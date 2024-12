“จางหลิงเฮ่อ” พลิกบทบาทครั้งใหญ่ รับบทหมอในซีรีส์ “The Best Thing”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เรียกเสียงฮือฮาฮอตปรอทแตกไปทั่วประเทศสิงคโปร์ สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อกระแสแรงอย่าง “จางหลิงเฮ่อ” ที่บินลัดฟ้ามาเซอร์ไพรส์ปรากฎตัวบนเวทีในงาน “International iJOY Conference: 2025 Grand Reveal” ที่จัดขึ้นโดย iQIYI (อ้ายฉีอี้) เจ้าตลาดซีรีส์จีน พร้อมเปิดตัวตัวอย่างซีรีส์จีนโรแมนติกคุณภาพกระแสแรงเรื่อง “The Best Thing” ที่ได้สุดยอดนักแสดงระดับเอ-ลิสต์มาร่วมแสดงนำอย่าง “จางหลิงเฮ่อ” และ “สวีรั่วหาน” จนทำให้ปรากฏการณ์โซเชียลร้อนระอุไปทั่วเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ภายในงานนอกจากที่พระเอกหนุ่มจะขึ้นเวทีทักทายพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์แล้ว จางหลิงเฮ่อยังได้พบเจอแฟนคลับและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดในบูธของ iQIYI อีกด้วยจางหลิงเฮ่อได้กล่าวถึงการทำงานเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาว่า “สำหรับซีรีส์เรื่อง “The Best Thing” ผมรับบทเป็นคุณหมอเหอซูเย่ เป็นแพทย์แผนจีน ซึ่งบทนี้ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา”อีกทั้งยังเผยถึงการทำการบ้านกับบทบาทที่ได้รับว่ายากและท้าทายที่สุด “ซีรีส์เรื่องนี้ผมต้องทำการบ้านค่อนข้างหนัก เพื่อแสดงบทบาทนี้ให้ออกมาสมบูรณ์แบบและสมจริงที่สุด โดยได้มีการเรียนรู้ทั้งด้านการฝังเข็ม รมยา และการรักษาด้วยยาจีน ค่อนข้างท้าทายกับผมเป็นอย่างมากครับ”“ผมห่างหายจากการแสดงในซีรีส์ยุคปัจจุบันมานาน อยากให้ทุกคนได้ติดตามผมซีรีส์เรื่องนี้เยอะๆ ครับ เชื่อว่าจะได้เห็นการแสดงในมิติใหม่ๆ ของผมอย่างแน่นอนครับ ฝากติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง “The Best Thing” บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) เร็วๆ นี้นะครับ”“The Best Thing” บอกเล่าเรื่องราวของ เสิ่นซีฝาน (รับบทโดย สวีรั่วหาน) ผู้จัดการโรงแรมที่ทำงานหนักจนป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ เธอจึงไปหาแพทย์แผนจีนจึงได้พบกับคุณหมอ เหอซูเย่ (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) เพื่อรักษาอาการป่วยของเธอ แต่ด้วยตารางงานที่ค่อนข้างรัดตัวของเธอ ทำให้เธอลืมกินยา และได้พบเจอกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงได้เริ่มก่อตัวและพัฒนากลายเป็นความรักในที่สุด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เตรียมติดตามรับชมได้บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น