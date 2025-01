Scoop พิเศษ : ดูให้ฉ่ำ 6 ซีรีส์จีนย้อนยุคจ่อคิวลงไทย ทีมเมียใจละลาย นำทีมโดย “หยางหยาง-ซ่งเวยหลง-ติงอวี่ซี”

สู่เส้นทางเซียน หรือ คัมภีร์วิถีเซียน (The Immortal Ascension)





เชื่อว่าหลายคนผลาญเวลาช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาไปกับการเก็บตกซีรีส์ที่ดองไว้ตลอดทั้งปี แต่บอกเลยว่าขึ้นปี 2025 ไม่ทันไร แต่ละแพลตฟอร์มก็ไม่ปล่อยให้พัก พร้อมถอยซีรีส์ตัวตึงออกมาเพียบ วันนี้เอาใจติ่งซีรีส์จีนสายย้อนยุค ให้เตรียมตัวสำหรับเรื่องใหม่ที่จะทยอยออกมาให้สาวกได้ดูกันตาแตก บอกเลยว่าแต่ละเรื่องท็อปฟอร์มทั้งนักแสดงและโปรดักชั่นงานนี้คัดเฉพาะเรื่องที่จะมาไทยแน่ๆ เลือกตัวเฟมัสที่หลายคนรอคอยจากหลากหลายแพลตฟอร์มที่เหล่าคอซีรีส์จีนหาชมกันได้ง่ายๆ จะมีเรื่องไหนตรงใจกันบ้างไปชมกันเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งระหว่าง ซ่งเวยหลง พระเอกหล่อละมุน และ จวีจิ้งอี นางเอกเจ้าของฉายาว่า “สาวจีนที่สวยที่สุดในรอบ 4,000 ปี” หลังจากซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a Class of Her Own - 2020) ครั้งนี้มาเจอกันใน หอมกลิ่นพันลี้ (The Eternal Fragrance)ซีรีส์จีนโบราณดัดแปลงจากนิยายเรื่อง เชียนเซียงอิ่น นามปากกา ฉือซื่อหลาง กับเรื่องราวของคู่เด็กกำพร้าระหว่าง เหลยซิวหย่วน กับ เจียงหลีเฟย ที่ได้มาเจอกัน เพราะมาอยู่ในสำนักแห่งหนึ่ง กับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากคู่กัด แต่เพราะผ่านการผจญภัยและอุปสรรค จนกลายเป็นความผูกพัน โดยเจียงหลีเฟยเกิดมาพร้อมกลิ่นกายที่มีกลิ่นหอมติดตัวอย่างเป็นปริศนา นำไปสู่การตามหาตัวตนที่แท้จริงถือว่าเป็นอีกเรื่องสำหรับคนที่ชอบแนวโรแมนติกแฟนตาซีผจญภัย มาพร้อมกับการสืบหาความจริง ใครที่เคยโดนป้ายยาจากเรื่องก่อนของสองคนนี้ต้องไม่พลาด เตรียมฉายทาง YOUKU จำนวน 40 ตอนดูเหมือนตี๋หล่ออินเตอร์อย่าง หยางหยาง จะติดใจสายพีเรียดซะแล้ว ทำให้มีผลงานแนวซีรีส์จีนย้อนยุคออกมาให้หายคิดถึงกันอย่างต่อเนื่อง กับการมาประกบคู่กับ จินเฉิน นักแสดงสาวมากความสามารถ ที่คอซีรีส์จีนรู้จักมาแล้วจาก บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย (Why Women Love – 2022)ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เจอโคจรมาเจอกันแล้วในซีรีส์สุดฮอตเรตติ้งถล่มทลายอย่าง ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory – 2021) แต่ตอนนั้นทั้งคู่เล่นเป็นแฟนเก่าของกันและกัน แต่ในซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง สู่เส้นทางเซียน หรือ คัมภีร์วิถีเซียน (The Immortal Ascension) จะได้มาโชว์ฝีมือการแสดงในบทบาทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวซีรีส์เป็นแนวกำลังภายในแฟนตาซี บอกเล่าเรื่องราวของ "หานหลี่" เด็กหนุ่มยากจนที่อาศัยอยู่บนเขาที่มาเข้าร่วมนิกายศิลปะการต่อสู้ เพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางการเป็นเซียน โดยเรื่องนี้จะฉายใน 2 แพลตฟอร์มทั้ง Youku และ Monomax จำนวน 34 ตอน เร็วๆ นี้ขอยกตำแหน่ง “นางเอกกินเด็ก” อย่างไม่เป็นทางการให้กับ ซ่งเชี่ยน หรือ วิคตอเรีย ซ่ง เพราะครั้งนี้เธอมาประกบพระเอกรุ่นน้องหน้าหวานที่อ่อนกว่าถึง 8 ปีอย่างติงอวี่ซี ในซีรีส์ย้อนยุคแนวแอคชั่นเรื่อง Fight for Love ที่ว่าด้วยเรื่องราวของฉู่อวี๋ (ซ่งเชี่ยน) ผู้ต้องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อในสงคราม ทำให้นางแต่งเข้าตระกูลเว่ยกับเว่ยจวิ้นเพื่อค้นหาความจริง โดยใช้ตัวตนภรรยาหม้ายพี่ใหญ่ของตระกูล แต่กลับกลายเป็นว่ามาตกหลุมรักเว่ยอวิ้น (ติงอวี่ซี) น้องชายของเว่ยจวิ้น ทายาทที่เหลือยู่คนสุดท้ายของตระกูล และต้องมาจับมือกันปกป้องแผ่นดินโทนเรื่องมาแนวประวัติศาสตร์แอคชั่น ชิงไหวชิงพริบตลอดทั้งเรื่อง ถือเป็นอีกเรื่องที่พลิกบทบาทติงอวี่ซีไม่ใช่น้อย สามารถรับชมได้เร็วๆ นี้ทาง WeTV จำนวน40 ตอนซีรีส์ที่ได้นักแสดงระดับแม่เหล็กอย่าง หลิวซือซือ ที่มารับไม้ต่อจากหยางมี่ ซุปตาร์แดนมังกร กับบทบาทตงฟางเยว่ชู จากเรื่อง สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact - 2024) กับเรื่องราวในจักรวาลเดียวกัน ที่ชาวเราดูทีเซอร์วนมานานเกือบปีสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่ จะเล่าเรื่องราว ตงฟางห้วยจู้ (หลิวซือซือ) หญิงสาวผู้สืบเชื้อสายวิญญาณจิ้งจอกที่ต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อปกป้องใต้หล้าให้เกิดความสงบสุข ต่อมาได้มาพบกับหวังฉวนฮองเย่ (จางอวิ่นหลง) หนึ่งในหัวหน้าจากสองตระกูลใหญ่ ที่มาร่วมมือกันเพื่อรักษาเสถียรภาพของดินแดนนี้ จนเกิดเป็นความรักที่กลายเป็นตำนานสำหรับใครที่เคยติดตามภาคแรกมาแล้ว การันตีได้เลยว่าภาคนี้ต้องตามมาเจิม เพราะน่าติดตามไม่แพ้กัน อีกทั้งขนนักแสดงชื่อดังมาอีกเพียบ ยิ่งได้เห็นลีลาการวาดลวดลายของตัวแม่สายตัวอ่อนอย่างหลิวซือซือ บอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียใจ ติดตามได้ทางเร็วๆ นี้ทาง iQIYI Thailand จำนวน 36 ตอนเป็นอีกซีรีส์ที่มาทวงบัลลังก์ของแม่ถังเยียน หรือ ทิฟฟานี่ ถัง นางเอกหน้าหวาน ตัวแม่ของวงการที่ห่างหายจากงานซีรีส์ไปนานกว่า 2 ปี เพราะไปทำหน้าที่ภรรยาให้กับพระเอกในชีวิตจริงอย่างหลัวจิ้น การกลับมาครั้งนี้เป็นการประชันบทบาทคู่กับ หลิวเสวียอี้ นักแสดงมากฝีมือที่เอาอยู่ทั้งบทพระเอก พระรอง ตัวร้าย"ขณะหนึ่งชั่วนิจนิรันดร์" เป็นซีรีส์เทพเซียนย้อนยุค ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง "เพียงหนึ่งในใต้หล้า" โดย สือซื่อหลาง บอกเล่าเรื่องราวเทพธิดาอู๋ซวง (ถังเยียน) ที่ลงมายังแดนมนุษย์เพื่อสังหารนักบวชชั้นสูงของเผ่าจิ้งจอกหยวนจง (หลิวเสวียอี้) เพื่อชิงสมบัติของเทพ แต่กลับพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่การพบกันของสองเผ่าพันธุ์ที่ตกหลุมรักกันเพื่อกอบกู้โลก การต่อสู้ระหว่างเทพ ปีศาจ และเทพบรรพผนึก ท้ายสุดแล้วทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรและจะสามารถรวมพลังเพื่อฟื้นฟูทุกดินแดนได้หรือไม่? ต้องไปติดตามทาง iQIYI จำนวน 36 ตอนแค่เห็นตัวอย่างบอกได้คำเดียวว่าอลังการ สวยกริบ สมการรอยคอยมาอีกแล้วกับความรักต้องห้ามระหว่างศิษย์อาจารย์ และธรรมะกับอธรรม ถ่ายทอดโดย เติ้งเหว่ย พระเอกหน้าหวาน ที่โด่งดังจากบนพระรองจากซีรีส์ฟอร์มใหญ่ จันทราอัสดง (Till the end of the moon -2023) คู่กับ เซี่ยงหานจือ นางเอกดาวรุ่งทอฝันอันงดงามของเทพเซียน (Love of the Divine Tree) บอกเล่าชีวิตของ เซวียหรานหร่าน (เซี่ยงหานจือ) สาวน้อยผู้อ่อนแอมาตั้งแต่เกิด ทั้งที่แท้จริงแล้วอดีตชาติเธอคือมู่ชิงเกอ นางมารจอมอิทธิฤทธิ์ที่ใครต่องใครต่างเกรงกลัว แต่ในชาติภพนี้กลับมาพบรักกับซูอี้สุ่ย (เติ้งเหว่ย) อาจารย์ผู้สอนวิชาให้แก่เธอ ด้วยฐานะในอดีตชาติพาให้ต้องเข้าไปพัวพันการความขัดแย้งของนิกายต่างๆ บวกกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน จะทำให้ทั้งสองไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไร ปักหมุดรอชมกันได้ทาง iQIYI จำนวน 40 ตอนจบแม้ว่าแต่ละเรื่องจะยังไม่ได้ประกาศเดือนที่ลงฉายอย่างเป็นทางการ แต่มีแนวโน้มว่าจะลงจอปี 2025 คิดว่าไม่นานเกินรอ