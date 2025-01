“ไอคอนสยาม” ชวน “มิว ศุภศิษฏ์” กิน เที่ยว ช็อป รับตรุษจีนปีมะเส็ง !

ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร ฉลอง 50 ปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน กับงานตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย - จีน” เริ่มต้นด้วยนิทรรศการ "Lancang to ChaoPraya" ถ่ายทอดเรื่องราวจากแม่น้ำโขงสู่เจ้าพระยา ผ่านผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ “Chubby Woman with Dragon & Naga” จากศิลปินแห่งชาติ ไทย-จีน พร้อมครั้งแรกกับการอัญเชิญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยผู้คุ้มครองดวงชะตาจำนวน 60 องค์ ให้ประชาชนขอพรรับปีมะเส็ง บนทำเลมงคลโค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ สนุกไปกับการแสดงพิเศษ “มังกร 2 แผ่นดิน” ระหว่างพญานาคและมังกร พร้อมชมการแสดงนาฏมหามงคลจากนครฉางซา และเซอร์ไพรส์จากคู่จิ้นสุดฮอต ซี-นุนิว ในพิธีเปิดวันที่ 24 มกราคม และหลิง-ออม ในวันตรุษจีน 29 มกราคม ท่ามกลางบรรยากาศถนนคนเดินสไตล์จีน “Little China” ที่รวมกว่า 35 ร้านดังทั่วไทยมาให้สัมผัสทั้งกิน เที่ยว ช็อป พร้อมจุดถ่ายภาพที่สะท้อนความรุ่งเรืองของมิตรภาพไทย-จีน โดยงานจัดขึ้น 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งน้ำท้องมังกรที่สวยที่สุดมิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ซึ่งได้มาร่วมงานแถลงข่าว “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025" กล่าวว่า ตนมีความผูกพันกับวัฒนธรรมและประเพณีตรุษจีน เพราะครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ตั้งแต่จำความได้“เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ในการไหว้บรรพบุรุษ และไหว้เทพเจ้า โดยทุกๆปี ทางครอบครัวจะต้องไปไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา และองค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ย เพื่อขอโชคลาภ ที่วัดหรือศาลเจ้า แต่ปีนี้จะมีความพิเศษมากขึ้น เพราะจะพาครอบครัวมาไหว้ เทพเจ้าที่ไอคอนสยาม ได้เชิญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ผู้คุ้มครองดวงชะตา จำนวน 60 องค์ ซึ่งเป็นเทพคุ้มครองประจำปีเกิด ซึ่งนอกจากไหว้เทพเจ้าแล้ว ในช่วงตรุษจีนยังสามารถมาร่วมกิจกรรมที่ไอคอนสยามจัดขึ้น ทั้งชมประติมากรรมจากศิลปินชื่อดัง ชมการแสดงต่างๆ รวมถึงช็อปปิ้ง ไอคอนสยามก็ได้จัดแคมเปญใหญ่ชิงรางวัล ทริปมหามงคล เข้าร่วมวันเปิดทรัพย์ 1 ปี มี 1 ครั้งที่วัดฮองฮำ ฮ่องกง หรือมาทั้งครอบครัวมาชิมเมนูอาหารมงคล ก็ครบจบในที่เดียว” มิว กล่าวปิดท้ายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า"ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไอคอนสยามร่วมกับพันธมิตร จัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมระดับครู ภายใต้ชื่อ “Lancang to ChaoPraya” ถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อจากแม่น้ำจีนสู่เจ้าพระยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีนผ่านงานนิทรรศการระดับโลก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยนิทรรศการในครั้งนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมมาสเตอร์พีช Chubby woman with Dragon & Naga โดยความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง ศิลปินแห่งชาติของไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และศิลปินจีนระดับเฟิร์สคลาสชื่อดัง มร.ซูหวงเฟย รังสรรค์เป็นผลงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างสมบูรณ์”พร้อมกันนี้ไอคอนสยาม ยังจับมือกับพันธมิตรภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ธนาคารกสิกรไทย เมืองสุขสยาม รวมทั้งชมรมสมาคมจีน ได้แก่ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมาคมเจียงเจ้อ (เซี่ยงไฮ้) แห่งประเทศไทย สมาคมหยูนหนาน (ประเทศไทย) สมาคมกว่างสี (ประเทศไทย) ร่วมจัดงานฉลองรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง "ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน” ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาลร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน” ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ Facebook ICONSIAM: www.facebook.com/ICONSIAM/ และช่องทาง Line Official ของไอคอนสยาม @ICONSIAM หรือติดต่อสอบถาม โทร. 1338