Review ซีรีส์ : “เธอคือเพลงรักฤดูหนาว" ซีรีส์โรแมนติกสืบสวนสอบสวน​ กับเรื่องราวไม่หวานกลมกล่อมอย่างชื่อ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับ “เธอคือเพลงรักฤดูหนาว” (Love Song in Winter - 2024) เพราะนอกจากจะออนแอร์ได้ถูกจังหวะ เพราะมาพร้อมกับสายลมหนาว ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้พระเอกจีนสุดฮอต ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งสามีแห่งชาติของจีนอย่าง หวงจิ่งอวี๋ มารับบทนำประกบคู่กับ ซุนเชียนก่อนหน้านี้ หวงจิ่งอวี๋ได้ฝากผลงานที่โดนใจคอซีรีส์มานับไม่ถ้วน อาทิ ตัวตนที่หายไป (Lost Identity – 2024), อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes in the Dark - 2023) และพลิกล่าสืบคดีลับ (Chasing the Undercurrent - 2022) ขณะที่ฝั่งนางเอกแม้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่ก็พิสูจน์ฝีมือมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ คลื่นลมแห่งฝัน (Wind Direction – 2024) และ ยอดหญิงแกร่ง (Wild Bloom - 2022)สำหรับการโคจรมาพบกันครั้งแรก ทั้งสองพระ-นางจัดเต็ม แท็กทีมกันมาสาดความหวานแบบเบาหวานพุ่ง ทำเอาหน้าหนาวอุ่นขึ้นทันตา ตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์และทีเซอร์ออกมาโปรโมต จนไม่น่าแปลกใจว่าทำไม “เธอคือเพลงรักฤดูหนาว” ถึงกระแสดีตั้งแต่ก่อนออนแอร์ มีสถิติการกดจองรับชมผ่าน iQIYI (อ้ายฉีอี้) กว่า 1,300,000 ครั้งสำหรับ “เธอคือเพลงรักฤดูหนาว” ว่าด้วยเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของตำรวจหนุ่มเจียงเฉิงอี้ (รับบทโดย หวงจิ่งอวี๋) กับ วิสัญญีแพทย์ลู่เยียน (รับบทโดย ซุนเชียน) ทั้งคู่เคยคบหากันสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่จู่ๆ ความรักก็มาถึงทางมาถึงทางตัน ไม่มีคำบอกลา มีเพียงการลาจากที่เต็มไปด้วยคำถามผ่านไป 8 ปี ​ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เพราะพ่อของพระเอกดันมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่นางเอกทำงานอยู่พอดี แต่การ (กลับมา) พบกันครั้งแรกกลับไม่ได้สวยหวานอย่างที่คิด เพราะเปิดเรื่องมา ก็มีเหตุให้ลุ้นระทึก เมื่อมีผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายแถมยังมีระเบิดผูกอยู่ตรงช่วงท้องวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือในโรงพยาบาล โชคดีที่พระเอกผ่านมาพอดี เลยเข้ามากู้สถานการณ์ พร้อมสวมบทฮีโร่กู้ระเบิด ขณะที่ทีมแพทย์ก็ไม่น้อยหน้า เข้ามาช่วยประเมินอาการผู้ป่วย และทำการช่วยชีวิตผู้ป่วย​ไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าเป็นซีนเปิดตัว ที่บอกเล่าถึงวิชาชีพหมอและตำรวจได้แกรนด์และจับใจผู้ชมไม่น้อยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เจียงเฉิงอี้ยังได้มีโอกาสพบกับลู่เยียน อดีตคนรักที่ยังรักมากอีกหลายครั้ง เพราะลู่เยียนเป็นหมอเจ้าของไข้ที่จะทำการผ่าตัดให้พ่อพระเอก แถมแม่พระเอกก็ถูกใจนางเอก จึงพยายามหาทางจับคู่ให้ลูกชาย โดยหารู้ไม่ว่า นางเอกคือ แฟนเก่าที่ลูกชายยังรักไม่ลืม ยิ่งทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกัน ก็ทำให้ภาพความทรงจำที่หวานชื่นในอดีตก็ค่อยๆ หวนกลับมา พร้อมกับค่อยๆ คลายปมว่าทำไม 8 ปีก่อนนางเอกถึงเลือกจบความสัมพันธ์กับพระเอกตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้ คือ เติ้งม่าน (รับบทโดย เหอหงซาน) เพื่อนสนิทนางเอก ที่จู่ๆ ก็มาสารภาพความในใจกับนางเอกว่าชอบพระเอกเหมือนกัน ซึ่งพอนางเอกรู้ก็ตกใจ แต่ก็ยื่นคำขาดว่าจะไม่เลิกกับพระเอกเด็ดขาด แต่ที่ช็อกกว่า หลังจากทิ้งระเบิดลูกโตไว้ ต่อมาก็พบว่าเติ้งม่านกลายเป็นศพ ทำเอานางเอกยากทำใจ ​จึงตัดสินใจปิดฉากความสัมพันธ์กับพระเอก ทิ้งพระเอกไว้โดยไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิด8 ปีผ่านไป นอกจากกาลเวลา จะพัดพาคนรักให้กลับมา เหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นฝันร้ายในชีวิต ยังตามกลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง เมื่อวันหนึ่งลู่เยียนบังเอิญพบกับเติ้งม่าน เพื่อนสนิทที่คิดว่าตายไปแล้ว แต่กลับยังมีชีวิตอยู่ แถมเธอยังต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดมากมายที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่เธออย่างต่อเนื่อง จนทำให้เธอและเจียงเฉิงอี้ต้องร่วมกันไขปริศนา​ พร้อมกับถ่านไฟเก่าที่กลับมาคุอีกครั้งงานนี้ต้องบอกก่อนว่า ถึงชื่อเรื่องและพล็อตเรื่องจะปูมาแนวหวาน สไตล์ซีรีส์รักโรแมนติก แต่ก็มีดราม่าและเรื่องราวการสืบสวนสอบสอบมาให้ตัดเลี่ยนพอให้ลุ้น จุดที่ซีรีส์ทำได้ดี คือ การดำเนินเรื่อง โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่นอกจากจะเปิดฉากมาด้วยซีนกู้ระเบิดที่ชวนให้ตื่นเต้น น่าติดตาม ยังค่อยๆ หยอดปมเรื่องราวความรักในอดีตของพระเอก-นางเอกเข้ามา เพื่อให้ผู้ชมค่อยๆปะติดประต่อเรื่องราว สลับเรื่องราวอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันแฝงกลิ่นอายของซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน ที่มีซีนให้ตกใจหรือลุ้นเป็นระยะ สมกับเป็นผลงานการกำกับของอวี๋จงจง ผู้กำกับสายรางวัลที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์จีนมากมาย อาทิ คะนึงรักหัวใจเพรียกหา (Follow your heart - 2024), ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง (Never Give Up – 2023), รักนะครับพี่สาวคนสวย (Love the way you are - 2022), ครึ่งทางรัก (Love Is Sweet – 2020)อีกองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ “เธอคือเพลงรักฤดูหนาว” กลายเป็นกระแส และเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ต้องอวยยศให้หวงจิ่งอวี๋ พระเอกหนุ่มที่ไม่รู้ตั้งใจหรือบังเอิญ เพราะบทบาทแทบทุกเรื่องที่เขาได้รับมักสวมบทคนในเครื่องแบบ ทหาร ตำรวจ พนักงานดับเพลิง เรื่องนี้ก็เช่นกัน เขายังมารับบทตำรวจสุดเท่ แถมออร่าความหล่อยังมาเต็ม ท็อปฟอร์มไม่ผิดหวัง จนแทบจะเป็น “เดอะแบก” ของเรื่องของก็ว่าได้ เพราะใครที่เผลอกดเข้ามาดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นต้องโดนหวงจิ่งอวี๋ตก จนต่อให้บางคนดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เข้มข้นแบบที่หวัง แต่ก็ยังตัดใจเทไม่ลง แถมยังอินกับซีนฟินๆ ของพระ-นาง ที่เคมีเข้ากันได้ดีเวอร์มาให้ได้จิกหมอนเป็นระยะ โดยเฉพาะความแสนดีของพระเอกที่อบอุ่นราวกับพ่อไมโครเวฟ แอบทำเพื่อนางเอกตลอดอย่างตอนที่เห็นว่าซอยที่เป็นทางผ่านตอนกลับบ้านของนางเอกมืดมาก เพราะไฟเสีย ก็แอบไปดีลกับประธานชุมชนเพื่อเปลี่ยน จนนางเอกผ่านมาเจอ ก็ยังปากแข็งอ้างว่าผ่านมาพอดี แต่สุดท้ายโดนจับโป๊ะได้ เพราะคุณน้าที่เป็นประธานชุมชนมาขอบใจ แถมยังบอกว่าพระเอกเป็นคนอาสามาช่วยเปลี่ยนไฟ เพราะเพื่อนต้องกลับบ้านทางนี้อีกครั้งคือ ตอนที่พระเอกพานางเอกไปกินซุปหมาล่าที่ร้านประจำที่เคยมาด้วยกันสมัยเรียน ปรากฏว่าป้าเจ้าของร้านดันความจำดี จำทั้งคู่ได้เลยแซวชุดใหญ่ว่า ทั้งคู่คงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้ว พร้อมถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ไม่พอ เท่านั้นยังไม่พอยังเฉลยความลับว่า พระเอกเคยขอแอดวีแชตของป้า เพื่อให้ป้าช่วยเก็บชุดหมาล่าไว้ให้นางเอกบ่อยๆ อีกด้วย เจอแบบนี้ทำเอานางเอกถึงกับจึ้ง จากที่ไม่ลืมรักแรกอยู่แล้ว ถ่านไฟเก่าก็ยิ่งคุรอวันรื้อฟื้นอีกครั้งอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ต้องกดไลค์ให้ซีรีส์เรื่องนี้ คือ เพลงประกอบเพราะมาก ฟังแล้วติดหู เข้ากับมู้ดแอนด์โทนของซีรีส์ จนทำเอาหลายคนอยากเซฟเข้าเพลย์ลิสต์แต่จุดที่ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ กระแสแผ่วไม่ปังเหมือนตอนแรกๆ คือ บทของนางเอกที่ทำเอาหลายคนออกอาการลำใย บวกกับลุคของนางเอก ที่อาจจะไม่ได้จัดเต็มให้สวยฉ่ำ แต่เน้นความเรียล ให้ออกมาดูเซอร์ๆ ทำให้แต่ละซีนที่นางเอกออกมา ไม่เข้าตาแฟนๆ เท่าที่ควร ดูขัดใจคอซีรีส์ สุดๆ คือ ทรงผมของนางเอกที่ดูจะยุ่งเหยิงทุกซีน จนแฟนๆ ถึงกับแซวหนักมากว่าอยากส่งหวีไปให้เป็นของขวัญกันเลยทีเดียวมาถึงในฝั่งของนักแสดงคนอื่นๆ แม้เรื่องนี้จะได้ซือซือ,หวังเทียนเฉิน, เซียวข่ายจง, กว่านจื่อจิ้ง, เป่ยเล่อ, อันเว่ยหลิง, ล่ามู่หยางจื่อ มาร่วมแสดง แต่ดูเหมือนว่าด้วยคาแร็กเตอร์ที่ได้รับทำให้ตัวละครอื่นๆ ยังไม่มีใครโดดเด่นเข้าตา แถมบทบาทของตัวร้ายที่ถูกวางไว้ในเรื่อง ยังดูขาดๆ เกินๆ ปูมาใหญ่ แต่ไม่ได้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ ขณะที่บทพระรอง ก็ไม่ได้ส่งหรือทำให้คนดูรู้สึกว่าเกิดอาการเสียงแตก เพราะรักพี่เสียดายน้องแต่อย่างใดดังนั้นถ้าถามว่า เธอคือเพลงรักฤดูหนาว เป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การเก็บเข้าเพลย์ลิสต์หรือไม่ คงต้องแล้วแต่รสนิยมความชอบของแต่ละคน เพราะใครที่ชอบแนวโรแมนติกที่หวานแต่ไม่เลี่ยน แถมยังมีกลิ่นอายของซีรีส์สืบสวนสอบสวนให้ลุ้น ได้สวมบทโคนันเบาๆ น่าจะชอบ เพราะถึงเนื้อหาจะไม่ได้มีจุดที่พีค แต่ก็ดูได้เรื่อยๆ เน้นดูสบายๆ ค่อยๆ ลุ้นว่าพระเอกนางเอกจะกลับมารักกันตอนไหน รักกันแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าใครคือตัวร้าย และตัวร้ายต้องการอะไร แต่ถ้าใครอยากได้ซีรีส์เข้มข้น ชนิดที่ว่าต้องเกาะจอรอดูตอนต่อตอน เรื่องนี้ อาจไม่ใช่คำตอบเท่าไหร่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ใครที่คิดว่าอยากลองเปิดใจดูสักรอบ เธอคือเพลงรักฤดูหนาว จัดมาให้ชมแบบจุกๆ มีทั้งหมด 36 ตอน สามารถรับชมได้ทาง WeTV และ iQIYI ที่สำคัญ มีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยให้ได้เลือกชมตามอัธยาศัยMickey Mousemydramalist.com/