"บลูแซมพิคเจอร์” เตรียมส่งหนังรักโรแมนติก “Why We Love เพราะรักต้องมี” 27 กุมภาฯ นี้

เตรียมตัวหวานซึ้งและอบอุ่นใจไปกับหนังรักโรแมนติกเรื่องแรกของค่ายบลูแซมพิคเจอร์ ค่ายหนังน้องใหม่ที่จะเตรียมส่งหนังรักโรแมนติก เรื่อง “Why We Love เพราะรักต้องมี” อำนวยการสร้างโดย ณัฐธนาวรรณ เพ็ญชาญวัฒนกิจ (เจ๊ใหญ่) และการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ สำรวย รักชาติ โดยมี ดร.วโรดม ศิริสุข รับหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่น และได้ เกียรติศักดิ์ ศรีราษฏร์โนนสูง รับหน้าที่ โปรดิวเซอร์ ซึ่งได้ฤกษ์ดีลงโรงฉายในเดือนแห่งความรัก ปลายเดือนกุมภาฯ นี้“Why We Love เพราะรักต้องมี” การพบกันครั้งแรกของพระนางเคมีใหม่ เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และ หลิน-มาลิน ชระอนันต์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024 “นางเอกป้ายแดง” ที่จะมาตกแฟนๆ ให้หลงรักเขาและเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้!“Why We Love เพราะรักต้องมี” นอกจากจะมีพระนางเคมีใหม่แล้ว ยังมีนักแสดงมากฝีมือมาร่วมประชันบทบาท อาทิ นีโน่-เมทะนี บุรณศิริ กับการกลับมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งในรอบหลายปี ร่วมด้วย พลรัตน์ รอดรักษา, ญาณวี คุปตะเวทิน, กิมจุ้ย-เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ, หยก-พชรพร พงษ์สุวรรณ, เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย, บิว-ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล, ก๊อต-สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล, แซน-ปรานต์ จันทนา, นินิว-อนุธิดา สาระธนะ, ทอฝัน-ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี และ ลาเต้ กฤษดา ธนากร เป็นต้น“Why We Love เพราะรักต้องมี” เรื่องราวของ น้ำแข็ง (หลิน-มาลิน) หญิงสาวอัจฉริยะที่จบ ป.โท วิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพ เธอฉลาด และเก่ง แต่ไม่เก่งเรื่องความรัก จนเธอได้มาพบ มีน (เข้ม-หัสวีร์) หนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีปูมหลังด้านครอบครัว เมื่อทั้งคู่ถูกนัดหมายให้เจอกันจากการวางแผนของเพื่อนๆ เพื่อจับคู่ และการพบกันครั้งแรกก็ไม่ค่อยประทับใจกันสักเท่าไหร่ น้ำแข็ง ต้องดูแลหลานสาวกำพร้า เพราะพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และนั่นทำให้เขาและเธอได้พบกันอีกครั้ง ไปร่วมลุ้นความรักของเขาและเธอว่าจะลงเอยอย่างไร?ณัฐธนาวรรณ เพ็ญชาญวัฒนกิจ (เจ๊ใหญ่) ผู้อำนวยการสร้าง เผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องนี้ว่า“แรงบันดาลใจก็คือความรักค่ะ เพราะเป็นคนมองโลกในแง่บวก แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเด็กๆ เค้าไปเล่นหรือทำกิจกรรมกับครอบครัว คือเด็กแต่ละช่วงวัยพัฒนาการเค้าจะมีความน่ารักในตัวเอง เพียงแต่ว่าบางครั้งด้วยสังคมและโลก ณ ปัจจุบันนี้ ทำให้คิดว่าการมีเด็ก หรือการมีลูกมีหลานเป็นภาระ แต่ความจริงถ้าเรามามองดีๆ แล้วมันไม่ใช่ มันคือการเติมเต็มความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ซึ่งตรงนี้เอาความคิดส่วนตัวเลย เป็นคนแบบชอบเลี้ยงเด็กมาก เด็กจะกรีดร้องหรืออะไรทุกอย่าง มันคือเหตุผลของเค้า ส่วนใหญ่คนจะมองปัญหาที่ปลายเหตุ เราต้องกลับมามองปัญหาที่ต้นเหตุ ว่าทำไมเด็กร้อง ร้องเนื่องจากอะไร รวมๆ คือเป็นคนคิดบวกมากๆ แล้วมันทำให้เรามีความสุขค่ะ”และการได้มาร่วมงานกับพี่สำรวย รักชาติ คิดว่าน่าจะถึงจังหวะของชีวิต เป็นคนเชื่อว่า วัฏจักรของชีวิต มันสามารถเดินไปตามช่วงเวลา จน ณ เวลาหนึ่ง มันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะต้องมาลองจับธุรกิจทางด้านนี้ บวกกับเราได้รู้จักกับพี่สำรวย โดยส่วนตัวมาระยะหนึ่ง แล้วก็ดูอุปนิสัยใจคอ ดูการทำงาน มาคุยโปรเจ็กต์กันเรื่องนี้ ปรากฎว่ามันตรงกัน จริตตรงกัน โจทย์ตรงกัน เสร็จแล้วเราก็โอเคเลย ไม่คิดมาก ไม่คิดเยอะ เพราะว่าทุกอย่างมันคือเรื่องบวกค่ะ”ด้านผู้กำกับฯ มากฝีมืออย่าง สำรวย รักชาติ กับการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรก!!!“เราอิ่มตัวจากการทำละคร แล้วมันได้เรื่องดีๆ ได้ผู้อำนวยการสร้างดีๆ จังหวะมันพอดี แล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำหนังรักด้วย เราก็ได้แรงบันดาลใจ ได้โจทย์ตรงนี้มา ซึ่งจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ เราได้บทได้พล็อตเรื่องมาว่า ปัจจุบันนี้คนทั่วโลกไม่ค่อยอยากมีลูก เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้ไปยัดเยียดให้คนดูหนังจบ แล้วอยากมีลูก มีครอบครัว แค่จะเป็นจุดเล็กๆ ให้มีความรัก หรือดูแล้วคิดอยากจะมีลูกก็ได้ หรือการอยู่คนเดียวโดยไม่มีญาติสุดท้ายตาย ก็ต้องอยู่คนเดียว เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเติมเต็มส่วนเล็กๆ ตรงนี้ให้กับคนดูครับ”“Why We Love เพราะรักต้องมี” หนังรักโรแมนติกที่จะสร้างความอบอุ่นในหัวใจ และเติมเต็มส่วนที่ขาดไปพร้อมกับเขาและเธอ เตรียมลงโรงฉาย 27 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์