Scoop พิเศษ : รู้ก่อนดู! “Squid Game เล่นลุ้นตาย” ซีซั่น 2 เกมใหม่ที่โหดกว่า และการกลับมาของผู้เล่น 456

ซีรีส์เกาหลีสุดฮิตที่สร้างปรากฏการณ์สตรีมมิ่งทั่วโลก 2.2 พันล้านชั่วโมง ภายในเวลา 3 สัปดาห์อย่าง “Squid Game-เล่นลุ้นตาย” จะกลับมาเขย่าวงการอีกครั้งในซีซั่น 2 กำหนดออนแอร์ 26 ธันวาคม 2567 หลังวันคริสต์มาสนี้ เพื่อไม่ให้พลาดอะไรไป เรารวบรวมสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนดู Squid Game ซีซั่น 2 ตั้งแต่ตัวละครเดิมที่กลับมากับเกมใหม่ และจิตวิทยาเบื้องหลังเกมสายดาร์กเอาล่ะ! พร้อมเข้าร่วมเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันอีกครั้งแล้วหรือยัง ว่าแล้วก็มาติวเข้มก่อนดู Squid Game ซีซั่น 2 ไปพร้อมกันดีกว่า!หลังห่างหายไปนานถึง 3 ปี Hwang Dong Hyuk ผู้กำกับชาวเอเชียคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวที Emmy Awards 2022 ครั้งที่ 74 ด้วยการคว้ารางวัล Outstanding Directing for a Drama Series ได้อย่างสง่างาม ปีนี้เขากลับมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจครั้งใหม่ให้กับผู้ชมทั่วโลกอีกครั้ง ทั้งยังแอบสปอยล์เบา ๆ ในการให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter ด้วยว่า“ผมได้เห็นปฏิกิริยาของผู้ชมมากมายหลังจบ Squid Game ซีซั่น 1 แต่ปรัชญาที่ผมใส่ไว้ในซีซั่น 1 จะสานต่อไปสู่ซีซั่น 2 ในแบบที่มันควรจะเป็น แทนที่จะพยายามตอบสนองความคาดหวังของผู้ชม ผมกลับคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อ ‘ซองกีฮุน’ (ผู้เล่นหมายเลข 456) เปลี่ยนใจจากการขึ้นเครื่องบินไปอเมริกา ซึ่งผมคิดต่อจากเหตุการณ์นั้นว่า กีฮุนจะทำอะไรต่อไปกันแน่ แม้ผมจะยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆ แต่คุณคงรู้ว่ากีฮุนได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ Squid Game ซีซั่น 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่กีฮุนคนใหม่ตั้งใจจะทำ แต่ผมก็ไม่อยากให้ตัวละครนี้เคร่งเครียดจนเกินไป เราจึงสอดแทรกมุขตลกและสิ่งที่ผู้ชมคาดไม่ถึง”อย่างไรก็ดี มีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Squid Game ซีซั่น 2 ซึ่งนอกจากจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่ไฟกระพริบของซองกีฮุน (รับบทโดย อีจองแจ) ในผมสีแดงกระชากวัย แล้วเนื้อเรื่องยังขุดลึกไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังก่อนจะมาเป็น ‘ฟรอนต์แมน’ (รับบทโดย อีบยองฮอน) ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นตำรวจนั่นแหละ รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เขาก้าวสู่บทบาทฟรอนต์แมน หวังใจว่าซีซั่น 2 เราจะได้รู้เบื้องลึกของบอสและที่มาของการสร้างอาณาจักร Squid Game แต่เชื่อว่า ผู้กำกับฯ จะทิ้งปมตอนจบให้ค้างเติ่ง เพื่อรอดูซีซั่นสุดท้ายในปี 2025 อย่างแน่นอน ถ้าเราไม่ลงแดงตุยเย่ไปซะก่อนนะ!แน่นอนว่า สิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด คือใครจะกลับมาใน Squid Game ซีซั่น 2 บ้าง จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2024 เราจะเห็นซองกีฮุนผู้แข็งแกร่ง หรือผู้เล่นหมายเลข 456 ได้กลับมาสู่เกมโซนสุดอันตรายอีกครั้ง ด้วยเป้าหมายเดียวในใจ คือยุติการแข่งขันสุดสยองให้สิ้นซาก หลังจากเกมซีซั่นแรกมีเขาเป็นผู้เล่นรอดชีวิตเพียงคนเดียว ซึ่งในซีซั่น 2 เขาจะกลับมาโค่นล้มอาณาจักรเกมลุ้นตายอีกครั้งนอกจากนี้ ยังมีตัวละครอื่น ๆ ที่กลับมาสานต่ออย่าง ‘ฟรอนต์แมน’ หรือแม้แต่โอปป้า ‘กงยู’ ชายชุดสูทปริศนา ที่หลายคนรอเจอโอปป้าที่สถานีรถไฟใต้ดิน เบื้องหลังของพวกเขาคืออะไรกันแน่ และ ‘อีจินอุค’ ตำรวจจากซีซั่น 1 ที่แทรกซึมเข้ามาในเกมเพื่อตามหาน้องชาย เช่นเดียวกับ ‘อีซอฮวาน’ เพื่อนเก่าแก่ของกีฮุน ที่รับบทเป็นแพทย์ประจำเกมในซีซั่นแรก และสาว ๆ คนไหนที่รอการกลับมาของ ‘ฮวังจุนโฮ’ (รับบทโดย วีฮาจุน) นักสืบที่เราไม่รู้ชะตากรรมหลังโดนยิงตกหน้าผา คอนเฟิร์มแล้วว่า he will be back ค่ะหญิงงง!ไม่เพียงเท่านั้น เริ่มเกมใหม่ก็ต้องมีตัวละครใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่เหล่าผู้แข่งขันที่ตุยเย่ไปในซีซั่น 1 อย่าง หนุ่มหน้าใส ‘อิมยองกี’ ที่มารับบทยูทูปเบอร์สายคริปโต ผู้หวังปลดหนี้คริปโตก้อนใหญ่ ‘พัคซองฮุน’ ทรานส์เจนเดอร์สุดสตรอง ‘โจยูริ’ สาวน่ารักที่หวังจะเอาเงินไปล้างหนี้จากการลงทุน คู่แม่ลูกอย่าง ‘ยังดงกึน’ ที่หวังจะปลดหนี้การพนัน และ ‘คังแอชิม’ แม่ของเขาที่เข้ามาเล่นเกมเพื่อปกป้องลูกอีกที (คล้ายคู่แม่-ลูกในซีซั่นแรก) ความ น่าสนใจอยู่ตรงที่ตัวละครเหล่านี้จะสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้กับซีรีส์ยังไง แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วล่ะ!อย่างที่รู้กันในตอนจบซีซั่นแรก เมื่อซองกีฮุนตัดสินใจเดินออกจากงวงช้างขึ้นเครื่องบินในนาทีสุดท้าย และเขาได้โทร. คุยกับฟรอนต์แมน เพื่อต่อรองขอเข้าไปเล่นเกมอีกครั้ง ถ้าเราเป็นฟรอนต์แมนก็ต้องเปลี่ยนเกมชุดใหญ่จริงไหม ไม่อย่างนั้นกีฮุนก็เดาทางได้และแอบแฉให้ผู้เล่นคนอื่นๆ รอดตาย แต่เกมยังคงเก็บซิกเนเจอร์ อย่าง ‘น้องโกโกวา’ ไว้ด่านแรกสุดในฐานะไอคอนของ Squid Game แถมยังเป็นการคัดผู้เล่นล็อตใหญ่อีกด้วยในตัวอย่างของซีซั่น 2 เราจะได้เห็นเหล่าตัวละครใหม่ๆ ที่มีปมชีวิตแตกต่างกันไป พวกเขาต่างเข้ามาเล่นเกมชิงเงินรางวัล 45.6 พันล้านวอน โดยไม่มีใครรู้ว่าถ้าคิดจะพิชิตเกมปลดหนี้ จงเอาชีวิตเข้าแลกซะ! ทั้งนี้ มีการคาดเดารูปแบบของเกมไปต่างๆ นานา นักวิจารณ์หลายคนเดาว่า เกมอาจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น หรือบางคนก็ฉีกไปเลยว่า เกมอาจจะโหดขึ้นจนจิตตกไปเลยก็ได้!ส่วนตัวเชื่อว่า ทีมผู้สร้างจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะจากที่เห็นในซีซั่นแรกพวกเขาใส่ใจรายละเอียดและออกแบบเกมได้อย่างสร้างสรรค์ แม้บางเกมจะเป็นเกมพื้นบ้านของเกาหลี แต่ก็ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน จนเราแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเกมใหม่ ๆ ใน Squid Game ซีซั่น 2 ยิ่งเห็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนฉายจริง ยิ่งบิวท์ให้คาดเดาไปว่า บางทีผู้เล่นอาจเปลี่ยนบทเป็น ‘ผู้ล่า’ ร่วมกันโค่นล้มมือที่มองไม่เห็นของเกมนี้ก็เป็นได้นอกจากเกมสุดโหดและปมชีวิตของแต่ละตัวละคร แล้วนักจิตวิทยายังได้ถอดบทเรียนจิตวิทยาของ Squid Game ได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่วิธีที่ผู้คนตอบสนองต่อความเครียด ความบอบช้ำทางใจ และวิธีสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจและการทรยศเกิดขึ้นได้ในหมู่ ‘มิตร’ และ ‘ศัตรู’ ผู้เล่นถูกบังคับให้ฝืนทำในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงการทำงานเป็นทีมและการแข่งขัน : ซีรีส์เรื่องนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และการวางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแข่งขัน แม้บางเกมต้องใช้กำลังมากกว่าสมอง แต่กลยุทธ์และการทำงานเป็นทีมเวิร์คก็สำคัญไม่แพ้กันการตอบสนองทางอารมณ์ของตัวละคร ที่มีต่อความเครียดและความบอบช้ำทางใจ แสดงให้เห็นว่า ทุกคนต่างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความทุกข์แตกต่างกันไปทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ : ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่อธิบายว่า มนุษย์เรามีความต้องการหลายระดับ โดยความต้องการในระดับล่างอย่าง ‘ความต้องการทางกายภาพ’ จะได้รับการตอบสนองก่อน จึงจะเกิดความต้องการในระดับที่สูงกว่าได้ เช่น ความปลอดภัย ความมั่นคง ความรัก ความเคารพ และการบรรลุความสมบูรณ์ของชีวิต เกมเข้าไปเล่นกับความต้องการพื้นฐานของคนเรา เพื่อกดดันให้ผู้เล่นพึ่งพาสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด และโยนเรื่องความดีและความชั่วออกไปจากระบบความคิดแม้เกมที่เห็นในซีรีส์ส่วนใหญ่จะเป็นเกมสำหรับเด็ก หรือเป็นเกมง่าย ๆ ที่เคยเล่นสมัยเด็ก แต่ซีรีส์สร้างความขัดแย้งทางความคิด ด้วยกติกาที่ซับซ้อนมากขึ้นและต้องแลกด้วยชีวิต ซึ่งสามารถเพิ่มความน่ากลัว สร้างความสับสน และความรู้สึกอ่อนแอในจิตใจของคนเราการเคารพตนเอง และการมองเห็นคุณค่าของชีวิต : เกมนี้ยังแสดงให้เห็นว่า คนเราสามารถละทิ้งศักดิ์ศรี ความเคารพตนเอง และคุณค่า เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งอย่างไม่มีสิ้นสุดอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ผู้ชมได้รับจาก Squid Game คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทอง หรือความสำเร็จเพียงอย่างเดียว บางครั้งความสุขอาจเกิดจากสิ่งเล็กๆ อย่างการได้ใช้เวลากับครอบครัว คนรัก การได้กินอาหารอร่อยๆ นอนหลับอย่างไม่ต้องกังวลใจ หรือแม้แต่ชีวิตที่ปลอดหนี้นั่นเองเอาล่ะ! รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์