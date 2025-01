Scoop พิเศษ : ไขความเผือก! ทำไม “บุปผาเหนือลิขิต” ถึงถูกอวยยศให้เป็นซีรีส์ม้ามืดแห่งปี 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปี 2024 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่คอซีรีส์เผชิญด่านเคราะห์ไม่น้อย เจอซีรีส์ตับพัง แต่อย่างน้อยยังโชคดีที่ยังข้ามปีมาได้แบบบอบช้ำ แต่ไม่สาหัส เพราะได้ซีรีส์พีเรียดโรแมนติกน้ำดี จบสวย อย่างบุปผาเหนือลิขิต (Blossom - 2024) มาเยียวยาบาดแผล โดยเรื่องนี้ได้เมิ่งจื่ออี้ และ หลี่อวิ๋นรุ่ย สองนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้า แต่อาจจะยังไม่เคยจิ้นว่า ถ้าโคจรมาเจอกันจะเคมีดีเบอร์ไหน จูงมือกันมาฮีลใจคอซีรีส์ส่งท้ายปีสำหรับบุปผาเหนือลิขิต บอกเลยว่า เห็นมาเงียบๆ แต่ฟาดเรียบ ตั้งแต่นักแสดงนำ เนื้อเรื่อง องค์ประกอบของฉาก คอสตูมและเพลงประกอบที่ทำถึง จนไม่เพียงทำให้เรตติ้งปัง กระแสซีรีส์ยังดังแรงทั้งในไทยและจีน จนทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ความนิยมบน WeTV และติดท็อป10 ซีรีส์ยอดนิยมของ Tencent Video ปี 2024 สกู๊ปนี้ เลยอยากชวนทุกคนมาหาเหตุผลว่า ทำไม “บุปผาเหนือลิขิต” ซีรีส์ฟอร์มบ้านๆ ถึงได้รับการอวยยศให้เป็น “ซีรีส์ม้ามืดแห่งปี 2024”เหตุผลแรก คงต้องยกนิ้วให้ความเข้มข้นของเนื้อหาซีรีส์ ที่สร้างจากนิยายขายดีของ จือจือ ที่เคยตราตรึงใจคอซีรีส์ด้วยผลงานเรื่องร้อยรักปักดวงใจ (The sword and The brocade -2021) ที่ได้จงฮั่นเหลียงมาประกบถานซงอวิ้น แถมยังได้เจี่ยปินปิน เจ้าของผลงานเขียนบทซีรีส์ตับแตก อวลกลิ่นละอองรัก ภาค 1-2 (Immortal Samsara 2022) ที่ได้ซุปตาร์ตัวแม่อย่าง หยางจื่อมาประกบเฉิงอี้ เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมบุปผาเหนือลิขิต จึงมาพร้อมเรื่องราวที่เข้มข้น ชวนให้ติดตามสำหรับใครที่ยังได้ดู สรุปเรื่องย่อสั้นๆ ว่าเป็นเรื่องราวของการย้อนเวลากลับมาแก้ไขอดีต อารมณ์คล้ายๆ ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent of time – 2023) และองค์หญิงใหญ่ (The Princess Royal – 2024) ที่เปิดเรื่องมาตัวเอกก็ตุยเย่ ทว่าดัน (ย้อนเวลา) กลับเวลากลับมาแก้ไขอดีตได้ แต่สำหรับบุปผาเหนือลิขิต เล่นใหญ่มาแบบฉีกกว่าซีรีส์เรื่องอื่นตรงที่ เปิดเรื่องมา โต้วจ้าว (รับบทโดยเมิ่งจื่ออี้) นางเอกของเรื่องไม่ใช่แค่แต่งงานมีสามีแล้ว ฝั่งพระเอกก็มาแนวแม่ทัพโหด เพื่อล้างแค้นให้ลุงก็ตัดใจฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อและน้องชายทั้งคู่ไม่ควรโครจรมาพบกัน แต่ไม่รู้เพราะโชคชะตาหรือพรหมลิขิต ทำให้หญิงสาวที่กำลังหมดศรัทธาในความรัก และแม่ทัพหนุ่มที่ใกล้ตายเพราะโดนยาพิษ ต้องมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลอบสังหาร จังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะถูกสังหารด้วยธนู แต่กลายเป็นว่าทั้งคู่ราวกับได้ย้อนเวลากลับมาวัยเด็กในอดีตอีกครั้งจุดที่พีคคือ โต้วจ้าว กลับมาพร้อมความทรงจำเดิมทุกอย่าง ขณะที่ซ่งโม่ กลับไม่มีความทรงจำเดิมเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้อนาคต แต่ก็ใช่ว่าจะแก้ไขปัจจุบันให้เป็นไปอย่างใจ เพราะเรื่องแรกที่นางเอกอยากแก้ไข คือ การกีดกันไม่ให้บิดารับอนุ ก็ทำไม่สำเร็จสุดท้ายแม่ก็ตรอมใจ และจากโต้วจ้าวไปตั้งแต่ยังเด็กอยู่ดี ทำให้โต้วจ้าวเสียใจอย่างมาก แต่จะอ่อนแอไม่ได้ เพราะต้องรับมือกับแม่เลี้ยงใจร้าย เพื่อมีชีวิตที่สงบโต้วจ้าวจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับย่าที่ชนบทแม้จะเติบโตมาแบบมีปมเรื่องความรัก ทำให้ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ โต้วจ้าวเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด และเรียนรู้ที่จะทำการค้า จนสั่งสมเงินทองไว้มากมาย (ตอนจะแต่งงานเลยมีสินเดิมเยอะมาก) แถมเพราะมีความทรงจำในอดีตที่ติดตัวมา ทำให้โต้วจ้าว มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ ฉลาดหลักแหลม จนวันหนึ่งเธอได้มาเจอกับซ่งโม่ช่วงแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่สู้ดีเท่าไหร่ เพราะมาเจอกันในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้ทั้งคู่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยชะตาลิขิต บวกกับได้เผชิญหลายเหตุการณ์มาด้วยกัน ผลัดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดเป็นเป็นความเข้าใจและนำไปสู่ความรักแต่กว่าจะสมหวังดั่งใจ ก็ทำเอาผู้ชมเกาะจอรอลุ้นตัวโก่งพอสมควร ไหนจะต้องรับมือกับการแก่งแย่งในราชสำนัก ความเห็นแก่ตัวของคนในครอบครัว ที่แม้แต่สัมพันธ์ลุงหลาน พ่อลูก ก็ไม่ได้การันตีว่า จะตัดกันไม่ขาด ดังนั้นใครที่ชอบซีรีส์แนวพระ-นาง ฉลาด ทันเกม ทันกัน ไม่ลำไย ต้องชอบเรื่องนี้ เพราะเนื้อเรื่องผูกปมไว้ได้ซับซ้อน แต่ดูแล้วไม่สับสน ค่อยๆคลายปมออกมาเป็นระยะ แต่ก็ยังชวนให้ติดตามมาถึงอีกเหตุผลที่เป็นแรงส่งสำคัญจนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นกระแส และมีการพูดถึงสนั่นโซเชียล กับการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของเมิ่งจื่ออี้ นักแสดงสาวมากฝีมือที่เคยฝากผลงานซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed -2019) นอกจากนี้ยังได้รับบทนำในซีรีส์ฟอร์มใหญ่เรื่องมังกรหยก (The Legend of Heroes - 2024) และหลี่อวิ๋นรุ่ย นักแสดงหนุ่มหล่อที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายจนแฟนๆ คุ้นหน้า และแอบให้กำลังใจมาตลอด เพราะไม่ว่าเรื่องไหน ก็ไม่เคยได้สมหวังในความรักกับเขาซักที ไม่ว่าจะเป็น ตำนานรักผนึกสวรรค์ (The Last Immortal - 2023), ดาราจักรรักลำนำใจ (Love Like The Galaxy – 2022) ,ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent of time – 2023)สำหรับการมารับบทพระเอกครั้งนี้ บอกเลยว่าไม่ใช่แค่สอบผ่าน แต่ยังได้คะแนนท็อปฟอร์ม ได้ใจแฟนซีรีส์ไปเต็มๆ โดยเฉพาะลุคผมขาวกร้าวใจของท่านแม่ทัพ เปิดเรื่องมาได้แบบเท่สุดๆ จนตอนที่ย้อนอดีตมา ท่านแม่ทัพในวัยละอ่อน ก็ยังทรงเสน่ห์ จนทำเอาคนดูเขินแทนโต้วจ้าวไปหลายช็อต โดยเฉพาะตอนที่ท่านแม่ทัพอมยิ้มหวาน และโน้มตัวลงมาจูบนางเอกจากหลังม้าตอนจะไปออกรบ คือ ตายสงบศพสีชมพูมาถึงฝั่งนางเอก ใครที่ยังออกจากกูซูไม่ได้ อาจจะยังไม่ลืมบทบาทของเวินชิง ซึ่งจะว่าไป ตัวละครโต้วจ้าว ก็มีคาแร็กเตอร์บางอย่างที่คล้ายกับเวินชิง คือ เป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยว มีความสามารถ โดยในเรื่องนี้ นอกจากโต้วจ้าวจะค้าขายเก่ง ยังมีความรู้ทางการแพทย์อีกด้วย ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ คือ ออร่านางเอกของเมิ่งจื่ออี้เรื่องนี้ ดูโดดเด่นมากๆ จนคนดูไม่อาจละสายตา ส่วนเรื่องฝีมือการแสดงไม่ต้องพูดถึง ทำให้คนดูอินไปกับบทบาทคุณหนูสี่โต้วจ้าว ที่สามารถแก้ทุกปัญหา สง่างาม สมกับเป็นคู่ชีวิตของแม่ทัพซงโม่อีกหนึ่งทีเด็ดที่ทำให้ บุปผาเหนือลิขิต ปังปุริเย่ส่งท้ายปี นอกจากบรรยากาศของฉากในเรื่อง และคอสตูมที่ส่งให้ตัวละครดูมีออร่า แม้ตลอดเรื่องจะล้มลุกคลุกคลาน แต่ยังมาพร้อมตอนจบแบบ Happy Ending ให้คนดูได้ฮีลใจ เพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ซีรีส์จีนส่วนใหญ่ทำเอาแฟนๆ ปวดตับ ไปไม่รู้กี่เรื่อง นอกจากพระ-นางจะต้องเผชิญด่านเคราะห์หนัก หลายเรื่องยังใจร้าย ให้พระ-นางตุยเย่แยกจาก พลัดพราก จนทำให้แฟนซีรีส์ตับพัง ชนิดหมอไม่รับแอดมิด ดังนั้นพอมาเจอบุปผาเหนือลิขิตที่วางตอนจบดี ให้ตัวเอกสมหวัง เป็นซีรีส์ส่งท้ายปี ก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกราวกับได้ปลอบประโลมใจ และอดที่จะอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มาถึงตรงนี้ คงหายข้องใจแล้วว่า ทำไมบุปผาเหนือลิขิต ถึงเป็นซีรีส์ม้ามืดแห่งปี เอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีย์จีนแนวย้อนยุค/โรแมนติก และมองผ่านยังไม่ได้ไปตามเก็บเรื่องนี้ อย่าลืมเซฟเข้าเพลยลิสต์ ตอนนี้มีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากษ์ไทยให้เลือกชม ซีรีส์จัดมาเบาๆ มีทั้งหมด 34 ตอน สามารถรับชมได้ทาง WeTV และ TrueIDMickey Mousemydramalist.com/