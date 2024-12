Review ซีรีส์ : เปิดวาร์ป “เว่ยเจ๋อหมิง” ซุป’ตาร์จีนที่จะขึ้นเวทีเคาท์ดาวน์งานเดียวกับ “ลิซ่า Blackpink”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เทศกาลส่งท้ายปี 2567 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะนอกจากปีนี้ประเทศไทยจะมี ลิซ่า Blackpink ศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยมาขึ้นเวทีเคาน์ดาวน์ ณ ไอคอนสยาม ในเวทีเดียวกันนี้ แฟนซีรีส์จีนยังจะได้พบกับ เว่ยเจ๋อหมิง พระเอกหนุ่มสุดฮอตจากแดนมังกร ที่จะลัดฟ้ามาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆ ชาวไทยที่ไอคอนสยามเช่นกันสำหรับคอซีรีส์จีนคงคุ้นหน้าคุ้นตา เว่ยเจ๋อหมิง พระเอกหนุ่มวัย 34 ปี เป็นอย่างดี เพราะมีผลงานซีรีส์ที่มาโด่งดังในบ้านเราไม่ขาดสาย โดยเฉพาะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ ที่ทำเอาหลายคนติดหนึบกับภาพลักษณ์ท่านประธานหนุ่มอบอุ่น แสนดี แถมคลั่งรักไม่เป็นสองรองใครแต่กว่าจะมาเป็นท่านประธาน เอ้ย ซุป’ตาร์ดังที่เห็นหน้าใครต้องร้องอ๋อแบบนี้ บอกเลยเส้นทางบันเทิงของเว่ยเจ๋อหมิงต้องฝ่าฝันกับบททดสอบและอุปสรรคระหว่างทางมาไม่น้อยย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นการแจ้งเกิดในวงการ หลายคนอาจไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว บทบาทแรกในวงการของเขาไม่ใช่การเป็นนักแสดง แต่เริ่มจากการเป็นนักร้องเพลงป๊อป หลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) เอกด้านวิทยุกระจายเสียง พออายุได้ 21 ปี เขาก็ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน China Pop Music Golden Bell และในปีต่อมาก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว ในฐานะสมาชิกของวงบอยแบนด์ที่ชื่อว่า Decision Team มีซิงเกิลแจ้งเกิดของวง คือ "Happy Moment" ต่อมาเขาชนะการโหวตทางออนไลน์จาก Decisive Boys และตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกของวงแม้ก้าวแรกในวงการบันเทิงจะดูจังหวะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ แต่ดวงจะเป็นดาวของเว่ยเจ๋อหมิงกลับจึ้งสุด เมื่อเขาผันตัวมาเป็นนักแสดงและได้แจ้งเกิดจากผลงานเรื่องแรกในปี 2017 กับซีรีส์เรื่อง Love Nagging แม้ว่าผลงานเรื่องนี้ อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในบ้านเรามากนัก แต่ก็ทำให้สปอร์ตไลต์สาดมาที่นักแสดงป้ายแดงไม่เบา เพราะผลงานเรื่องนี้ทำให้เขาคว้ารางวัล Top 10 Rising Stars of the Year Online ในงาน Golden Shark Awards ครั้งแรกอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็สั่งสมผลงานการแสดงอีกหลายเรื่อง มีทั้งที่เป็นตัวเอก และเป็นบทพระรอง กระทั่งมาโด่งดังจากผลงานซีรีส์เรื่อง ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ (Perfect and Casual - 2020) จุดกระแสอาจารย์หล่อบอกต่อด้วย เพราะเรื่องนี้เขารับบทเป็นศาสตราจารย์สุดหล่อ แต่กลับมีปมบางอย่างในชีวิต ทำให้เขาเป็นคนเฉยชาและเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ แต่ด้วยต้องการสานฝันให้คุณปู่ที่กำลังป่วย และอยากเห็นหลานชายเป็นฝั่งเป็นฝา เลยจับผลัดจับผลูมาแต่งงาน (ปลอมๆ) กับนางเอก ซึ่งเป็นนักศึกษาสาววัยใสอับโชค ถูกลูกพี่ลูกน้องโกงเงินหนีไป แต่ดันดวงดีเรื่องความรัก ได้มาอยู่บ้านเดียวกันกับอาจารย์หนุ่มสุดหล่อด้วยความบังเอิญ ความฟินหมอนขาดจึงบังเกิดหลังจากเสิร์ฟความฟินให้ผู้ชมน้ำตาลขึ้นแล้ว เว่ยเจ๋อหมิงก็ส่งผลงานเรื่องใหม่หวานละมุนดูแล้วชวนให้ใจเหลวยิ่งกว่าเดิม กับผลงานเรื่อง รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2021) อีกหนึ่งซีรีส์รอมคอมขึ้นหิ้ง ที่ใครได้ชมเป็นฮุบยิ้มแทบไม่อยู่ กับความน่ารักอบอุ่นของประธานหนุ่มสุดหล่อและจิตแพทย์สาวสุดสวย ที่ต้องมารับหน้าที่เป็นพ่อและแม่ (จำเป็น) ให้กับลูกชายแสนน่ารักที่มีปัญหาเรื่องไม่ยอมพูด และไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วย ยกเว้นนางเอกที่เป็นจิตแพทย์ งานนี้เลยเข้าทางคุณพ่อ ประธานหนุ่มจอมเผด็จการ หาทางทำสัญญาแต่งงานกับนางเอกเสร็จสรรพ จนเกิดเป็นความรักที่ทำเอามดขึ้นจอไม่พอ ยังเป็นผลงานจุดพลุให้เว่ยเจ๋อหมิงดังระเบิด ตกแฟนซีรีส์ไทยเข้าด้อมเป็นโขยงแต่ปีที่ดูเหมือนจะเป็นปีทองของเว่ยเจ๋อหมิงอย่างแท้จริง คือ ปี 2023 -2024 เขามีผลงานการแสดงไม่ขาดสาย คัดเฉพาะเรื่องที่แฟนๆ ชาวไทย ต้องร้องอ๋อ คือ จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love - 2023) แม้เรื่องนี้เขาจะรับบทพระรอง แต่ออร่าไม่แพ้พระเอก โดยเรื่องนี้เขารับบทเป็น รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย และยังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพระเอก แต่ที่พีคคือเขายังคงคอนเซ็ปต์ขวัญใจวัยใส เพราะเรื่องนี้ด้วยอานุภาพความหล่อ ก็ยังได้แฟนสวยใสเป็นหลานสาวของพระเอกสำหรับใครที่อาจจะติดตามเว่ยเจ๋อหมิงมาหลายเรื่องๆ และเลยชาชินกับลุคบอส หรือ อาจารย์หนุ่มหล่อแล้ว อยากเปลี่ยนฟิลมาดูเว่ยเจ๋อหมิง ในลุคพีเรียดโบราณบ้าง บอกเลยมีให้ชมฉ่ำๆ ประเดิมด้วย ซีรีส์แนวล้างแค้นอย่าง อุปสรรคร้ายนำพารัก (Lady Revenger Returns from the Fire - 2024) แม้จะไม่ใช่ผลงานพีเรียดเรื่องแรกของเขา เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยรับบทคุณชายเจ็ดจิ่งเป่ยเยวียน ผู้แสนสง่างาม ในซีรีส์ นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word of Honor-2021) มาแล้ว โดยความพีคคือถึงจะออกมาแค่ช่วงท้ายของเรื่อง แต่ตรึงใจผู้ชมไม่เลือนแต่ถ้าใครอยากเห็นเว่ยเจ๋อหมิงในลุคคุณชายรูปงามแบบเต็มๆ ต้องไม่พลาดซีรีส์อุปสรรคร้ายนำพารัก เพราะเรื่องนี้เขารับบทเป็นแม่ทัพผู้บัญชาการใหญ่ สุขุมเด็ดขาดฉลาดหลักแหลม มีภารกิจใหญ่คือมาสืบคดีตามหาแผนที่สมบัติผู้คุ้มภัยของฮ่องเต้ที่หายสาบสูญไปถ้ายังไม่จุใจเว่ยเจ๋อหมิงจัดซีรีส์พีเรียดให้จุกอีก 2 เรื่อง เริ่มจาก สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact - 2024) เรื่องนี้ เขาเป็นคู่รองที่บทเด่นไม่แพ้คู่เอกเช่นกัน โดยเรื่องนี้เขารับบทเป็นคุณชายสามอ้าวไหล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิษ เรียกว่าไม่ต้องใช้กำลังให้เหงื่อออก มอมแมมก็จัดการศัตรูได้ราบคาบ ส่วนอีกเรื่อง คือ คีตาพานพบ (Echo of Her Voice - 2024) เรื่องนี้เว่ยเจ๋อหมิงรับบทเป็นประมุขน้อยรูปงาม หลงตัวเองหน่อยๆ แต่จริงๆ แล้วเขากลับมีปมที่ไม่อาจให้ใครรู้ จึงต้องแสร้งทำตัวเป็นคุณชายเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตหาความสุขไปวันๆ แต่แท้จริงแล้ว ทั้งหมดคือเกราะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นอีกผลงานสุดปังแห่งปีของเว่ยเจ๋อหมิงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ ออฟฟิศนี้มีรัก (ลับ) (You Are My Secret - 2024) ที่ทำเอาแฟนๆ ฟินตัวแตก เพราะแค่พล็อตก็อดใจไม่ไหวต้องกดดูแล้ว ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตการทำงานของคนหนุ่มสาว ที่ดันเป็นคู่แต่งงานลับๆ ในออฟฟิศ ความอลเวงจึงบังเกิด และชวนให้ติดตามอย่างไรก็ตาม แม้ดูเหมือนว่าเส้นทางบันเทิงของเว่ยเจ๋อหมิงจะเป็นขาขึ้น เพราะไม่ว่าจะรับบทพระเอก พระรอง จะซีรีส์พีเรียดหรือปัจจุบันก็เข้าทาง ถูกใจแฟนๆ ไปซะหมด แต่เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เขาเข้าร่วมในรายการเรียลลิตี้สุดฮอต “Call Me by Fire 3” ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้จีนสุดร้อนแรงที่รวมศิลปิน นักแสดง และนักเต้น จากจีนและต่างประเทศจำนวน 32 คนมาแบ่งเป็นทีมและใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อทำโชว์สุดปังสำหรับแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ งานนี้นอกจากเว่ยเจ๋อหมิงจะโชว์สกิลการร้อง แร็ป และแสดงได้อย่างครบเครื่องจนประทับใจผู้ชม ยังเป็นครั้งแรกที่เขายอมรับว่าตัวเองหย่าแล้วเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า นับตั้งแต่เขาเริ่มมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงในบทพระรอง ในซีรีส์เรื่อง รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself – 2020) ก่อนจะเป็นพระเอกในเรื่อง ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ (Perfect and Casual - 2020) ทำให้เรื่องราวความรักของเว่ยเจ๋อหมิงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง และเริ่มมีการปล่อยภาพวิดีโอแต่งงานของเขาออกมาทางออนไลน์ ในเวลานั้นเว่ยเจ๋อหมิงทำได้เพียงออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ตอนนี้เขาโสด และไม่มีลูก” แต่ถึงอย่างนั้น ถ้อยแถลงดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า เขาเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่อยู่ดี แต่เท่าที่มีข่าวกอสซิปวงใน ว่ากันว่า เว่ยเจ๋อหมิงเคยแต่งงานกับแฟนสาวที่คบหากันสมัยเรียน โดยทั้งคู่จูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์เมื่อปี 2015 หลังจากคบหาดูใจกันมา 6 ปี ซึ่งถ้าไปย้อนดูไทม์ไลน์ คาดว่า เป็นช่วงที่เว่ยเจ๋อหมิงพักจากงานเพลง และยังไม่ได้เริ่มมีผลงานการแสดงเต็มตัวอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่า ความรักของคู่แต่งงานที่เคยหวานกลายเป็นขมตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆ คือ ทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแบบเงียบๆ และเว่ยเจ๋อหมิงก็เพิ่งจะออกปากเรื่องการหย่าครั้งแรกในรายการ “Call Me by Fire 3” ซึ่งก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ อยู่บ้าง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความนิยมของเขาจางหาย เพราะสุดท้ายแล้วความรักเป็นเรื่องของคนสองคน เมื่อถึงทางตันก็แค่โบกมือลาจากกัน ขณะที่ในฐานะนักแสดง เขาคือซุป’ตาร์ที่ยืนหนึ่งในใจของใครหลายๆ คนMickey Mousemydramalist.com/