Review ซีรีส์ : เปิดวาร์ป “จางหว่านอี้” พระเอกใช้ฝีมือและออร่าหล่อซึนตกแฟนคลับ

หนึ่งในนักแสดงชายที่ดีกรีความฮอตกำลังพุ่งทะยาน จนสามารถเข้ามายึดครองพื้นที่หัวใจแฟนคลับอย่างรวดเร็ว นาทีนี้ต้องหลีกทางให้ จางหว่านอี้ พระเอกสุดฮอตแห่งปี แถมหลังๆ มานี้ ไม่ว่าจับคู่กับนางเอกคนไหน ก็ดาเมจรุนแรง ทำเอาคนดูจิ้น เขินจิกหมอน และอดเทใจให้กับความน่ารักน่าเอ็นดูของแววตาบ๊องแบ๊วของจางหว่านอี้ไม่ได้เพราะแค่ปีนี้ เขาก็มีผลงานออนแอร์ 2 เรื่องติด แถมยังเป็นเรื่องสร้างกระแสฮิตในหมู่ซีรีส์จีนไม่น้อย เรื่องแรก คือ ซ่อนรักชายาลับ (Are You the One - 2024) ซีรีส์พีเรียดโรแมนติกคอเมดี้ ประกบคู่ หวังฉู่หรัน อีกเรื่อง คือ สองดวงใจเคียงรัก (The Rise of Ning - 2024) ซีรีส์พีเรียดโรแมนซ์ดราม่า โดยครั้งนี้โคจรมาเจอกับ เหรินหมิ่น นางเอกหน้าแบ๊วที่หลายคนคุ้นหน้าจากซีรีส์ลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise – 2023) ที่ได้เซียวจ้านมารับบทพระเอกอย่างไรก็ตาม แม้ดูเหมือนว่าออร่าความฮอตจะเพิ่งสาดเข้าใส่จางหว่านอี้แบบเต็มๆ จนเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของเขา แต่จริงๆ แล้ว จางหว่านอี้ไม่ใช่น้องใหม่แกะกล่องในวงการแต่อย่างใด เพราะเขาสั่งสมชั่วโมงบินในวงการมานาน แถมเก็บแต้มจากผลงานการแสดงมานับไม่ถ้วนทั้งนี้จางหว่านอี้ เป็นนักแสดงชายชาวจีน จบการศึกษาจาก Beijing Film Academy (สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่ง) หนึ่งในโรงเรียนภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน ผลิตบุคลากรในวงการบันเทิงของจีนมากมาย แถมหลายคนยังดังไกลจนไปสร้างผลงานชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น จางอี้โหมว, หวงเสี่ยวหมิง, สวี่จิงเล่ย เป็นต้นนอกจากฝีไม้ลายมือในการแสดงที่จางหว่านอี้หล่อหลอมจากการเรียนในสถาบันระดับท็อปของประเทศแล้ว เขายังมีความสามารถด้านตนตรีทั้งเล่นเปียโนและร้องเพลง กระทั่งอายุ 22 ปี เขาก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว เริ่มต้นชิมลางจากผลงานการแสดงจากซีรีส์จีนแนวคอเมดี้ "Let's Fashion Together" ในปี 2016 หลังจากนั้นก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก Tracks in the Snow Forest โดยรับบทบาทเป็นนักแสดงสมทบ ก่อนจะได้รับบทนำในซีรีส์แนวระทึกขวัญ Operation Moscow (2018)หลังจากนั้น จางหว่านอี้ก็สั่งสมฝีมือการแสดงเรื่อยมา จากการมีผลงานแสดงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น My True Friend (2019) Weaving a Tale of Love (2021), Awakening Age (2021) แต่ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้จางหว่านอี้เป็นอย่างมาก คือ ผลงานเรื่อง The Bond ซีรีส์แนวครอบครัวสุดอบอุ่น ที่ทำให้เขาสามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จเส้นทางในวงการบันเทิงของจางหว่านอี้ไต่ระดับขึ้นอีกขั้น เมื่อเขาได้รับโอกาสให้มาร่วมแสดงในผลงานซีรีส์เรื่องดังอย่างห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ (Lost You Forever - 2023) ที่ได้ประกบนางเอกตัวท็อปอย่าง หยางจื่อแม้เขาจะได้มารับบทเชียงเสวียน พระเอกของเรื่อง แต่ดันเป็นพระเอกที่ไม่สมหวังในรัก เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ได้ครองคู่กับนางเอก แต่ถึงอย่างนั้นด้วยออร่าความหล่อและฝีมือการแสดงที่เข้าถึงบทบาทของชายผู้เสียสละความสุขเพื่อแผ่นดินและหญิงที่รัก บวกกับกระแสซีรีส์ปังขั้นสุดจนทำลายสถิติ Tencent กลายเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนั้น เลยทำให้จางหว่านอี้ได้รับอานิสงส์ไม่น้อย นอกจากจะได้แจ้งเกิดไปแบบจึ้งๆ ยังเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนซีรีส์ไม่น้อยด้วยฐานความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมื่อจางหว่านอี้กลับมาพร้อมผลงานใหม่ในปี 2024 ก็ได้รับกระแสตอบรับแบบล้นหลาม จากผลงานเรื่องซ่อนรักชายาลับ ในเรื่องนี้ เขารับบทเป็นชุยจิ่ว หรือ ไหวหยางอ๋อง ผู้น่าเกรงขาม แต่เพราะอยากจับโจรให้ได้ เลยตกกระไดพลอยกระโจนมาเป็นสามีของนางเอกที่เป็นถึงหัวหน้าโจรแต่ดันความจำเสื่อมเรื่องราวความรักสุดโอ้ละพ่อจึงเกิดขึ้น เพื่อสืบหาความจริง ไหวหยางอ๋อง ต้องพยายามอำพรางตัวตนที่แท้จริง แถมยังต้องแสร้งทำให้เป็นสามีผู้ไม่เอาไหน และขายผ้าเอาหน้ารอดไปเสียทุกเรื่องจนเกือบถูกจับโป๊ะได้อยู่หลายครั้ง แถมสกิลการแถยังเป็นเลิศ จนทำให้ผู้ชมทั้งขำและเอ็นดู ซึ่งงานนี้นอกจากจางหว่านอี้จะถ่ายทอดบทบาทท่านอ๋องสุดซึนออกมาได้มีเสน่ห์สุดๆ จนตกคนดูได้เป็นแถว ไม่ต้องพูดถึงออร่าความหล่อของจางหว่านอี๊ยังทำเอาคนดูไม่อาจละสายตาและปวารณาตัวเป็น #ทีมเมีย กันเป็นแถวหลังจากกระแสความฮอตจากบทท่านอ๋องยังไม่ทันจาง จางหว่านอี้ไม่ปล่อยให้ #ทีมเมีย ได้มีโอกาสปันใจ ก็มีผลงานเรื่องใหม่ มายึดครองพื้นที่ในหัวใจแฟนๆ กับผลงานเรื่องสองหัวใจเคียงรัก ซึ่งเรื่องนี้เขารับบทเป็น หลัวเซิ่นหย่วน ชายหนุ่มที่เกิดและโตในตระกูลหลัวเป็นบุตรชายที่ถูกเกลียดชัง อาศัยอยู่ในจวนแบบไร้ตัวตนเป็นเป็นบุตรชายลำดับที่สามที่ไม่เคยมีใครเหลียวแล ภายนอกดูอ่อนแอแต่เขากลับซ่อนตัวตนเขี้ยวเล็บที่แท้จริง วางแผนสืบหาเบื้องหลังในคดีของอาจารย์ที่ถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันก็แอบหลงรักนางเอก ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวตัวเอง จนทำให้คนดูลุ้นแทบแย่ว่า สุดท้ายแล้วความรักระหว่างพี่น้องจะผ่านม่านประเพณีไปได้อย่างไรงานนี้โชคดีที่พี่ชายตัวดีอย่างหลัวเซิ่นหย่วน ไปสืบจนรู้ความจริงว่า แม่ของนางเอกถูกจับไปทำมิดีมิร้าย แต่ไม่กล้าบอกความจริงๆ ทุกคนเลยเข้าใจว่านางเอกเป็นลูกของพ่อเดียวกับพระเอก ซึ่งพอพระเอกรู้ความจริง ใจนึงก็แอบลิงโลด เพราะรักนางเอกได้เต็มหัวใจ แต่อีกใจก็ยังต้องพยายามปิดบังความจริง เพื่อไม่ให้ความจริงนี้กระทบกับสถานะในตระกูลของนางเอกที่อาภัพตั้งแต่เด็ก ถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายว่าทำให้ลูกในท้องของนางแท้ง จนถูกส่งออกไปอยู่เรือนนอก แบกรับความผิดที่ไม่ได้ก่ออยู่เป็นเวลาหลายปีกว่าจะได้กลับบ้านใหญ่อีกครั้ง แต่ถึงชะตาชีวิตจะอาภัพ แต่ดวงความรักกลับพุ่งกระฉูด ได้พี่ชาย(ไม่แท้) คอยปกป้องแถมยังคลั่งรักสุดๆ งานนี้ถ้าอยากพิสูจน์ว่าคลั่งรักเลเวลไหนต้องไปติดตามในซีรีส์อย่างไรก็ตาม ถึงจะแจ้งเกิดจากผลงานแนวพีเรียด แต่จางหว่านอี้ก็มีผลงานซีรีส์ปัจจุบันไม่น้อย ที่สำคัญ หลายเรื่องเป็นผลงานรีเมกมาจากซีรีส์เรื่องดัง ไม่ว่าจะเป็น ปล่อยใจไปกับรัก (I Know I Love You - 2023) ซึ่งเป็นเวอร์ชันรีเมคมาจากซีรีส์เกาหลี เรื่อง สายใยคืนใบไม้ผลิ (One Spring Night -2019) และ เฉินฮุย คุณหมอหัวใจอัจฉริยะ (Fantastic Doctors -2023) ผลงานรีเมคจากซีรีส์เรื่องดังอย่าง Good Doctor ที่มีทั้งเวอร์ชั่นเกาหลีและฮอลลีวูดเฉินฮุย คุณหมอหัวใจอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนจับตา เพราะด้วยกระแสความฮอตขอบงซีรีส์ ที่โด่งดังในทุกเวอร์ชั่น จนทำให้หลายคนตั้งความหวังว่า พอมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์รีเมคฉบับจีนแผ่นดินใหญ่จะทำถึงแค่ไหน โดยตัวซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวของคุณหมอหนุ่ม ที่แม้ว่าเขาจะมีภาวะอาการแอสเพอร์เกอร์ หรือเป็นผู้ที่มีสติปัญหาเหนือล้ำกว่าใครแต่กลับแสดงออกต่อสังคมไม่เก่ง จนเกือบเป็นอุปสรรคต่อการเป็นหมอ เขาจึงต้องมุ่งมั่นและพยายามพิสูจน์ตัวเอง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายไม่น้อยเรียกได้ว่า เส้นทางในวงการบันเทิงของจางหว่านอี้นั้นไม่ธรรมดา นอกจากใบหน้าหล่อๆ จะเป็นใบเบิกทางสำคัญของเขาในวงการบันเทิง แต่ฝีมือ คือ สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดในวงการบันเทิงมาร่วมสิบปี เก็บเกี่ยวผลงานการแสดงมาแล้วหลายบทบาท จนไม่ว่านาทีนี้จะได้บทไหน ก็เอาอยู่ และเชื่อว่าหลังจากนี้เขาจะมีผลงานอีกมากมายให้แฟนๆ ได้เกาะจอรอติดตามอย่างแน่นอนMickey MouseMyDramalist