนรักและซีอีโอสาว ผู้สร้างสถิติการทำให้เลขาใหม่ลาออกในแต่ละปี ชนิดที่ว่านิ้วมือไม่พอนับ และตอกกลับไปเป็นประจำว่าไม่มีคนมาสมัครจ้ะสาว!ชีวิตที่เคยแต่คร่ำเคร่งอยู่กับงานของเธอก็ได้พลิกผันไปอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อเธอได้พบกับ “ยูอึนโฮ” (รับบทโดย อีจุนฮย็อก) ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทฮันซูอิเล็กทรอนิกส์ คนที่กลายมาเป็นหนามคอยทิ่มแทง ซึ่งทำให้เธอพลาดเป้าหมายเรื่องงานและเงินค่าตอบแทนมหาศาล ในโปรเจกต์สำคัญ นั่นคือการเจรจากับ “ยังโฮจิน” (รับบทโดย -) ที่บริษัทลูกค้าต้องการตัวพังไม่เป็นท่า เธอจำชื่อเขาได้แม่น แถมยังพูดใส่หน้าเขาไว้ว่า “เราอย่าได้เจอมาเจอกันอีกเลยนะ”แต่แล้วไม่นานต่อมา ยูอึนโฮก็ได้กลายมาเป็น เลขานุการหนุ่มคนใหม่ของคังจียุน ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าอึนโฮจะทำลายกำแพงแห่งความเย็นชาของเจ้านายสาวไม่สำเร็จ จนในที่สุดอคติในใจของซีอีโอสาวไร้ระเบียบก็สลายไป ด้วยความเก่งกาจ มากมีความสามารถรอบด้านของเขา จนกลายเป็นความรู้สึกประทับใจในตัวเลขาหนุ่ม เพราะไม่เพียงเปี่ยมทักษะในอาชีพเลขาเท่านั้น แต่อึนโฮยังมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตการทำงานและครอบครัวได้อย่างง่ายดายอีกด้วย โดยเฉพาะการที่เขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของ “ยูพย็อล” (รับบทโดย กีโซยู) ลูกสาวน่ารักได้อย่างไม่บกพร่องยิ่งเมื่อทำงานร่วมกันนานวันเข้า ฝั่งจียุนเองก็ค่อยๆ ลดความเย็นชาลง ทั้งสองคนเริ่มสร้างความสัมพันธ์พิเศษที่น่าประทับใจต่อกัน อึนโฮเริ่มสอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญแก่จียุน รวมถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ การรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และชีวิตโดยทั่วไป ในที่สุดความร่วมมือทางธุรกิจของพวกเขาก็พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แสนโรแมนติก โดยหลังจากทานอาหารค่ำรสมือเลขาหนุ่ม จียุนเริ่มเหม่อลอยคิดถึงคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแสนดี แต่เจ้าตัวกลับไม่ยอมรับความคิดดังกล่าว จนในที่สุดจียุนก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองที่มีต่ออึนโฮ สายตาของเธอคอยจับจ้องไปที่เลขาหนุ่มตลอดเวลา จนคนอื่นๆ ในออฟฟิศเริ่มสังเกตเห็นความรัก ความลับ ในออฟฟิศของทั้งคู่จะเป็นไปอย่างไร ติดตามรับชมซีรีส์แนวรักโรแมนติก ซีรีส์เกาม้ามืดมาแรง เรตติ้งทะลุสองหลักเรื่องแรกของปี 2025 “รับจ้างจัดหารัก • Love Scout” เคมีสุดฟิน จิกหมอนขาดของ นักแสดงเจ้าบทบาท “ฮันจีมิน” และ “อีจุนฮย็อก” เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งพร้อมเกาหลี ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 4 ทุ่ม ทาง “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม เป็นต้นไป★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “รับจ้างจัดหารัก • Love Scout”• ฮันจีมิน รับบทเป็น คังจียุนซีอีโอ (CEO) ของ พีเพิลซ์ (Peoplez) บริษัทจัดหาบุคลากรอันดับสองในธุรกิจให้บริการจัดหางาน• อีจุนฮย็อก รับบทเป็น ยูอึนโฮคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และเป็นเลขาของซีอีโอจียุน• คิมโดฮุน รับบทเป็น อูจองฮุนซีทีโอ (CTO) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ พีเพิลซ์ เขาเป็นทายาทคนเล็กของตระกูลแชโบล• คิมยุนฮเย รับบทเป็น จองซูฮย็อนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว นักเขียนหนังสือภาพ และเพื่อนเลี้ยงลูกของอึนโฮ• อีซังฮี รับบทเป็น ซอมีแอซีเอฟโอ (CFO) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ของพีเพิลซ์ และเป็นเพื่อนของคังจียุน• พัคโบคยอง รับบทเป็น คิมฮเยจินซีอีโอหญิงเก่งของ แคเรียเวย์ (Career Way) บริษัทจัดหาบุคลากรอันดับหนึ่งในในธุรกิจให้บริการจัดหางาน เป็นทั้งคู่แข่งและอดีตที่ปรึกษาของจียุน• กีโซยู รับบทเป็น ยูพย็อลลูกสาวของอึนโฮ• คิมแทบิน รับบทเป็น จองซอจุนลูกชายของซูฮย็อนเรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - SBSNOW, X – Netflix, hancinema.net