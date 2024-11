Scoop พิเศษ : ตามเก็บให้ครบก่อนสิ้นปี! 10 ซีรีส์เกาหลีเรตติ้งปัง พล็อตแปลก ปี 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะทุกคน! ใครที่ยังตามเก็บซีรีส์เกาหลีไม่ครบ หรือไม่รู้จะรับจบเรื่องไหนดี เรารวม 10 ซีรีส์เกาหลีเรตติ้งดี พล็อตแปลกใหม่ในปี 2024 มาให้เพื่อน ๆ เช็กลิสต์ตามประสาติ่งซีรีส์ คัดเน้น ๆ ที่เนื้อเรื่องสนุก นักแสดงเล่นดี รวมถึงผลงานปราณีตที่เราไม่อยากให้คุณพลาด ไม่ว่าจะคอซีรีส์โรแมนติก ดราม่า ระทึกขวัญ แฟนตาซี หรือสืบสวนสอบสวน ก็มีให้เลือกตำได้ตามจริต ใครชอบแบบไหนตามไปสตรีมกันได้เลย!ประเดิมต้นปี 2024 ด้วยซีรีส์แอ็คชั่นมันเลือดสาด ที่ได้คุณสามีแห่งชาติ ‘อีดงอุค’ มารับบทคุณอามาดเซอร์ใน ร้านลับนักฆ่า เรื่องราวของ ‘จองจีอัน’ (รับบทโดย คิมฮเยจุน) สาวมหาวิทยาลัยวัยต่อต้าน ที่ต้องเผชิญกับอันตรายทุกรูปแบบ หลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของคุณอา ‘จองจินมัน’ (รับบทโดย อีดงอุค) เจ้าของร้านออนไลน์สุดลึกลับ เธอต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากทีมนักฆ่าตัวตึง ที่บุกมาถล่มบ้านด้วยอาวุธระดับกองทัพ จีอันเลยงัดสารพัดทักษะการต่อสู้ที่คุณอาเคยสอน โดยมีนักฆ่าระดับ A-level มาช่วยซัพพอร์ต ระหว่างนั้นเธอก็เริ่มค้นหาความจริงเบื้องหลังธุรกิจออนไลน์ของคุณอา ก่อนจะพบว่าเขาคือนักค้าอาวุธสงครามระดับพระเจ้าจอร์จ !!! แถมอดีตของคุณอาก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะ จุดเด่นของซีรีส์อยู่ที่พล็อตเรื่องแปลกใหม่ เต็มไปด้วยฉากต่อสู้ไล่ล่าที่ตื่นเต้นเร้าใจในฟิล Kill Bil พร้อมลุ้นระทึกไปกับการเปิดเผยความจริงที่ทำให้จีอันมาอยู่จุดนี้!• แพลตฟอร์ม: Disney+ Hotstar• จำนวน: 8 ตอน• เริ่มสตรีม: 17 ม.ค. 2024อีกหนึ่งซีรีส์เรตติ้งดีรับต้นปีมังกร ต้องยกให้ซีรีส์รอมคอมที่เผยชีวิตของ ‘ฮงแฮอิน’ (รับบทโดย คิมจีวอน) ทายาทรุ่นที่ 3 ของควีนส์กรุป เจ้าของฉายา "ราชินีแห่งห้างสรรพสินค้า" ผู้แสนจะเย็นชาดุจเอลซ่าในปราสาทหิมะ หลังแต่งงานกับ ‘แบคฮยอนอู’ (รับบทโดย คิมซูฮยอน) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้ราว 3 ปี สามีก็คิดจะแยกทางด้วยความแตกต่างทางชนชั้น ทำให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความขัดแย้งสารพัดสิ่ง แถมยังมีหนุ่มหล่อ โปรไฟล์พรีแพงมาตามจีบแฮอินอีกต่างหาก ซีรีส์สะท้อนปัญหาชีวิตคู่ของลูกสาวตระกูลแชโบลที่ต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันจากสังคม ถึงอย่างนั้นรักแท้ยังมีอยู่จริงและแฮอินก็ทุบน้ำแข็งหิมะออกมาสัมผัสหัวใจอุ่น ๆ ของพ่อหนุ่มฮยอนอู เคมีอันดีงามระหว่าง ‘คิมจีวอน’ และ ‘คิมซูฮยอน’ ทำให้เราอินไปกับตัวละครและเรื่องราวสนุก ๆ ปนดราม่า บอกเลยว่า “ความรักชนะทุกสิ่ง” มีอยู่จริง!• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: 16 ตอน• เริ่มสตรีม: 9 มี.ค. 2024อีกหนึ่งซีรีส์รอมคอมปนสืบสวนสอบสวน ที่จะทำให้คุณซึ้งปนฮาไปกับปริศนาชีวิตอับเฉาของ ‘อีมีจิน’ (รับบทโดย จองอึนจี) หญิงสาววัย 28 ปี ที่ผิดหวังกับการสอบข้าราชการมาหลายครั้ง แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นซนทำให้เธอตื่นมาในร่างของ ‘อิมซุน’ (รับบทโดย อีจองอึน) วัย 50 ปี ก่อนจะคืนร่างเป็นอีมีจินต่อเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้า พูดง่าย ๆ ว่าสว่างเป็นป้า มืดมาสวยปิ๊ง!!! แต่ความเป็นมนุษย์ป้าก็ทำให้เธอได้งานพาร์ทไทม์ในสำนักงานอัยการและได้ใกล้ชิดกับ ‘คเยจีอุง’ (รับบทโดย) อัยการหนุ่มหล่อจอมเย็นชา โดยมีไอดอลหนุ่มผู้ล่วงรู้ความลับและตกหลุมรักนางเอกคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ ความฮาอยู่ที่การใช้ชีวิตสองคนในร่างเดียว ทำให้นางเอกต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตสองวัยไปแบบเนียน ๆ และร่วมกับพระเอกไขคดีฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในชนบท จนเราคาดเดาไม่ออกเลยว่าใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่...ทั้งฮาทั้งน่าติดตามของแทร่!• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: 16 ตอน• เริ่มสตรีม: 15 มิ.ย. 2024งานเนี้ยบ-งานดี-งานแจ้งเกิด ‘โกมินซี’ ในบทไซโคพาธต้องยกให้ The Frog ซีรีส์เกาหลีสุดระทึกขวัญ ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับปริศนาฆาตกรรมอำมหิต เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในโรงแรมเล็ก ๆ ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งกลายเป็นสถานที่ฆ่าหั่นศพจนข่าวดังไปทั้งประเทศ สุดท้ายโรงแรมต้องปิดตัวและครอบครัวแตกสลาย ตัดภาพมาที่ ‘จอนยองฮา’ (รับบทโดย คิมยุนซอก) ชายผู้หวังจะใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างสงบสุขในรีสอร์ทเล็ก ๆ กลางป่า แต่แล้วความสงบก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อหญิงสาวปริศนา (โกมินซี) เข้ามาพักที่รีสอร์ทและฆาตกรรมลูกชาย ซึ่งจอนยองฮาเลือกที่จะปกปิดความลับนี้ไว้ ทำให้หญิงสาวปริศนาเข้ามาคุกคามชีวิตของเขาอย่างหนัก จนเขาตอบโต้ด้วยความรุนแรงและเข้าสู่ด้านมืดในจิตใจ ซีรีส์ยังวิเคราะห์จิตวิทยาของตัวละคร ทำให้เราเข้าใจแรงจูงใจและความรู้สึกของพวกเขามากขึ้น...ว่าแต่เป็นคุณจะเลือก ‘ปกปิด’ หรือ ‘เปิดเผย’ ความจริงกันล่ะ?• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: ลิมิเต็ดซีรีส์ 8 ตอน• เริ่มสตรีม: 28 ส.ค. 2024ซีรีส์แนวระทึกขวัญ-แฟนตาซีที่เรตติ้งดีงามสุด ๆ การพลิกบทบาทของ ‘น้องผัก’ ขวัญใจติ่งไทยให้กลายเป็น ‘ผู้พิพากษาปีศาจ’ อิมพอร์ตจากอเวจี ผู้มีนัยน์ตาสีม่วงและดาบประกาศิตติดตัวมายังโลกมนุษย์นาม ‘จัสติเซีย’ ปีศาจเลเวลสูงที่ถูกลงโทษให้มาสิงร่าง ‘คังพินนา’ (รับบทโดย พัก ชินฮเย) เพื่อพิพากษาคดีให้ฆาตกรต่อเนื่องผู้ไม่เคยสำนึกผิดไปรับโทษทัณฑ์ในนรก โดยมี ‘ฮันดาออน’ (รับบทโดย คิมแจยอง) สายสืบหน้าใสหัวใจยุติธรรมคอยขัดขวางและกวนใจ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนรู้ใจไปตามท้องเรื่อง ทั้งคู่ร่วมกันตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่โดนซาตานสิงร่าง ขณะที่คังพินนาก็พยายามห้ามใจไม่ให้ไหวอ่อนไหวไปกับความรัก ทุกครั้งที่อยู่ใกล้กับฮันดาออน บอกเลยเรื่องนี้น้องผักรับบท ‘องค์มัมสายสับ’ โหดเลือดสาดฟาดไม่ยั้งได้แบบทำถึงมากแม่!• แพลตฟอร์ม: Disney+ Hotstar• จำนวน: 14 ตอน• เริ่มสตรีม: 21 ก.ย. 2024อีกหนึ่งงานคราฟต์และซีรีส์จิตวิทยาอาชญากรยอดเยี่ยมแห่งปี Doubt เรื่องราวของนักพฤติกรรมอาชญาหรือ Criminal Profiler ชื่อดังของเกาหลี ‘จางแทซู’ (รับบทโดย ฮันซอกกยู) ที่สงสัยว่าผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอาจเป็น ‘จางฮาบิน’ (รับบทโดย แชวอนบิน) ลูกสาววัยมัธยมปลายของเขา เชื่อมโยงถึงการหายตัวไปของแก๊งเด็กหนีออกจากบ้าน อันธพาล และดราม่าในครอบครัวจาง ความคราฟต์ไม่ได้อยู่แค่วิถีการเล่าเรื่องที่จะพาเราค่อย ๆ เจาะลึกการทำงานของ Profilers 3 คน ที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างกัน หากแต่เป็นงานโปรดักชัน แสง สี และฝีไม้ลายมือของนักแสดงนำ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งน่าติดตาม แถมเนื้อเรื่องยังพลิกไปพลิกมาจนเราคาดเดาไม่ถูกเลยว่า ฆาตกรคือใครกันแน่ แอบใบ้ให้นิด ๆ ว่าเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเลยล่ะ!• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: 10 ตอน• เริ่มสตรีม: 11 ต.ค. 2024เป็นซีรีส์ดรามาม้ามืดแห่งปี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางค้นหาตัวตนของคนสองคนที่ไม่มีใครยอมรับ มิสเตอร์แพลงก์ตอน เล่าเรื่องราวของ ‘แฮโจ’ (รับบทโดย อูโดฮวาน) แบดบอยที่ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ด้วยการเปิดกิจการสีเทารับจ้างสารพัดยกเว้นคนหาย ในวัย 30 ปีเขาพบว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน จึงตัดสินใจออกเดินทางตามพาพ่อแท้ ๆ และลักพาตัวแฟนเก่า ‘โจแจมี’ (รับบทโดย อียูมี) ในวันพิธีแต่งงานเพื่อไปกับเขาทุกสารทิศ ความป่วนจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อ road trip นี้ไม่ได้มีแค่สายลมสองเรา แต่ยังมีว่าที่เจ้าบ่าวและแก๊งมาเฟียโหดตามล่า อีกทั้งระหว่างทางพวกเขายังสัมผัสได้พบเจอกับบททดสอบมากมาย แต่สุดท้ายคนสองคนที่ต่างก็หลงทางกลับได้พบความหมายใหม่ของชีวิต• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: 10 ตอน• เริ่มสตรีม: 8 พ.ย. 2024อีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกดราม่า ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์จีนเรื่องดัง Go Ahead! (สายใยรักที่ปลายฟ้า) เรื่องราวความรักความอบอุ่นของ 2 ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่ใกล้กัน ทำให้ 3 พี่น้องต่างสายเลือดต่างก็เติบโตมาด้วยเหมือนคนในครอบครัว ด้วยการดูแลเอาใจใส่จาก ‘ยุนจองแจ’ (รับบทโดย ชเววอนยอง) คุณพ่อผู้มีจิตใจอ่อนโยน กระทั่งพวกเขาต้องแยกย้ายกันไปทำตามความฝันและกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในอีก 10 ปีต่อมา ในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง อุปสรรค และบททดสอบมากมาย ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม้ทุกตัวละครต่างก็มีปมฝังใจและความเจ็บปวดในอดีต แต่พวกเขาก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกับสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาใหม่ในแบบ ครอบครัวหัวใจลิขิตเอง• แพลตฟอร์ม: VIU• จำนวน: 16 ตอน• เริ่มสตรีม : 9 ต.ค. 2024ซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนสอบสวนที่จะเปิดโปงด้านมืดของกังนัม ภายใต้ความหรูหรากลับซ่อนเร้นด้วยความชั่วร้าย การทุจริตคอร์รัปชัน และอาชญากรรมที่ซับซ้อน ปลุกเร้าให้นักสืบนอกคอก ‘คังดงอู’ (รับบทโดย โจอูจิน) ต้องเข้าไปพัวพันกับคดีอาชญากรรมสุดลึกลับ เมื่อเพื่อนของลูกสาวหายตัวปริศนาเช่นเดียวกับข่าวการหายตัวไปของหญิงสาวมากมายในเขตกังนัม เขาจึงต้องตามล่าหาความจริงในโลกแห่งความชั่วร้าย เพื่อเปิดโปงดาร์กไซต์ของย่านที่แพงที่สุดในกรุงโซล เช่นเดียวกับ ‘ยุนกิลโฮ’ (รับบทโดย จีชางอุค) นายหน้าหนุ่มลึกลับ ที่ตามหาเด็กในสังกัด และ ‘มินซอจิน’ (รับบทโดย ฮายุนคยอง) อัยการสาวจอมทะเยอทะยาน ที่โชคชะตาดึงให้มาร่วมกันล้างบางคนชั่วแบบหมัดต่อหมัด จัดเต็มฉากแอ็กชันสุดเดือดเลือดสาดแบบเน้นความสะใจ!• แพลตฟอร์ม: Disney+ Hotstar• จำนวน: 8 ตอน• เริ่มสตรีม: 6 พ.ย. 2024ปิดท้ายด้วยซีรีส์แนวเมโลดรามาเรื่องใหม่ของสามีแห่งชาติ ที่สาวไทยค่อนประเทศอยากขอแต่งงานวันละล้านหน แต่งานนี้สาว ๆ คงต้องกรีดร้องเพราะโอปปา ‘กงยู’ รับบทเป็นโปรดิวเซอร์ผู้รักสันโดษ ‘จองวอน’ ชายผู้จมอยู่กับความเศร้าโศกจากการสูญเสียอดีตภรรยา ทำให้เขาหลงไปเซ็นต์สัญญากับเอเจนซีให้บริการแต่งงาน ‘NM’ และต้องใช้ชีวิตคู่กับคนแปลกหน้า ‘โนอินจี’ (รับบทโดย ซอฮยอนจิน) รองหัวหน้าเอเจนซี เป็นเวลาหนึ่งปี กระทั่งวันหนึ่งมีกระเป๋าเดินทางซัดมาเกยตื้นริมทะเลสาบ ความลับเบื้องหลังการให้บริการจัดฉากแต่งงานครั้งนี้จึงเริ่มเผยเงื่อนงำออกมา สุดท้ายแล้วโอปป้าจะตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์แปลกประหลาดนี้อย่างไร คงต้องไปตามลุ้นกันได้ในซีรีส์ The Trunk เท่านั้น!• แพลตฟอร์ม: Netflix• จำนวน: 8 ตอน• เริ่มสตรีม: 29 พ.ย. 2024Rassarin Sunthornkamolrushttps://www.hancinema.net/ https://mydramalist.com/