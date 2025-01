ดาราจีน “หวังซิง” หล่อหมดรูป! เหยื่อแก๊งคอลฯ (มีคลิป)

ดาราจีน “หวังซิง” หล่อหมดรูป! เหยื่อแก๊งคอลฯ ชีวิตเกือบดับแต่กลับมาได้

วันนี้ 7 มกราคม เวลาประมาณ 15.45 น. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทย ได้รับตัวนายซิงซิง เดินทางกลับจากฝั่งเมียวดี ประเทศเมียนมา มายัง ตม.ตาก เพื่อหาความจริงแล้วเรื่องคาใจคือ โกนหัวทำไม ! เยี่ยมญาติจริงหรือเปล่า ! หรือ เป็นเหยื่อของกลุ่มผู้หลอกลวงสรุป – ไม่ได้หาญาติที่เมืองชเว โก๊กโก่ หน้าฉากหลอกมาทำงานแสดง หลังฉากให้ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมียววดี จับโกนหัว ตำรวจเชื่อว่าอาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โลกนี้น่ากลัวขึ้นทุกวัน ก่อนหน้าหวังซิง ก็มีดาราชายชื่อ ฟ่านหู่ ก็เคยโดนหลอกมาทำงานบันเทิงเหมือนกัน!“หวังซิง” นักแสดงชาวจีนวัย 32 เป็นนักแสดงในบทตัวประกอบ ซึ่งบางเรื่องอาจจะมีบทพูดประมาณนึง แต่ไม่ได้ขึ้นชื่อโชว์เครดิต “หวังซิง” ผ่านการเล่นหนังและซีรีส์หลายเรื่อง ได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าเยอะ เริ่มการแสดงมาแล้ว 9 ปี เช่น 90 Meets Youth, National Society Unparalleled, My Enchanting Girlfriend, Vegetarian Dad, The Strongest Male God, You Are My Glory, Punishmen, ซีรีส์ Female Psychologist ตอน He Dun's Little Coke , Fox Spirit Matchmaker: Yuehong Chapter, Rose Story และ Hunting Crime Picture Book 2 นอกจากนี้ในปี 2558 ได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “Ip Man 3” (ยิปมัน 3)เหตุเกิดเมื่อมีคนจากประเทศไทยติดต่อเขามาร่วมงานบันเทิงกับบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ ย่านสุขุมวิท การทำงานเริ่มจากส่งคลิปวิดีโอเพื่อร่วมออดิชัน และผ่านเข้ารอบ เร่งรัดให้มาถ่ายงานที่เมืองไทย โดยบริษัทออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ หวังซิง เดินทางจากสนามบินผู่ตง ประเทศจีน มาที่สนามบินสุวรรณภูมิ เขาส่งรูปและพิกัดต่างๆมาให้แฟนสาวตลอดเวลา ทำให้เธอรู้ว่า เขาอยู่ที่แห่งใด เป็นต้นว่า... หลังเดินทางถึงประเทศไทย ผ่าน ตม. ออกมา เป็นเวลา 04.00 น. จากนั้น 06.46 น. ถึง จ.ชัยนาท 8.26 น.ถึง จ.กำแพงเพชร 09.30 น.มีการเปลี่ยนรถ และ 09.40 น.อยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และเวลา 10.10 นาที ถูกนำตัวข้ามแม่น้ำเมย ฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกับ อ.แม่สอด จ.ตาก และขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ! ร้อนใจถึงแฟนสาวต้องออกมาโพสข้อความขอความช่วยเหลือเธอได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานความมั่นคงเซี่ยงไฮ้ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อขอความช่วยเหลือทันที ซึ่งทางสถานทูตก็ดำเนินการช่วยเหลือในทันทีดาราทั้งคน จะเบอร์ไหน ยังไงก็เป็นเรื่องใหญ่!เฟซบุ๊กเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ว่า ตำรวจสืบสวน จ.ตาก รับเเจ้งจากพันตรีหม่องวิน รองผู้บัญชาการบีจีเอฟ (BGF) หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดน แจ้งมายัง พันตำรวจเอกพิทยากร เพชรรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ว่าพบซิงซิงที่ชายแดนในฝั่งเมียนมาแล้วซิงซิงให้การกับพันตรีหม่องวิน ว่า ตนมาเยี่ยมญาติที่เมืองชเว โก๊กโก่ ที่ตั้งอยู่บนชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ภายใต้การปกป้องพิทักษ์รักษาของกองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติ จัดเป็น ‘เมืองสีเทา’ เป็นแหล่งอาชญากรรม ทั้งการพนัน สแกมเมอร์ ฟอกเงิน ยาเสพติด ค้ามนุษย์ หรือที่เราคุ้นเคยอย่าง แก๊งคอลเซนเตอร์ ของกลุ่มจีนเทา!ปลอดภัยแล้วนะ “หวังซิง” !