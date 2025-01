Review ซีรีส์ : “When the Phone Rings (2024) เมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง” ชีวิตของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปตลอดกาล!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์กระแสดี ขึ้นอันดับหนึ่ง Netflix ติดต่อกันหลายสัปดาห์ “When The Phone Rings-เมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง” (2024) ซีรีส์ที่น่าจะโดนใจคนชอบเรื่องรักโรแมนติกแบบไม่หวานเจี๊ยบ แต่ผสมผสานคดีปริศนาฆาตกรรมและการขู่ฆ่าคนสำคัญระดับประเทศ ผลงานใหม่ของพระเอกหลายคาแรคเตอร์ ‘ยูยอนซอก’ รับบทโฆษกประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในเกาหลี ควงคู่มากับคุณหนูน่าทะนุถนอม ‘แชซูบิน’ สาวใบ้และภรรยาที่ไม่อาจเปิดเผยของยูยอนซอก แต่แล้วชีวิตก็พลิกผันเมื่อยูยอนซุกรับโทรศัพท์สุดหลอน (ซึ่งไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์) แต่เป็นฆาตกรโรคจิต ที่ทำให้ชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล!เรื่องมีอยู่ว่า ทายาทตระกูลมหาเศรษฐีของเกาหลีใต้ต้องมาดองกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ ทำให้ ‘แพคซาอน’ (รับบทโดย ยูยอนซอก) โฆษกประธานาธิบดีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ หนุ่มหล่อผู้เติบโตมาในตระกูลที่มุ่งมั่นปั้นประธานาธิบดีมาหลายชั่วรุ่น พ่อของเขาก็ลงท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ส่วนท่านแพคก็โปรไฟล์แน่นไม่แพ้วงแขนกล้ามเป็นมัดๆ เขาเคยเป็นผู้ประกาศข่าว นักเจรจาต่อรองตัวประกัน และนักข่าวสงคราม คนอะไรไม่รู้ทั้งหล่อทั้งเก่งแบบเพอร์เฟ็กต์แมนตัวพ่อ!แม้จะเพอร์เฟ็กต์แมนเบอร์ไหน แต่ท่านแพคก็มีจุดอ่อนที่ไม่อาจบอกใคร คือเขาแต่งงานแบบไม่ออกสื่อกับ ‘ฮงฮีจู’ (รับบทโดย แชซูบิน) ลูกสาวของเจ้าของสื่อที่ทรงอิทธิพลของเกาหลี ฮีจูเป็นใบ้ชั่วคราวด้วยปมฝังใจจากอุบัติเหตุในวัยเด็ก เธอจึงทำงานเป็นล่ามภาษามือให้กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งเหตุผลที่ต้องปิดข่าวแต่งงานไว้เป็นความลับ เพราะจริง ๆ แล้วท่านแพคต้องแต่งงานกับพี่สาวของฮีจู แต่พี่สาวดันหนีไปต่างประเทศ ทำให้ฮีจูต้องแต่งงานเป็นตัวประกันแทน ซึ่งแน่นอนตลอด 3 ปีของการครองคู่จึงไม่มีเรื่องชู้สาวอีโรติกแต่อย่างใดแต่แล้ววันหนึ่งท่านแพคก็ได้รับโทรศัพท์ปริศนา ข่มขู่ว่าจะฆ่าปาดคอฮีจูบนรถหรูของเธอเอง แต่ฮีจูก็เอาตัวรอดมาได้อย่างน่าทึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพระเอก เสร็จแล้วเธอก็จกมือถือเครื่องนั้น ทีนี้ผู้ชมเลยรู้ว่า จริงๆ แล้วคุณหนูฮีจูพูดได้ค่ะ เพียงแต่โดนคุณแม่ข่มขู่ให้รับบทหญิงใบ้ผู้น่าสงสารพอได้มือถือมาฮีจูก็เนียนปลอมตัวเป็นชายปริศนาที่คอลฯ หาท่านแพคเวลาเดิม ๆ ทุกคืน พอได้ทีคุณหนูนางก็เล่นใหญ่ทั้งข่มขู่ ส่งภาพเซ็กซี่ มีอวดไฝแดงบริเวณต้นขา แฉความลับของฮีจูต่าง ๆ นานาเพื่อลองใจพระเอก จนท่านแพคเก็บทรงไม่อยู่หึงหวงขั้นสุด ฮีจูเลยรู้ว่าจริงๆ แล้วทั้งสองใจต่างก็รักกัน แค่อีกคนฟอร์มจัด อีกคนก็ขี้น้อยใจ โถ...แม่คุณเอ๊ย!ทีนี้ใช่ว่ารู้ใจแล้วจะได้รักกันซะเมื่อไหร่ เมื่อเจ้าของมือถือดันเป็นฆาตรกรโรคจิตที่มีอดีตฝังใจกับท่านแพค เขาเลยดึงฮีจูเข้าร่วมขบวนการล้างแค้นอเวนเจอร์ (เพราะฆาตกรไม่ได้ลงมือคนเดียว) งานนี้ฮีจูจะเอาตัวรอดจากฆาตกรโรคจิตได้หรือไม่? หรือสุดท้ายเธอจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่ทิ่มแทงพระเอกจนตาย นี่แค่เส้นเรื่องแรกเท่านั้นนะทุกคน!ระหว่างที่ท่านแพคและฮีจูเล่นเกมเชื่อมจิต “Catch me if you can” กันอยู่นั้น เส้นเรื่องคู่ขนานก็นำพาเราไปสู่คดีฆาตกรรมปริศนาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงอดีตอันโหดร้ายของท่านแพคเข้ากับ ฆาตกรโรคจิต ชายปริศนา ผู้ช่วยมือขวาของท่านแพค และ‘จีซังวู’ (รับบทโดย ฮอ นัม จุน) คุณหมอสุดลึกลับที่ทุกตัวละครมีความน่าสงสัยกันหมด แล้วทั้งหมดต่างก็พัวพันกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โดยเฉพาะท่านแพคและคุณหมอซังวูที่เคยเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองต่อหน้าต่อตาเรื่องราวที่ควรจะโรแมนติกดราม่า จึงเพิ่มความหวาดเสียวในการตามล่าฆาตกรโรคจิตและผู้สมคบคิด ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ใกล้ชิดท่านแพคมากกว่าที่คิด ต่อให้ท่านแพคจะฉลาดปราดเปรื่องเพียงใด แต่เรื่องไว้ใจคนก็ยืนหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ ส่วนนางเอกที่ดูบอบบางและอ่อนแอก็เปลี่ยนจากสาวใบ้กลายเป็นพูดเก่ง ไหวพริบดี และมีสกิลเอาตัวรอดเป็นเลิศในทุกสถานการณ์เมื่อเรื่องราวพลิกผันจากซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าเป็นคดีฆาตกรรมปริศนาและการล้างแค้น ชีวิตของท่านแพคและฮีจูจึงเต็มไปด้วยการลอบทำร้ายตลอดเวลา โดยเฉพาะฮีจูที่รอดจากสถานการณ์เสี่ยงตายหลากหลายรูปแบบ ส่วนท่านแพคก็รับศึกรอบด้านชนิดไม่มีเวลาพักสมอง ทั้งเรื่องงาน ความรัก และครอบครัว โดยเฉพาะปมใหญ่ในครอบครัวของทั้งสองตระกูล เพราะพวกผู้ใหญ่เก็บซ่อนความลับไว้จนทำให้พระเอกและนางเอกต้องได้รับเศษกรรมจากการกระทำของพวกเขาส่วนฆาตกรโรคจิตและผู้สมรู้ร่วมคิดก็เดาไม่ยากเท่าไหร่ ที่น่าสนใจคือปริศนาตัวตนที่แท้จริงของท่านแพคผู้แสนจะเพอร์เฟ็กต์มากกว่า เอาล่ะ! ไม่อยากสปอยล์ได้มากกว่านี้ นอกจากจะบอกใบ้ให้นิด ๆ ว่า ซีรีส์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตีงูต้องตีให้ตาย ไม่งั้นมันจะแว้งมากัดเอาได้ในตอนโต!!!ต้องบอกว่า “When The Phone Rings-เมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง” เป็นซีรีส์ที่คนชอบแนวโรแมนติก-ดราม่าน่าจะถูกใจ มีฉากโรแมนติกจิกหมอนพอให้จิ้นเบาๆ เคมีพระ-นางก็เข้ากันดี พระเอกมาดเท่ ฉลาด และเก่งรอบด้าน นางเอกก็ดูบอบบางแต่ไม่อ่อนแอเกินไป ส่วนคนที่เป็นคอซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนก็น่าสนใจไม่แพ้กัน แม้จะเดาตัวฆาตกรได้ไม่ยากตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่ก็มีฉากโหดๆ สับขาหลอกให้คาดเดาฆาตกรผิดทาง หรือต้องตามติดกันต่อว่า เพราะอะไรฆาตกรถึงอยากล้างแค้นพระเอกถึงชีวิตนอกจากความโรแมนติก ดรามา และทริลเลอร์ แล้วซีรีส์ยังสอดแทรกตัวละครสนุก ๆ ที่แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่า เน้นฮามากกว่าสาระ ส่วนคู่พระรองก็เคมีเข้ากันได้ดี ไม่มีบทนางอิจฉาให้ระคายใจ แม้ระหว่างทางจะมีตัวละครลับอย่างพี่สาวของนางเอกโผล่มาสร้างความปั่นป่วนบ้าง แต่นางก็ไม่ได้มาร้ายจ้องทำลายความรักของน้องสาว พวกผู้ใหญ่ในเรื่องก็ไม่ได้หวงอำนาจเน้นสร้างคอนเน็คชันเพียงอย่างเดียว ทุกตัวละครต่างก็มีมิติและเหตุผลเบื้องหลังการกระทำ แม้แต่ฆาตกรเองก็อาจตกเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนเช่นกันรับชม When The Phone Rings-เมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง ทั้ง 12 ตอน ได้แล้วทาง Netflix พระเอกเก่ง นางเอกฉลาด ทุกตัวละครดูแล้วไม่หงุดหงิดมีอยู่จริงรัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์https://www.hancinema.net/