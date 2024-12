Review ซีรีส์ : “The Trunk” ซีรีส์ใหม่ของโอปป้า “กงยู” นิยามรักวัยผู้ใหญ่กับความลับในกระเป๋าเดินทาง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เพราะ “ชีวิตแต่งงาน” อาจไม่ได้สวยงามเสมอไป เช่นเดียวกับซีรีส์ใหม่ของ “โอปป้ากงยู” ที่เชื่อว่าหลายคนตั้งตารอคอยโอปป้าด้วยความคิดถึง “The Trunk” (2024) ซีรีส์เมโลดราม่าเรื่องใหม่ของกงยู x ซอฮยอนจิน ว่าด้วยชีวิตหลังแต่งงานของชนชั้นอีลิท การหย่าร้าง การแต่งงานปลอมๆ คดีฆาตกรรมปริศนา รวมไปถึงความลับที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ อันเป็นที่มาของชื่อซีรีส์ (Trunk แปลว่า กระเป๋าเดินทาง) เราชวนคุณเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปสัมผัสกับรักเหงา ๆ และเรื่องราวเนิบช้าในซีรีส์เรื่องใหม่ของกงยูเหตุผลหลักที่เชื่อว่าเป็นเหตุผลเดียวกับของใครหลาย ๆ คน คือการได้เห็นกงยูกลับมาโลดแล่นบนหน้าจออีกครั้ง ยิ่งได้รู้ว่าเป็นซีรีส์แนวเมโลดราม่าก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น แล้วยังเป็นการพบกันครั้งแรกของ 2 นักแสดงมากฝีมืออย่าง “กงยู x ซอฮยอนจิน” เรื่องเคมีไม่ต้องพูดถึง นักแสดงคุณภาพระดับนี้ทำถึงแน่นอน!!! ทั้งสีหน้า แววตา อารมณ์ ดูแล้วเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อม แม้จะไม่โรแมนติกเหมือนความรักวัยหนุ่มสาว แต่ก็เป็นความรักแบบสุขปนเศร้า ที่ดูแล้วสะท้อนความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างลุ่มลึกส่วนพล็อตเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจัดฉากแต่งงานภายในหนึ่งปี ยิ่งทำให้อยากรู้ว่านักเขียนบท “พัคอึนยอง” ที่เคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์ The Third Charm (2018) และ I have Not Done My Best (2022) รวมถึงผู้กำกับฯ “คิมกยูแท” จาก Moon Lovers (2016) และ Our Blues (2022) จะเล่าเรื่องราวไปในทิศทางใด ความรักแบบมีเงื่อนไขของเวลาจะลงเอยเช่นไร แล้วถ้าคนแปลกหน้ามาทดลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน สุดท้ายพวกเขาจะรักกันไหม ทำไมนางเอกถึงตัดสินใจกระโดดเข้ามาเป็น “ภรรยาชั่วคราว” ของใครหลายคน นี่อาจเป็นปริศนาที่เราต้องไปค้นหาคำตอบกันได้ใน “The Trunk”The Trunk เล่าเรื่องราวของ NM บริษัทรับจัดฉากการแต่งงานแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้ผู้คนได้ทดลองใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน 1 ปี ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจมาก ๆ มันสะท้อนภาพสังคมในปัจจุบันที่หลายคนเลือกจะไม่แต่งงาน หรือไม่ก็อยู่เป็นโสด บริการนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากสัมผัสชีวิตคู่ดูสักครั้ง หรือแม้แต่คนที่ไม่อยากจากโลกนี้ไปเพียงลำพังลูกค้าในเรื่องนี้คือ “ฮันจองวอน” (รับบทโดย กงยู) โปรดิวเซอร์เพลงและทายาทมหาเศรษฐีชื่อดัง ฮันจองวอนมีดาร์กไซต์เป็นคนติดยาและโรควิตกกังวลจากปมฝังใจในวัยเด็ก เขาแต่งงานและหย่าร้างกับ “อีซอยอน” (รับบทโดย จองยุนฮา) สถาปนิกสาวไฮโซที่มีดาร์กไซต์เป็นผู้หญิงจอมบงการ เธอเป็นผู้ว่าจ้าง “โนอินจี” (รับบทโดย ซอฮยอนจิน) รองผู้อำนวยการบริษัท NM ให้มารับบทภรรยาของฮันจองวอน ชีวิตคู่แบบจอมปลอมจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความรู้สึกต่อต้านของฮันจองวอน แต่ความใส่ใจของโนอินจีก็ทำให้ฮันจองวอนเปลี่ยนแปลงไปส่วนโนอินจีก็มีปมฝังใจในอดีตเกี่ยวกับการแต่งงาน ทำให้เธอตัดสินใจร่วมงานกับบริษัท NM และผ่านการแต่งงานแบบจัดฉากมาแล้วถึง 5 ครั้ง ภายใต้สีหน้าเรียบเฉยและเย็นชากลับเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องเก็บซ่อนไว้ข้างใน ทั้งที่จริงๆ แล้วโนอินจีก็คอยดูแลและปกป้องฮันจองวอนจากความร้ายกาจของอีซอยอนมาโดยตลอด แถมโนอินจียังถูกหนุ่มไซโคพาธคลั่งรักคุกคาม และตามข่มขู่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเธอจนถึงชีวิต ซึ่งนำไปสู่คดีฆาตกรรมใต้แม่น้ำเย็นยะเยือก และความลับที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ที่รอการเปิดเผยขณะที่อีซอยอนก็ไม่เบาเหมือนกัน หลังหย่ากับฮันจองวอนเธอก็ใช้บริการแต่งงานปลอม ๆ กับ “ยุนจีโอ” (รับบทโดย โจอีกอน) พนักงานของ NM ที่รับบทเป็นสามีชั่วคราวของนางเช่นกัน แล้วคู่นี้เปิดฉากมาก็แซ่บใส่กันนัว ๆ ชนิด 20+ ไปเลย ทว่ารักที่ดูเร่าร้อนในตอนเริ่มต้นกลับซ่อนปมปัญหายิ่งใหญ่ไว้ภายใน อีซอยอนเองก็ยังไม่ลืมฮันจองวอน เธอก็แค่เอาแต่ใจในแบบลูกคุณหนูที่ถูกสปอยล์มาตั้งแต่เด็ก ส่วนยุนจีโอก็อยากจะพิชิตใจไฮโซให้กลายเป็นหนูตกถังข้าวสาร วีรกรรมแสบ ๆ ของทั้งคู่จึงเข้ากันดี๊ดี ชนิดทันกันทุกตรงเลยล่ะ!แม้ความสัมพันธ์ของ “ฮันของวอน” และ “โนอินจี” จะเริ่มต้นจากสัญญาลับทางธุรกิจ และไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการได้ แต่แล้วทั้งคู่กลับพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่คาดคิด จากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคย หรือจริงๆ แล้วทั้งสองอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกัน ทั้งที่เคยพบเจอกันมาก่อนก็เป็นได้เชื่อว่าเรื่องราวความรักของพวกเขาจะทำให้ผู้ชมอินและลุ้นไปตาม ๆ กัน สุดท้ายแล้ว ความรักที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้จะลงเอยอย่างไร?The Trunk เดินเรื่องแบบเนิบช้าบวกกับสไตล์การเล่าเรื่องแบบละเมียด ผสมผสานฉากที่ไร้บทสนทนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมตีความอยู่บ่อยครั้ง นั่นอาจจะทำให้บางคนรู้สึกน่าเบื่อไปบ้าง แต่นั่นเพราะผู้กำกับฯ ปล่อยให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไปกับตัวละครหลัก แล้วยังสอดแทรกวิธีการเล่าเรื่องที่มีศิลปะแบบมินิมอล ซึ่งช่วงหลังเรามักพบได้บ่อยขึ้นในซีรีส์เกาหลีอย่าง “The Frog” และ “Doubt”ซีรีส์แฝงสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านสถานที่และเฟอร์นิเจอร์อย่าง “โคมไฟระย้า” กลางบ้านของฮันจองวอน ที่ย้ำเตือนความทรงจำอันโหดร้ายในวัยเด็ก การใช้แสงเงาและโทนสีที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ อย่างฉากที่โนอินจีพายเรือในแม่น้ำเพียงลำพัง ผู้กำกับฯ จะเลือกใช้โทนเย็นตัดกับเรือสีแดงสด เพื่อสื่อถึงความอ้างว้างและเงียบเหงาของคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตอันเจ็บปวดมาแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกับบ้านหลังใหญ่ดีไซน์เรียบหรูแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเย็นชาของฮันจองวอน ที่สะท้อนความขื่นขมและความเหงาไว้ภายใน ตรงข้ามกับบ้านของอีซอยอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็น materials girl ที่หลงใหลในกิเลสตัณหา และความปรารถนาที่จะครอบครองทุกสิ่งไว้ใต้รองเท้าส้นสูงของเธอนอกจากนี้บทซีรีส์ก็เขียนได้ลึกซึ้งและมีการผูกเรื่องราวน่าติดตาม ทำให้เราอยากดูต่อไปเรื่อย ๆ แม้จะทิ้งปริศนาเรื่องคดีฆาตกรรมไว้ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยไม่ได้เน้นหนักอะไรมากมาย แค่ปล่อยให้คนดูจินตนาการกันไปเองว่าตกลงใครตายกันแน่? เพราะซีรีส์ไม่ใช่แนวสืบสวนสอบสวนจ๋า ออกจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์และชีวิตคู่ด้วยซ้ำ แต่ตัวละครแปลกๆ อย่างหนุ่มไซโคพาธและความร้ายลึกของอีซอยอน กลับเป็นส่วนผสมที่ทำให้ซีรีส์ดูเข้มข้นและน่าติดตามมากขึ้นซีรีส์ยังสะท้อนค่านิยมและความเชื่อเรื่องชีวิตคู่ของชาวเกาหลีไว้อย่างน่าสนใจ เพราะทุกความสัมพันธ์ต่างก็เก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ The Trunk บ่งบอกว่า เราต่างคนต่างก็แบกความรู้สึกหนักอึ้งไว้ภายใน และนำพามันไปในทุกๆ ที่เหมือนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่เราลากจูงไปโดยไม่รู้ตัว หรือบางคนก็กลัวที่จะเปิดมันออกมา เพื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดฝังใจในอดีต แต่ก็อดีตไม่ใช่หรือที่ทำให้เราเติบโต?โดยรวมแล้ว The Trunk (2024) เป็นลิมิเต็ดซีรีส์แนวเมโลดราม่า จำนวน 8 ตอนของ Netflix Original ที่ออนแอร์ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2024 และเป็นซีรีส์คุณภาพดีที่ควรค่าแก่การรับชม ตามไปตำกันได้รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์https://www.hancinema.net/