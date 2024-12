นักแสดงแถวหน้าทั่วเอเชีย! ตบเท้าร่วมงาน “iQIYI Scream Night 2024” คับคั่ง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) บ้านแห่งความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียกับงาน “iQIYI Scream Night 2024” ที่เรียกว่าเล่นใหญ่จัดหนักเท่าที่เคยมีมา กับการขนทัพดาราชั้นนำของวงการทั่วทั้งเอเชียมากกว่า 100 ชีวิตตบเท้าเข้าร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการ โดยในปีนี้ได้เฉลิมฉลองกับการจัดงานครบรอบ 10 ปี โดยในวันงานได้รับกระแสตอบรับทั่วทั้งเอเชีย มีผู้รับชมนับล้านเข้าชมผ่านการถ่ายทอดสด นับว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่ได้รับกระแสทั้งในไทยและต่างประเทศมากที่สุดของเอเชียปีนี้ และ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก คว้ารางวัลนักแสดงขวัญใจผู้คนแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายในงานเริ่มด้วย “Scream Red Carpet” กับการเนรมิตพรมแดงสุดยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการต้อนรับดารา นักแสดงและคนเบื้องหลังของวงการเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรียกว่าตั้งแต่เริ่มงานก็ได้รับกระแสจากแฟน ๆ ทั่วทั้งเอเชียจนขึ้นเทรนด์ทั้ง Weibo, Tiktok, X และในอีกหลาย ๆ แพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วต่อด้วยงานที่ประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “Scream Gala” ที่ในปีนี้ได้มองรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันทรงเกียรติกว่า 66 รางวัล ใน 6 ประเภทรางวัล ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเภทรางวัลสาขา ซีรีส์, วาไรตี้, ภาพยนตร์ ฯลฯเริ่มด้วยสาขารางวัลซีรีส์ ในปีนี้ซีรีส์สุดฮิตอย่าง ห้วงฝันหวนคืน (Fangs of Fortune), ปริศนาลับราชวงศ์ถัง เส้นทางสู่ตะวันตก (Strange Tales of Tang Dynasty II To the West), คลื่นลมแห่งฝัน (Wind Direction) ฯลฯ ได้รับรางวัล ซีรีส์แห่งปี (Drama of the Year) อีกทั้งซีรีส์เรื่อง ปริศนาลับราชวงศ์ถัง เส้นทางสู่ตะวันตก (Strange Tales of Tang Dynasty II To the West) ได้รับรางวัล ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี (Drama King of the Year) โดยนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่าง หลิวอวี่หนิง ได้รับรางวัล นักแสดงแห่งปี (Actor of the Year) ในขณะที่ หลี่ชิ่น และ หวังหยาง ได้รับรางวัล นักแสดงที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี (Outstanding Actor of the Year) อีกทั้งนางเอกสาวขวัญแฟน ๆ ชาวไทยอย่าง ไป๋ลู่ ได้รับรางวัล นักแสดงที่น่าจับตามองในปี 2025 (Audience Spotlight Actress 2025)ตามมาด้วยสาขารางวัลรายการวาไรตี้ รายการวาไรตี้ชื่อดังอย่าง The Rap of China 2024, HAHAHAHAHA Season 4, Become a Farmer Season 2 ฯลฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในขณะที่ ฟู่หาง ได้รับรางวัล ดาราตลกแห่งปี (Comedy Star of the Year) จากรายการ The King of Stand-up Comedyสำหรับสาขารางวัลภาพยนตร์ กัวฟู่เฉิง และ หม่าหลี่ สองนักแสดงชั้นนำของวงการได้รับรางวัล นักแสดงชายและนักแสดงหญิงแห่งปี (Actor and Actress of the Year) ในขณะที่ สวีเจิง ได้รับรางวัลผู้กำกับแห่งปี (Director of the Year) โดยที่ภาพยนตร์กระแสอย่าง พายุทมิฬ (Black Storm) ได้รับรางวัล ภาพยนตร์ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี (Influential Film of the Year)ต่อด้วยสาขารางวัลนานาชาติ กับรางวัล 7 รางวัลที่มอบให้กับนักแสดง รายการที่ทรงอิทธิพลระดับนานาชาติ โดยรายการวาไรตี้กระหึ่มเอเชียอย่าง Starlight Boys ได้รับรางวัล รายการนวัตกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC Innovative Program of the Year) โดยนักแสดงมากฝีมืออย่าง เติ้งเหวย ได้รับรางวัล นักแสดงดาวรุ่งแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC Rising Star), เถียนซีเวย ได้รับรางวัล นักแสดงหญิงก้าวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Progressive Actress), หวังซิงเยว่ ได้รับรางวัล นักแสดงชายยอดนิยมแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Popular Actor), หลินอีเฉิน ได้รับรางวัล นักแสดงหญิงที่โดดเด่นที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Outstanding Actress), อวี๋ซูซิน ได้รับรางวัล นักแสดงรอบด้านแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Versatile Star of the Year) อีกทั้งนักแสดงสาวชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวอย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ได้รับรางวัล นักแสดงขวัญใจผู้คนแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Audience Favorite Actors) ร่วมกับนักแสดงชายขวัญใจแฟน ๆ ชาวไทยอย่าง จางหลิงเฮ่อ ที่เรียกว่าทันทีที่ทั้งสองได้ขึ้นมารับรางวัลก็เกิดเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว