“หลิงหลิง-ออม” พา “ใจซ่อนรัก” โกอินเตอร์ สร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์!

ซีรีส์แซฟฟิกที่ครองใจผู้ชมทั้งในไทยและทั่วโลกอย่าง “ใจซ่อนรัก” The Secret of Us นำพา 2 นางเอกเคมีฟ้าประทาน “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” โคจรมาพบกัน สร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการบันเทิงไทยและทั่วโลก แม้ซีรีส์จะจบไปแล้ว แต่ความดังของทั้งคู่ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อย ๆ การันตีด้วยรางวัลจากหลากหลายเวทีซึ่ง “ใจซ่อนรัก” The Secret of Us คว้ามาครองได้สำเร็จ อาทิ รางวัลซีรีส์ยอดนิยมจากงาน FEED Y AWARDS 2024 รางวัล Best GL Series of the Year (ซีรีส์ Girls' Love แห่งปี) จากงาน Y Entertain Awards 2024 นอกจากนี้ 2 สาว หลิงหลิง - ออม ยังเดินหน้าคว้ารางวัลต่อเนื่อง โดย หลิงหลิง คอง ได้รับรางวัล Princess of Girls' Love (นักแสดงนำ Girls' Love พราวเสน่ห์) จากงาน Y Entertain Awards 2024 รางวัลสาวเจ้าเสน่ห์แห่งปี (CHARMING FEMALE OF THE YEAR) จากงาน MAYA TV AWARDS 2024 และรางวัล THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2024 จากงาน HOWE AWARDS 2024 ทางด้าน ออม กรณ์นภัส ก็คว้ารางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัล Leading Girls’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Girls' Love แห่งปี) จากงาน Y Entertain Awards 2024 และรางวัล THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2024 รางวัลเกียรติยศจาก HOWE AWARDS 2024 ไปครองได้สำเร็จ! ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรางวัลส่วนหนึ่งที่ทั้ง 2 สาวได้รับ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเดินสายจัดงานแฟนมีตติ้งในหลายประเทศจากปรากฏการณ์ “หลิงหลิง-ออม” ฟีเวอร์ทำให้ช่อง 3 ก้าวขึ้นเป็นผู้นำซีรีส์ “แซฟฟิก” อันดับ 1 โดย “ ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์” ในฐานะหัวเรือใหญ่ เผยถึงเรื่องนี้ว่า “การเติบโตของคอนเทนต์ GL(Girls Love เกิร์ล เลิฟ) ในเมืองไทยตอนนี้กระแสมาแรงมาก มีซีรีส์ถูกผลิตขึ้นมากมาย มีกระแสชื่นชมในตัวซีรีส์ และนักแสดงเพิ่มขึ้นมาก เห็นได้จากความนิยมในตัวศิลปินในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งคิดว่าแนวโน้มก็ยังจะสร้างความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องแข่งขันกันทางด้านคุณภาพของโปรดักชั่น และการเล่าเรื่องมากขึ้นด้วย สำหรับช่อง 3 มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจจากคอนเทนต์ GL(Girls Love เกิร์ล เลิฟ) จุดเด่นของเราที่มีมาตลอดก็คือโครงเรื่อง บวกกับความสามารถของนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาท ความแข็งแรงของความเป็นช่อง 3 ที่มีฐานคนดูกลุ่มแมส และแน่นอนเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมในการผลิต รวมไปถึงความสามารถทางการแสดงของนักแสดงในสังกัด”ในส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับคอนเทนต์ GL(Girls Love เกิร์ล เลิฟ) ดิว ปิ่นกมล ให้มุมมองในเรื่องนี้ว่า “สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด เราพยายามสร้างซีรีส์ที่ทุกกลุ่มรับชมได้ ในทุกรูปแบบของความรัก และแน่นอนว่าเป็นความท้าทายอย่างนึงที่ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสตลอดเวลา ความท้าทายในการนำเสนอคอนเทนต์ GL(Girls Love เกิร์ล เลิฟ) แน่นอนว่าจะทำอย่างไรให้คนดูทุกกลุ่มสามารถดูได้ ไม่ใช่แค่ชื่นชอบในตัวซีรีส์ แต่สร้างความรักความนิยมให้กับตัวศิลปินต่อไปได้ ทั้งหมดอยู่ที่การดำเนินเรื่อง การวางโครงเรื่องให้เข้มข้นทุกตอน และการแสดงที่สมบทบาท รวมไปถึงการวางแผนโปรโมทที่ดีด้วย”เมื่อช่อง 3 ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผู้นำซีรีส์ “แซฟฟิก” แน่นอนว่าในปี 68 ทุกสายตาย่อมจับจ้องมาที่บ้านพระรามสี่ ซึ่งเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในซีรีส์แซฟฟิกเรื่องที่ 2 “เพียงเธอ Only You The Series” โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็น Original จากทาง BEC World Original และเป็นบทบาทใหม่แนวโรแมนติกแอ็กชั่นของ หลิงหลิง คอง รับบท “ตะวัน” บอดี้การ์ดฝีมือดี พลิกลุคสวยสตรองจับปืน พร้อมโชว์งานบู๊เตะต่อยที่เจ้าตัวซุ่มซ้อมสุดตัว เพื่อปกป้องดูแล ออม กรณ์นภัส ผู้รับบท “ไอร่า” ไอดอลสาวดาวรุ่งโดย ดิว ปิ่นกมล มองเป้าหมายการเติบโตของคอนเทนต์ GL(Girls Love เกิร์ล เลิฟ) ว่า “ของช่อง 3 เรายังคงมองหาพล็อตเรื่องที่เหมาะสม และนักแสดงที่มีความสามารถ ที่จะสร้างเรื่องต่อไปอย่างแน่นอน รวมไปถึงต่อยอดในส่วนของงานอื่น ๆ เช่นงานโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และในส่วนของ Artist Management ที่ต้องเพิ่มความนิยมให้ตัวนักแสดงมากขึ้นไปอีกทั้งในและต่างประเทศ”แน่นอนว่าใน ปี 68 ช่อง 3 จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงอีกครั้ง “เพียงเธอ Only You The Series” ได้ข่าวคุณดิว ปิ่นกมล เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้อีกหลายโปรเจกต์ รอติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่หน้าจอช่อง 3 หรือทาง Facebook : Ch3Thailand / 3Plus