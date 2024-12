Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์สุดปังของ “หวังเฮ่อตี้” กับเกร็ดที่ #ทีมเมียอาจไม่รู้ ก่อนระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตแรกที่ไทย!

2.รักนิรันดร์ ราชันมังกร (Miss The Dragon - 2021)





3.ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil - 2022)





4.เล่ห์ลวงรักต้องห้าม (Unchained Love - 2022)





5.จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก (Only For Love - 2023)

ถ้าถามว่าใครคือซุป’ตาร์จีนที่หนึ่งในใจแฟนซีรีส์ หลายคนอาจจะตอบยาก เพราะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง แต่ถ้าถามว่า หวังเฮ่อตี้ หรือ ดีแลน หวัง ฮอตแค่ไหนในบ้านเรา​ คงไม่มีคำอธิบายไหนจะพิสูจน์ได้ดีไปกว่ากระแสตอบรับแฟนคลับชาวไทยที่มีต่องาน “2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK” ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของหวังเฮ่อตี้ โดยหลังจากเปิดจำหน่ายบัตรทุกโซน ทุกราคา รวม 10,000 กว่าใบในไม่กี่นาที บัตรก็ถูกขายหมดอย่างรวดเร็ว สมกับเป็นศิลปินตัวท็อปแดนมังกรงานนี้ใครที่มีบัตรในมือแล้ว ก็เตรียมตัวให้พร้อม แล้วรอไปพบกับหวังเฮ่อตี้ได้วันที่ 28 ธันวาคม 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าการรอคอยนี้อาจจะยาวนานเกินไป เพื่อคลายความคิดถึง และเป็นอุ่นเครื่องนับถอยหลังก่อนที่ประเทศไทยกำลังจะมีหวังเฮ่อตี้ (อีกครั้ง) สกู๊ปนี้ขอเยียวยาหัวใจทุกดวง ด้วยการรวบตึง 5 ผลงานซีรีส์สุดปังของหวังเฮ่อตี้มาให้เหล่า #ทีมเมีย ได้ทบทวนความทรงจำ และดื่มด่ำกับผลงานที่ผ่านมาของหวังเฮ่อตี้ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หล่อคงเส้นคงวา เพิ่มเติมคือ ออร่าซุปตาร์ที่สาดกระจาย แถมฝีมือการแสดงยังดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าบทไหนก็เอาอยู่ จนได้รับการยอมรับในฐานะพระเอกจีนสุดหล่อขวัญใจแฟนชาวไทย ที่แม้แต่ดาราตัวแม่อย่างอั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ยังเสียอาการ ถึงขั้นออกปากว่า “เจอชายในฝันที่ทำให้ประทับใจจนต้องเพ้อ ถึงขั้นลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้กันเลยทีเดียว”ประเดิมด้วยผลงานแจ้งเกิด ที่เรียกว่าเป็นการแกรนด์โอเพ่นนิ่งหวังเฮ่อตี้ เพราะนอกจากการหยิบผลงานซีรีส์เรื่องดังที่เคยสร้างกระแสไปทั่วเอเชีย อย่าง รักใสๆ หัวใจสี่ดวง (Meteor Garden) ซึ่งดัดแปลงจากมังงะญี่ปุ่นเรื่อง Boys Over Flowers มารีเมก ก็ทำเอาสปอร์ตไลท์แทบทุกดวงสาดเข้าใส่แล้วสิ่งที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษ คือ นักแสดงนำ โดยเฉพาะคนที่จะมารับบท เต้าหมิงซื่อ ซึ่งเวอร์ชั่นไต้หวัน ก็ได้ เจอร์รี่ เหยียน พระเอกดังในตำนานหลัวมโนคนแรกๆ ของสาวเอเชียทำไว้ดีเว่อร์ จนมาถึงเวอร์ชั่นเกาหลี ก็ได้สามีแห่งชาติ อย่างลีมินโฮ มาถึงเวอร์ชั่นจีน แผ่นดินใหญ่ กลับได้นักแสดงหน้าใหม่แกะกล่อง อย่างหวังเฮ่อตี้ที่แม้จะเพิ่งชนะการประกวดเรียลลิตี้โชว์ Hyper Dimensional Idol ซึ่งเป็นรายการที่เฟ้นหาไอดอล จากผู้เข้าแข่งที่ต้องผ่านบททดสอบต่างๆ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นแววด้านการแสดงว่าไม่ธรรมดา แต่ก็ยังไม่วายต้องแบกความหวังของผู้ชมไว้เต็มสองบ่า ซึ่งบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับผลงานเรื่องแรก ก็ถือว่าหวังเฮ่อตี้สอบผ่านฉลุย อาจเพราะด้วยหน้าตาหล่อใสกระแทกใจ แฝงไปด้วยแววตาขี้เล่นและซุกซน ทำให้เต้าหมิงซื่อเวอร์ชั่นหวังเฮ่อตี้ มีความสดใหม่และมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร จนนอกจากผู้ชมจะดูแล้วไม่ได้ขัดใจ ยังเปิดใจให้กับดาวดวงใหม่อย่างหวังเฮ่อตี้และเพื่อนๆ อีก 3 คน ได้แก่ กวนหง, เหลียงจิ้งคัง และอู๋ซีเจ๋อ ได้แจ้งเกิด ไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนคลับคนจีนแต่รวมถึงชาวไทย ฮอตถึงขั้นได้รับเทียบเชิญให้ลัดฟ้ามาร่วมเดินพรมแดงในงานเปิดตัว ICONSIAM ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แถมทั้ง 4 หนุ่มยังได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ของเถ้าแก่น้อย พร้อมเดินทางมาร่วมกิจกรรม ”Taokaenoi x F4 Exclusive Fanmeet" อีกด้วยหลังจากแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงวัยรุ่น หวังเฮ่อตี้ ก็มาชิมลางในซีรีส์พีเรียดย้อนยุคอยู่หลายเรื่อง ประเดิมด้วยการมารับบทพระเอกในเรื่อง สยบฟ้าพิชิตปฐพี ภาค 2 (Ever Night Season 2 - 2020) งานนี้ไม่รู้โชคชะตาหรือพรหมลิขิต การมารับบทซีรีส์ภาคต่อที่มีการเปลี่ยนตัวพระเอก ทำให้แฟนๆ อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าชอบพระเอกภาคไหนมากกว่ากัน แน่นอนผลตอบรับก็มีทั้งสองกระแส ทั้งชอบพระเอกคนเดิมและเปิดใจให้พระเอกคนใหม่ แต่ที่แน่ๆ คือ หลังจากถูกนำไปเปรียบเทียบกับพระเอกคนอื่นมาสองเรื่องติดแต่ในที่สุดเขาก็ได้แจ้งเกิดอย่างสมศักดิ์ศรี ในซีรีส์เรื่องดังอย่าง รักนิรันดร์ ราชันมังกร ผลงานที่ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญก็ว่าได้ เพราะเรื่องนี้ นอกจากจะต้องมารับบทราชันมังกรผู้ยิ่งใหญ่ ยังสลัดลุคครั้งใหญ่มาในทรงผมยาวสีขาวเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งต้องบอกว่า จะผมสีไหนก็เอาอยู่ ที่สำคัญถึงจะอายุหลายพันปีก็ยังหล่อใสออร่าสาด แถมเคมียังเข้ากันได้ดีกับนางเอกรุ่นพี่ อย่างจู้ซวี่ตาน นักแสดงสาวจีนผู้โด่งดังจากบทตัวร้ายในซีรีส์ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) อย่างไร้ที่ติดจนหลายคนแทบไม่เชื่อว่าทั้งคู่อายุห่างกันถึง 7 ปี และด้วยลุคผมขาว บวกกับเคมีพระ-นางที่ลงตัว เนื้อเรื่องที่สนุกชวนติดตาม ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้กับหวังเฮ่อตี้​หลังกระแสความฮอตจากบทบาทราชันมังกรยังไม่ทันจาง หวังเฮ่อตี้ ก็กลับมาสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ ที่งานนี้อานุภาพทำลายล้างรุนแรงจนทำเอาหลายคนหาทางออกจากกำแพงเมืองจีนไม่ถูกเลยทีเดียว เมื่อหวังเฮ่อตี้มารับบทตงฟาง ชิงชาง จอมมารไร้หัวใจแห่งสามอาณาจักร แต่หล่อที่สุดในสามโลก แถมยังคลั่งรักไม่แคร์สายตาใคร เพราะจากเดิมที่วางแผนจะสังเวยวิญญาณของ เสียวหลานหัว เซียนบุปผาแสนอ่อนแอ (รับบทโดย อวี๋ชูซิน นักแสดงไอดอลสาวดาวรุ่งของจีน) แต่ไปๆ มาๆ กลับไปตกหลุมรักเซียนบุปผาเข้า จนเกิดเป็นเรื่องรักวุ่นๆ ที่ไม่ต้องบรรยายต่อก็รู้ว่าฟินจิกหมอนเบอร์ไหนงานนี้เมื่อบวกกับโปรดักชั่นสุดอลังที่ทำถึงทุกซีน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมของรักของข้าถึง สามารถทะยานขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งโลกของ​ iQIYI ในเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมงแรกที่เริ่มฉาย และติดอันดับคำเสิร์ชที่มีคนค้นหามากที่สุด 10 อันดับแรกของ Weibo ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออกอากาศ เป็นอีกหนึ่งผลงานจุดพลุให้หวังเฮ่อตี้ปลดล็อกความดังทะลุปรอทไปอีกเลเวลต่อกันอีกทีหนึ่งผลงานซีรีส์พีเรียดย้อนยุค ที่แค่พล็อตก็กินขาด แปลกที่สุดในปฐพี สมกับเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีของ iQIYI สำหรับเล่ห์ลวงรักต้องห้าม ที่ว่าด้วยเรื่องราวของขันทีตัวปลอมผู้มีอำนาจ และนางสนมในวังที่เธอควรจะต้องถูกสังหารเพื่อรับใช้กษัตริย์องค์ก่อนที่เพิ่งสวรรคต แต่กลับได้รับการช่วยเหลือไม่ให้ต้องโดนสังหารเหมือนนางสนมคนอื่น เพราะกษัตริย์องค์ปัจจุบันรู้สึกชอบพอและอยากจะเก็บเธอไว้ แต่ความอลเวงดันเกิดขึ้น เมื่อช่วยไปช่วยมา...ขันทีตัวปลอมดันไปตกหลุมรักนางสนมสำหรับเรื่องนี้ บอกเลยว่าหวังเฮ่อตี้ถ่ายทอดความเป็นขันทีตัวปลอมออกมาได้ดี จนทำให้ผู้ชมหลายคนหลงรักเขามากขึ้นกว่าเดิม เพราะนอกจากจะได้เห็นมาดโหดๆ เท่ๆ ยังได้เห็นมุมขี้เล่น ดูมีเสน่ห์ พอบวกกับเนื้อหาที่เข้มข้น เลยทำให้บทยิ่งส่ง จนทำให้แทบจะลืมภาพหวังเฮ่อตี้ของเด็กหนุ่มหน้าทะเล้นไปเลยหลังจากปล่อยให้แฟนๆ คิดถึงหนุ่มหวังเฮ่อตี้ ในลุคปัจจุบันอยู่นาน ในที่สุดเขาก็กลับมามีผลงานในซีรีส์จีนแนวโรแมนติก จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก (Only For Love - 2023) ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่าง ไป๋ลู่ ที่มองผิวเผินเคมีไม่น่าเข้ากัน แต่พอเอาเข้าจริง เรื่องนี้หวังเฮ่อตี้ ซึ่งรับบทเป็น สื่อเยี่ยน ท่านประธานหนุ่มหล่อ แม้จะเป็นทายาทธรุกิจตระกูลใหญ่ แต่ก็มีความมุ่งมั่นจนกลายเป็นนักธุรกิจมากฝีมือแถมยังเนื้อหอมสุดๆแม้เรื่องนี้บทบาทที่ได้รับจะไม่ได้มีความซับซ้อน เน้นคีฟลุคให้ดูเป็นผู้ใหญ่ สมกับคาแร็กเตอร์ท่านประธาน จุดที่พีคของเรื่อง คือ นางเอกเป็นฝ่ายเดินเกมรุกจีบพระเอกก่อน เพราะฉะนั้นแฟนๆ จะได้เห็นพระเอกต้องคอยคีฟลุคไม่ให้เผยตัว ปล่อยใจ ทั้งที่จริงๆ แล้วแอบมีใจให้นางเอกก่อนอยู่แล้ว แต่เจ้าแผนการ เลยทอดสะพานให้นางเอกมาเป็นฝ่ายเดินเกมรุก เรื่องนี้หวังเฮ่อตี้ใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมาก จนทำเอาคนดูฟินไม่ไหว เบาหวานแทบขึ้นตาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานของหวังเฮ่อตี้ ที่เชื่อว่าใครได้ดูเป็นต้องโดนตกเข้าด้อม เพราะนอกจากออร่าความหล่อ ที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ฝีมือการแสดงยังอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สงสัยเลยว่า ทำไมหวังเฮ่อตี้ ถึงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชาวจีนเนื้อหอม จนไปเข้าตาเหล่าแบรนด์ดังระดับโลก ที่ต่างเลือกหวังเฮ่อตี้มานั่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ล่าสุด แม้แต่แบรนด์ Fenty Beauty แบรนด์เมคอัพของนักร้อง Rihanna ที่ทำร่วมกับบริษัท LVMH Group ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์เนมรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่งตั้งหวังเฮ่อตี้เป็น Global Ambassador เพื่อเจาะตลาดจีนโดยเฉพาะปิดท้ายด้วยข้อมูลน่าสนใจ หลายคนอาจไม่รู้ว่า จริงๆ แล้วเส้นทางชีวิตของหวังเฮ่อตี้ ไม่ได้มุ่งตรงเข้าเส้นทางบันเทิง เห็นฝีมือการแสดงดีเบอร์นี้ แต่จริงๆ แล้วเขาไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนการแสดง แต่เรียนจบจากวิทยาลัยการบินพลเรือนตะวันตกเฉียงใต้เสฉวน (Sichuan Southwest College of Civil Aviation) แต่ด้วยออร่าความหล่อที่ฉายแววตั้งแต่สมัยเรียน​ ทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นนายแบบในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโปรแกรมอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของวิทยาลัย ก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดในรายการเรียลลิตี้และคว้าชัยชนะ จนได้มาโลดแล่นในวงการบันเทิง และสั่งสมฝีมือจนก้าวสู่ซุปตาร์แถวหน้าของจีนที่ความสามารถครบเครื่อง โดยเฉพาะผลงานการแสดงที่มีมาให้ชมไม่ขาดสาย ส่วนใครที่อยากท้าพิสูจน์ความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ของหวังเฮ่อตี้ ตามไปเจอกันในคอนเสิร์ต "2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK"