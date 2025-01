เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “ดาวระยิบกระซิบรัก • When The Stars Gossip” [2025]

ชื่อสากล : When The Stars Gossipชื่อไทย : ดาวระยิบกระซิบรักชื่อเกาหลี : 별들에게 물어봐 | byeol-deul-e-ge mul-eo-bwaแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • ไซไฟเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : พัคชินอู (Park Shin-woo) • ชาย • ผลงานเด็ด กำกับซีรีส์เรื่อง “เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน • It's Okay to Not Be Okay” (tvN, 2020)ผู้เขียนบท : ซอซุกฮยาง (Seo Sook-hyang) • หญิง • ผลงานเด็ด เขียนบทซีรีส์ขนาดยาวขวัญใจแม่บ้านเรื่อง “Iron Family” (KBS, 2024 - 2025)บริษัทผู้ผลิต : KeyEast และ MYM Entertainment [ต้นสังกัดของอีมินโฮ]จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบความยาวตอนละ : 70 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามไทย)ระยะเวลา ออกอากาศ : วันที่ 4 มกราคม – วันที่ 9 มีนาคม 2568ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล tvN และ สตรีมมิ่ง Netflix KRออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิ่ง Netflix THคนสองคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่าง “กงรยง” (รับบทโดย อีมินโฮ) สูตินรีแพทย์ฝีมือดีถังแตก ผู้ดูมดลูกของผู้หญิงและทำคลอดเด็กทุกวัน เจ้าของฉายาที่เขาตั้งให้ตัวเองว่า “ฮีโร่นักทำคลอด” และ “อีฟ คิม” (รับบทโดย กงฮโยจิน) นักบินอวกาศหญิงผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติสุดเป๊ะ ต้องออกเดินทางไปทำภารกิจลับในอวกาศด้วยกัน แต่แล้วได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหลังปล่อยยาน จนเกือบทำลายแผนการเดินทางของคณะสำรวจอวกาศภารกิจลับของสูตินรีแพทย์ถังแตก มันเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่เขาต้องไปเข้าเวรกะดึก จู่ๆ กงรยง ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยบนท้องถนน เขาถูกคนขับรถชน จากที่ยิ้มกริ่มตั้งใจจะขูดเลือดเจ้าของรถให้หนัก กลายเป็นว่าเขาต้องช่วยชีวิตเธอไว้จากภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหมอกงคาดไม่ถึงว่าคนไข้ของเขาจะเป็น “ชเวโกอึน” (รับบทโดย ฮันจีอึน) ลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัว เอ็มซีกรุ๊ป (MZ Group) ที่เกิดกับผู้ชายที่ไฮโซสาวเรียกว่า ไอ้ชาติหมา หรือ “คังคังซู” (รับบทโดย โอจองเซ) จากหมอกับคนไข้ ไปๆ มาๆ โกอึนดันมาปิ๊งฮีโร่นักทำคลอด เลยเถิดถึงขั้นกินตับกัน และกลายเป็นคู่รักที่โด่งดังถูกสื่อจับตานับแต่นั้น จนนำมาสู่ภารกิจลับกลางอวกาศที่มีเงินค่าตอบแทนสูงถึง 7 หมื่นล้านวอนเมื่อออกมานอกยานอวกาศ กงรยงเกิดอาการตื่นตระหนก หลังจากถูกอีฟ ในฐานะผู้บัญชาการยานอวกาศ...ขู่ว่าจะทำลายภารกิจลับของเขาไม่ให้ประสบผลสำเร็จ จากนั้นไม่นานก็ได้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น จนกงรยงต้องออกโรงช่วยกู้วิกฤติ และได้ช่วยเย็บแผลที่เท้าให้กับอีฟอีกด้วยกงรยง มุ่งมั่นในการที่จะทำภารกิจลับให้สำเร็จด้วยตัวของเขาเอง และหาทางหลบเลี่ยง คังคังซู นักวิจัยบนสถานีอวกาศอดีตคนรักของโกอึน ขณะที่อีฟเจอปัญหาชนิดไม่ทันได้ตั้งตัว ขณะออกไปนอกยานอวกาศ ซึ่งกงรยง ทำได้เพียงเฝ้าดูวินาทีแห่งความเป็นความตายของอีฟอย่างหมดหนทางช่วย เนื่องจากกฎเหล็กที่ห้ามไม่ให้เขาช่วยชีวิตเธอ ในขณะที่อ๊อกซิเจนต่อลมหายใจของผู้บัญชาการสาวก็ใกล้หมดลง ในทุกวินาทีที่ผ่านไปเมื่อภารกิจลับทำให้เขาและเธอตกหลุมรักกันกลางอวกาศ ลุ้นความรักระหว่างฮีโร่นักทำคลอดกับนักบินอวกาศหญิงเป๊ะว่าจะลงเอยกันได้อย่างไร ติดตามรับชมซีรีส์เกาหลีแนวรักโรแมนติกกลางอวกาศเรื่องแรกของเกาหลี “ดาวระยิบกระซิบรัก • When The Stars Gossip” การพบกันครั้งแรกของพระนางตัวท็อป “อีมินโฮ” ประชัน “กงฮโยจิน” ด้วยทุนสร้างสูงถึง 5 หมื่นล้านวอน (หรือประมาณ 1,187,300,000.00 บาทไทย) จากฝีมือ “พัคชินอู” (Park Shin-woo) ผู้กำกับซีรีส์ปังเรื่อง “เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน • It's Okay to Not Be Okay” เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งพร้อมเกาหลี ทาง “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม เป็นต้นไป(อดีต) สูตินรีแพทย์เจ้าของฉายา “ฮีโร่นักทำคลอด” ประจำโรงพยาบาลเอ็มซี เขาผู้เป็นแพทย์ประจำตัวของลูกสะใภ้เอ็มซีกรุ๊ป ต้องกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวอวกาศ ในฐานะว่าที่ลูกเขยของเอ็มซีกรุ๊ป (MZ Group) ตระกูลแชโบล กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้มั่งคั่ง พร้อมด้วยภารกิจลับที่ไม่อาจจะบอกใครได้ และเขาต้องทำให้สำเร็จนักบินอวกาศหญิง เชื้อสาย เกาหลี อเมริกัน ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานีอวกาศ ทุกอย่างในความรับผิดชอบของเธอต้องเป๊ะ และต้องไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่อย่างเดียวนักวิจัยด้านงานสำรวจอวกาศ ที่ทำงานวิจัยและปักหลักอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศมานับ 10 ปีแล้ว เขาคือ คุณชายไฮโซ ทายาทคนรองแห่ง รอยัลแบงก์ ตระกูลด้านการเงินระดับโลก ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และเป็น ไอ้ชาติหมา อดีตคนรักของ ชเวโกอึน นั่นเองซีอีโอบริษัทเอ็มซีอิเล็คทรอนิคส์ ในเครือเอ็มซีกรุ๊ป (MZ Group) ลูกสาวเจ้าสัวตระกูลแชโบล เจ้าของบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ ก้าวขึ้นเป็นผู้สืบทอดแทน ชเวดงฮุน พี่ชายของเธอที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และเป็นว่าที่เจ้าสาวของ กงรยงประธานเอ็มซีกรุ๊ป (MZ Group) พ่อของ ชเวโกอึน และ ชเวดงฮุน chairman, Go-eun's father, prospective father-in-law Gong Ryong, Min-jeong's father-in-lawลูกชายคนโตของ ประธานชเวแจรยง เอ็มซีกรุ๊ปกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอ็มซี ภรรยาชเวดงฮุน สะใภ้ใหญ่เอ็มซีกรุ๊ปผู้ดูแลศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินที่เชื่อมต่อโลกกับอวกาศnetflix.com, soompi.com, wikipedia.orgFB tvN Drama, X - Netflix