พระเอก “เข้ม-หัสวีร์” ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ “Why We Love เพราะรักต้องมี”

ครั้งแรกของ “เข้ม-หัสวีร์” กับการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ “Why We Love เพราะรักต้องมี” ที่จะฉายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องนี้ ผลิตโดยบริษัท บลูแซมพิคเจอร์ จำกัด อำนวยการสร้างโดย ณัฐธนาวรรน เพ็ญชาญวัฒนกิจ (เจ๊ใหญ่) กำกับภาพยนตร์โดย สำรวย รักชาติ โดยมีดร.วโรดม ศิริสุข เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่น พบกันครั้งแรกของพระนางเคมีใหม่ เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล” และ หลิน-มาลิน ชระอนันต์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024 “นางเอกป้ายแดง”เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ทางค่ายบลูแซมพิคเจอร์ ได้ปล่อยทีเซอร์แรกของหนังเรื่องนี้ให้ได้ชมกันเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาส และ ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่จะถึงนี้ จะปล่อยเพลงเป็น lyric ให้แฟนๆ ได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศ ให้แฟนๆ ของ หนุ่มเข้ม-หัสวีร์ เป็นของขวัญปีใหม่ โดยเฉพาะ ทุกช่องทางโซเชียลของบลูแซมพิคเจอร์ โดย หนุ่มเข้ม เผยความรู้สึกในการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกว่า“รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกครับ ก็ไม่ยากเท่าไหร่ ด้วยเนื้อหาของเพลง โยงไปกับเนื้อเรื่องของหนัง ซึ่งเราก็ได้ถ่ายทำปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้ว ความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่แหละ ก็นำมาถ่ายทอดทางอารมณ์ผ่านบทเพลงนี้ แนวดนตรีก็ฟังง่ายๆ เพราะๆ ซึ้งๆ กันไปครับ ก็หวังว่าแฟนๆ คงจะชอบ รวมไปถึงติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆ นะครับ”ด้าน Music Director อย่าง สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์ ก็เผยถึงที่มาของเพลงนี้ว่า"ในส่วนของการทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Why We Love เพราะรักต้องมี เบื้องต้นได้รับการติดต่อจากพี่ สำรวย รักชาติ หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกัน พี่รวยก็เล่าเรื่องย่อให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไร หลังจากนั้นผมก็พอจะนึกภาพได้ แต่ยังไม่ชัดเจนมาก ก็ได้ไปที่กองถ่าย ไปคุยกับ เข้ม หัสวีร์ อีกหนึ่งครั้งว่า มุมของเข้มคิดอะไร หลังจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลมาตกผลึก และแต่งเพลงที่พูดถึงความรัก ตอนไม่มีก็ยังไม่รู้สึกอะไร แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกัน เพราะรักต้องมีเธออยู่ ความรู้สึกตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นส่วนของแนวเพลงก็จะเป็นประมาณโมเดิร์นป๊อบ เป็นป๊อบทันสมัยที่เขานิยมกันในปัจจุบัน ก็พยายามให้มีทำนองที่เพราะ จำง่าย ฟังแล้วติดหูง่าย หวังว่าคนจะชอบเพลงนี้ ขอบคุณครับ"ช่องทางต่างๆIG : bluesam_pictureTIKTOK : Bluesam PictureFacebook : สำรวย รักชาติ ผู้กำกับภาพยนต์Youtube : ช่อง BLUESAM PICTURE CO.,LTD______________________เพราะรักต้องมี OST. Why We loveVocal / Artist : (หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล)Music Director : Suraphan Chanvichananan (สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์)Music Producer : Pravit kaskasem (ประวิตร เกษเกษม)Melody & lyric : Suraphan Chanvichananan (สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์)Arranged & Mixed & Mastered : Pravit kaskasem (ประวิตร เกษเกษม)ห้องบันทึกเสียง : Sound Stage System Studio------------------------------------------------------------------เนื้อเพลง : เพราะรักต้องมี (Ost.Why We Love)เคยคิดว่าไม่มีใครให้ห่วงไม่มีใครให้โทรหาไม่ต้องรอใครให้ไลน์มาไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่พอฉันได้ทำความรู้จักเธอคือคนที่รู้ใจเหมือนชีวิตฉันเริ่มใหม่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเป็นดังอุ่นไอ ที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ฉันรู้สึกได้เลยว่าอบอุ่นใจWhy we loveเธอคือความสดใสในตอนเช้ากำลังใจที่ฉันนั้นชื่นใจเหมือนสายลมให้ผ่อนคลายWhy we loveใจไม่เคยจะคิดว่าสดใสไม่เลยไม่เคยซึ้งใจเหมือนตอนนี้เพราะรักของฉันต้องมีเธอ------------------------------------------------ทีเซอร์แรกภาพยนตร์ "Why We Love เพราะรักต้องมี" >> https://youtu.be/mqD_NlEiv8A?si=AAO7zSWIrwlB7X-0