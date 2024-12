MVNO เปิดบูธแจก INFINITE SIM เชื่อมต่อทุกโอกาสเพื่อคนพิการ ฟรี!

MVNO ค่ายเล็ก ใจใหญ่ โดย คุณณัฎฐ์ธกฤศ์ ศศิอานนท์ – คุณวีรสุรางค์ ศศิอานนท์ กรรมการบริหาร Infinite ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVNO) บริษัท บางกอกเทลลิ้ง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจาก กสทช. ร่วมเปิดบูธแจกซิม Infinite ให้กับคนพิการฟรี! ในงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2567” “ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน” (Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานโดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ผู้นำองค์กรและผู้แทนเครือข่ายคนพิการและผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการจากทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้โครงการแจกซิมฟรีให้กับคนพิการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ MVNO ค่ายเล็ก ใจใหญ่ กับ หน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช), กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยการแจกขนม เล่นเกมแจกของรางวัล และการลงทะเบียนจากผู้พิการ ซึ่งการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้พิการที่ผ่านการพิจารณาก็จะได้ซิม Infinite ฟรี!!! ส่งตรงถึงบ้านและสามารถใช้อินเตอร์เน็ตฟรีถึง 6 เดือนเต็ม!ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้าร่วมชมบูธ และถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและทีมงานของ MVNO ด้วยสิทธิ์การรับซิมฟรีเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม2567ถึง31 ธันวาคม2567ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน!สแกนQRCode (ในภาพประชาสัมพันธ์)หรือเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ sim-disabled.nbtc.go.th ซิมจะถูกจัดส่งฟรีถึงบ้านในรูปแบบซิมใหม่เบอร์ใหม่หากต้องการใช้เบอร์เดิมสามารถทำการย้ายค่ายได้ โดยกด151เลขบัตรประชาชน#แล้วกดโทรออกสำนักงาน กสทช.โทร.1200 (โทรฟรี)สายด่วน พม.โทร.1300หรือติดต่อผ่านLine ID: @netfree_infinite