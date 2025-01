เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ตำนานรักสวรรค์จันทรา • Moonlight Mystique” [2025]

ชื่อสากล : Moonlight Mystiqueชื่อไทย : ตำนานรักสวรรค์จันทราชื่อจีน : 白月梵星 | Bai Yue Fan Xingแนวซีรีส์ : เทพเซียน, โรแมนติก, เมโลดราม่า, คอสตูมเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : จูรุ่ยปิน (Zhu Rui Bin | Zhu Yui Bun) ผลงานเด็ด “ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย | Blossoms in Adversity” (YOUKU, 2024), “เล่ห์รักวังคุนหนิง | Story of Kunning Palace” (iQIYI, 2023), “ทาสปีศาจ | The Blue Whisper” ภาค 1 - 2 (YOUKU, 2022) • หลานจื้อเหว่ย (Francis Lam | Lam Chi Wai) ผลงานเด็ด “สายตาบอกว่ารัก | Nothing But You” (iQIYI, 2022) • กู้จื่อเว่ย (Gu Zhi Wei) ผลงานเด็ด “เล่ห์รักวังคุนหนิง | Story of Kunning Palace” (iQIYI, 2023)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง : พระเจ้าไป๋ซั่ว (Bai Shuo Shang Shen)ผู้ประพันธ์ : ซิงหลิง (Xing Ling)จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17:00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 7 ม.ค. 2025 – 29 พ.ย. 2023ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และทาง iQ.comทั้งนี้ก็เพื่อที่ทำตามคำสัญญา ตอบแทนบุญคุณ “เซียนจันทรา” ซึ่งเคยช่วยชีวิตนาง และชุบชีวิต “ไป๋ซี” (รับบทโดย จั่วเย่) ผู้เป็นพี่สาว ที่ถูกปีศาจฆ่าตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะฉลาดเฉลียวเพียงใด อ่าน ท่อง ตำราเทพเซียน ปีศาจ จนจำขึ้นใจ แต่นางก็ยังไม่เข้าใกล้การเป็นเซียนสักกะนิด ถึงกระนั้น แม้ต้องเสียเวลา สูญพลัง ตลอดจนเสียเงินทองมากมายมากว่าสิบปี จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ไป๋ซั่ว ได้ข่าวเด็ดจากแม่หมอเก๊ลวงโลก ว่าบัดนี้ได้มีเทพเซียนเดินทางเข้ามาในเมือง เขาคือ “ฟ่านเยว่” (รับบทโดย อ๋าวรุ่ยเผิง) ประมุขหอปู้จี หอคณิกาเปิดใหม่ในเมืองหนิงอัน -- ว่าซั่นแท้จริงแล้วฟ่านเยว่ คือเทพอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าปีศาจ ซึ่งได้ขโมย “ศิลาไร้อาวรณ์” วัตถุเทวะของเผ่าเทพจากสำนักเซียนหลันหลิงที่คอยปกป้องเมืองหนิงอันมาโดยตลอด การมาถึงเมืองหนิงอันของฟ่านเยว่และเปิดหอคณิกาบังหน้า ก็เพื่อหาหนทางเปิดผนึกนำเอาพลังเทพในศิลา มาใช้รักษาพิษจากผนึกผลาญวิญญาณเจ็ดดาราในร่างกายของเขาที่จนเมื่อพบโดยบังเอิญว่าไป๋ซั่วซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา แต่กลับสามารถทำให้ศิลาไร้อาวรณ์มีปฏิกิริยาเรืองแสงได้ ฟ่านเยว่จึงได้สวมรอยสมอ้างว่าเป็นเทพเซียน และตั้งใจจะหลอกใช้นางเปิดผนึกวัตถุเทวะชิ้นนี้ แต่คนฉลาดเป็นกรดอย่างอาซั่วหรือจะหลงกลง่ายๆ ระหว่างที่ฟ่านเยว่พยายามจะหลอกใช้ไป๋ซั่วเปิดศิลาอาวรณ์นั้นเอง เรื่องกลับตาลปัตรเพราะสุดท้ายศิลาอาวรณ์ในตำนานของเผ่าเทพ กลับถูกดูดดึงเข้าไปอยู่ในร่างของนางซะงั้น แถมยังไม่สามารถนำออกมาได้อีกต่างหาก ไป๋ซั่วผู้ถูกศิลาอาวรณ์เลือก มั่นใจว่าประมุขหอปู้จีรูปงามคนนี้ ไม่ใช่เซียน และคนดีแน่นอนหากจะเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างก็คงไม่ผิดนัก ในขณะที่ไป๋ซั่วตระเวนหาอาจารย์เทพเซียนไปทั่วเมือง นางกลับไม่เคยรู้ว่า “ฉงเจา” (รับบทโดย ฉางหัวเซิน) คู่หมายที่ท่านเจ้าเมืองไป๋สวินหมายมั่นอยากได้มาเป็นลูกเขย ในคราบพ่อค้าหมั่นโถวผู้อ่อนแอขี้โรคนั้น แท้จริงเขาคือเซียนตัวจริงเสียงจริง!! ระดับศิษย์เอกของ “ซ่างเซียนเฟิงอวี่” (รับบทโดย ฮ่าวถงเจียง) หรือ “เจ้าสำนักจินเย่า” และยังเป็นแคนดิเดตว่าที่เจ้าสำนักเซียนคนต่อไปเลยทีเดียวฉงเจารับรู้ด้วยพลังเวทว่าศิลาอาวรณ์ซึ่งหายไป บัดนี้อยู่ในร่างกายของไปซั่ว เขามั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับฟ่านเยว่แน่ๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าเขาจะพยายามใช้พลังเซียนดูดดึงออกมาอย่างไรแต่ก็ไม่สำเร็จ อาเจาพยายามคิดหาวิธีเอาวัตถุเทวะออกมา โดยไม่ยอมรายงานเรื่องนี้ต่อสำนักเซียนเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของไป๋ซั่วเรื่องที่ศิลาอาวรณ์อยู่ในร่างของไป๋ซั่ว รู้ไปถึงหูของ “เจิ้งอวี่” (รับบทโดย หานต้ง) ประมุขเผ่าปีศาจ จึงให้สองศิษย์เอก จอมปีศาจบุปผา “ฝูหลิง” (รับบทโดย ไต้ลู่หวา) กับ จอมปีศาจ “เฉินเย่” (รับบทโดย เหลียงเสวี่ยเฟิง) ช่วยกันหาทางจับตัวไป๋ซั่วมาที่วังเหลิ่งเฉวียนของตน เพื่อลงมือฆ่านางแล้วนำเอาศิลาไร้อาวรณ์มาเพิ่มพลังให้ตนเอง แต่ถูกฟ่านเยว่ขัดขวางแต่แล้วเผ่าปีศาจภายใต้การนำของเจิ้งอวี่และสองศิษย์เอกได้เริ่มแผนร้ายโดยการวางยาพิษอเวจีให้ราษฎรดื่มกิน ส่งผลให้ผู้คนเผ่ามนุษย์ในเมืองหนิงอันถูกพิษจนเกิดอาการโรคคลุ้มคลั่ง พากันลุกเดินโซเซมาขย้ำคอคนใกล้ตัวจนพิษระบาดหนักทบทวี ประหนึ่งฝูงซอมบี้แห่งโชซ็อนยังไงยังงั้น ระหว่างนั้นบรรดาทูตเซียนที่แทรกซึมอยู่ในเมืองหนิงอันต่างก็ถูกปีศาจลอบสังหารชิงแก่นเซียนไปอีกด้วยนับวันสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายรุนแรงและแย่ลงๆ เมืองหนิงอันที่เคยสงบสุขตกอยู่ในความวุ่นวายอลหม่าน จนแทบจะควบคุมไม่อยู่กลายเป็นนรกบนดินไปแล้ว ขนาดเจ้าเมือง ไป๋สวิน รวมทั้งไป๋ซั่วต่างก็ถูกพิษปีศาจด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยชีวิตบิดาไป๋ซั่วตกลงทำสัญญากับฟ่านเยว่ แลกกับต้นโยวเฉ่ามาถอนพิษบรรเทาอาการ แต่เรื่องนี้กลับเข้าทางเจิ้นอวี่ สั่งการให้ฝูหลิงไปปล่อยข่าวในหมู่ราษฎรว่าไป๋ซั่วมียาถอนพิษ จนเกิดการจลาจลผู้คนพากันเดินขบวนมาขอยารักษาโรคที่หน้าจวนเจ้าเมืองแน่นเนือง ด้านไป๋สวินเมื่อรู้ความจริงว่าต้นโยวเฉ่าต้องใช้เลือดของลูกสาวหล่อเลี้ยงก็จัดการเผามันทิ้งโดยไม่ลังเลฝูหลิงขัดขวางไม่ให้ไป๋ซู่กลับเข้าไปในจวน แถมยังทำให้พิษปีศาจในร่างเจ้าเมืองกำเริบต่อหน้าไป๋ซู่ จนถูกบรรดาชาวเมืองใช้อาวุธในมือฟาดตีให้ตาย ไป๋สวินแสดงความรับผิดชอบที่ไม่สามารถช่วยผู้คนได้ จึงอ้อนวอนต่อเทพเทวาให้ลงมาช่วยชาวเมืองหนิงอันโดยเอาชีวิตเข้าแลก โดยใช้ดาบประจำตัวบั่นคอฆ่าตัวเองตาย ต่อหน้าต่อตาทุกคน ไป๋ซู่ประกาศลั่นว่าจะฆ่าฝูหลิงปีศาจบุปผาด้วยมือตัวเองให้ได้ อาวรณ์แห่งความดีจากศิลาไร้อาวรณ์ในร่างไป๋ซั่วสำแดงเดช ทำให้ชาวเมืองทุกคนที่ถูกพิษหายป่วยเป็นปลิดทิ้ง สร้างความประหลาดให้กับผู้คน ตลอดจนเทพเซียนและปีศาจเป็นอย่างมากในที่สุดไป๋ซั่วก็ได้เดินทางไปยังดินแดนทะเลซ่อนจันทรา พบเจอผู้มีพระคุณ และได้คำสอนว่า การมีอยู่ของนางไม่ใช่เพื่อตอบแทนบุญคุณของใครและไม่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อใคร เหตุผลที่ศิลาไร้อาวรณ์เลือกนางเป็นทั้งวาสนาและผลกรรม อีกทั้งยังบอกให้ไป๋ซั่วหาทางเปิดอาวรณ์ที่เหลือนอกจาก ความดี ที่เปิดออกไปแล้ว นั่นคือ รัก ชัง ฆ่า โลภ ภารกิจอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์ที่มาพร้อมกับความทุกข์นี้ นางจึงต้องเลือกเดินบนเส้นทางของตัวเอง ว่าจะพาตัวเองเดินเข้าสู่สำนักเซียนหลันหลิง หรือ ตำหนักฮ่าวเยว่เผ่าปีศาจความสัมพันธ์อันเกิดจากคำลวง จะให้มนุษย์สาวกับประมุขเผ่าปีศาจผูกพันก่อเกิดกลายเป็นความรักได้อย่างไร ความรักอย่างเดียวเพียงพอที่จะทลายข้อจำกัดทั้งหมดได้หรือ? เขากับเธอจะโอบกอดตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้ไหมหนอ?ในท้ายที่สุดความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างสุขสม หรือทำให้ผู้ชมอย่างเรา ท่าน ตับพัง โปรดติดตามรับชม “ตำนานรักสวรรค์จันทรา” ด้วยตัวเอง ออกอากาศตอนแรก 7 มกราคม 2568 ทางแอป iQIYI และ iQ.com เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. (ตามไทย) เป็นต้นไป วันแรกออกอากาศ 5 ตอน VIP : อัปเดตทุกวัน วันละ 2 ตอน เวลา 17:00 ไม่ใช่ VIP : อัปเดตทุกวัน วันละ 1 ตอน เวลา 17:00ไป๋ลู่ รับบทเป็น ไป๋ซั่ว - ธิดาคนเล็กของเจ้าเมืองหนิงอันอ๋าวรุ่ยเผิง รับบทเป็น ฟ่านเยว่ – เจ้าตำหนักฮ่าวเยว่ เผ่าปีศาจไต้ลู่หวา รับบทเป็น ฝูหลิง – ปีศาจบุปผาฉางหัวเซิน รับบทเป็น ฉงเจา - ทูตเซียน ศิษย์เอกสำนักเซียนหลันหลิงหานต้ง รับบทเป็น เจิ้นอวี่ – เจ้าตำหนักวังเหลิ่งเฉวียน ประมุขเผ่าปีศาจไต้ซือ รับบทเป็น ฉางเม่ยหลิวลิ่งจื่อ รับบทเป็น ล่วนจูเซียะหมิงฮ่าว รับบทเป็น ไป๋สวิน – เจ้าเมืองหนิงอัน บิดาของไป๋ซั่วและไป๋ซีเหลียงเสวี่ยเฟิง รับบทเป็น เฉินเย่จางซิน รับบทเป็น เทียนหั่วเฉิงเทา รับบทเป็น จั้งซานเฉิงหงซิน รับบทเป็น มู่จิ่วเฉวียนอีหลุน รับบทเป็น หรงเซียนพานจวิ้นหย่า รับบทเป็น หลิงหลงจั่วเย่ รับบทเป็น ไป๋ซี - ธิดาคนโตของเจ้าเมืองหนิงอันหลิวจื่ออี้ รับบทเป็น ฮวายงเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพจาก : X – iQIYI, weibo.com