“ปิ๊งปิ๊ง-รภัทร” ร่วมงานแถลงข่าว Workation Paradise Throughout Thailand Season 2

“ปิ๊งปิ๊ง-รภัทร” ร่วมงานแถลงข่าว Workation Paradise Throughout Thailand Season 2ถือเป็นงานอีเว้นท์ส่งท้ายปลายปีของอดีตนักแสดงสาว ปิ๊งปิ๊ง-ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ หลังจากผันตัวไปเป็น “แอร์โฮสเตส” ล่าสุดสาวปิ๊งปิ๊งบินกลับมาทำภารกิจส่วนตัวที่ประเทศไทยเป็นเวลา 10 วัน แล้วก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแถลงข่าว Workation Paradise Throughout Thailand Season 2 ที่ลานกิจกรรมแฟชั่นโซน ชั้น LG สยามสแควร์วัน ซึ่งมีผู้ใหญ่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมเปิดงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ นี้โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนได้ทำงานสนุกขึ้น จากการออกไปเที่ยวพร้อมทำงานในสไตล์ Workation ททท. ซึ่งยังมี Pop-up Workspace ซึ่งเป็นตู้ Pop-up ที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์สำหรับการทำงาน ติดตั้งทั้ง 5 ภูมิภาค ให้ได้ไปท่องเที่ยวพร้อมทำงานได้ทุกที่ในงานนี้ยังมี voucher ท่องเที่ยวมาขายในราคาเพียงแค่ 100 บาทเท่านั้น! เพียงร่วมกิจกรรม "100 เดียวเที่ยวได้งาน" บนเว็บไซต์ของโครงการ ทุก ๆ วันที่ 20 ในเดือนธันวาคม 2567 มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2568 โดยสาวปิ๊งปิ๊งเผยความรู้สึกว่า“รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ซึ่งตัวปิ๊งปิ๊งเองก็เป็น แอร์โฮสเตส ได้บินไปทั่วโลก ก็จะได้เห็นสถานที่สวยๆ หลายๆ แห่ง ซึ่งหลังจากวันนี้ปิ๊งปิ๊งก็จะย้ายไปทำงานที่สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิก แล้วค่ะ ก็จะได้กลับเมืองไทยบ่อยขึ้น ได้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นด้วย แล้วก็เผื่อที่จะได้แว๊บมาทำงานในวงการบันเทิงบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็มีผู้จัดฯ ใจดีติดต่อให้มารับเชิญในซีรีส์เรื่องต่างๆ ด้วย รู้สึกดีใจมากที่ยังมีผู้ใหญ่เอ็นดู และอยากให้มาร่วมงานด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นตู้ Pop-up Workspace หรือ 100 เดียวเที่ยวได้งาน ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @workationthailand ได้เลยค่ะ”