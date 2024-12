ผ่านการเมืองเครียด 13 ธ.ค. ‘When the Phone Rings’ ไปต่อ!

อีก 2 วันนับจากนี้ ซีรีส์เกาหลี When the Phone Rings เมื่อโทรศัพท์ดัง จะกลับมาสตรีมมิ่งเหมือนเดิม หลังจากประกาศงดออกอากาศ ด้วยเหตุตึงเครียดในเกาหลีใต้ เมื่อ ยุน ซอก-ยอล ประธานาธิบดี ประกาศกฏอัยการศึก และถูกต่อต้านโดยมวลชนมหาศาล จึงเป็นเหตุให้ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์ต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง และ ซีรีส์ When the Phone Rings เมื่อโทรศัพท์ดัง ซึ่งทางช่อง MBC ประกาศงดออกอากาศด่วน ส่งผลให้ EP 5 – 6 วึ่งจะต้องออกอากาศในวันที่ 6 และ 7 ธันวาคม ถูกเลื่อนออกไป โดย EP 5 จะกลับมาแพร่ภาพอีกครั้งในวันที่ 13 ธันวาคม และแฟนชาวไทย สามารถชมได้ทาง Netflix ตามปกติ: คิมจีอุน: ดราม่า ลึกลับ โรแมนติก: ยูยอนซอก และ แชซูบิน: พัคซังอู: 12 ตอน: MBC: ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง Netflix: ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง Netflixซ๊รีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ แพคซาอน (ยูยอนซอก) โฆษกประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในเกาหลี ชายหนุ่มผู้มาจากครอบครัวการเมืองที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานโชกโชน ทั้งผู้ประกาศข่าวชื่อดัง นักเจรจาต่อรองตัวประกัน แม้กระทั่งนักข่าวสงคราม ได้แต่งงานกับ ฮงฮีจู (แชซูบิน) ลูกสาวของเจ้าของหนังสือพิมพ์ ที่มีปัญหาในการพูดเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ปัจจุบันทำงานเป็นล่ามภาษามือในศาลและทางรายการโทรทัศน์การแต่งงานของทั้งคู่เป็นการคลุมถุงชน ตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ภายนอกพวกเขาเป็นคู่สามี-ภรรยาที่สมกันราวกับกิ่งทองใบหยก แต่แท้จริงแล้ว เขาและเธอไม่เคยแสดงความรัก พูดคุย หรือแม้แต่ทานอาหารร่วมกัน ทุกอย่างเป็นการแสดง ประกอบฉากต่อสังคม แสร้งว่า มีความสุขกับชีวิตคู่ซะเหลือเกิน แล้วต่อมาในวันหนึ่ง มีโทรศัพท์สายลึกลับโทร.มาข่มขู่และบอกว่า ฝ่ายหญิงถูกลักพาตัว เหตุการณ์นี้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของทั้งคู่โดยสิ้นเชิง