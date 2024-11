Review ซีรีส์ : “จ้าวลู่ซือ-หลิวอวี่หนิง” จากคู่จิ้นสู่คู่แท้ใน “ม่านมุกม่านหยก” พ่อค้าหน้าเลือด กับ ทาสเก็บไข่มุกแสนรันทด!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถึงจะไม่ได้ออนแอร์ผ่านแพลตฟอร์มเบอร์ใหญ่ในบ้านเราอย่าง WeTV และ IQIYI แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสความปังของ ม่านมุกม่านหยก (The Story of Pearl Girl - 2024) ซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่า​ ลดน้อยถอยลงแม้แต่น้อย เพราะนอกจากจะได้พระ-นางระดับแม่เหล็ก อย่างจ้าวลู่ซือ และ หลิวอวี่หนิง ที่โคจรมาเจอกันอีกครั้ง จนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ พอบวกกับพล็อตเรื่องที่น่าสนใจ ว่าด้วยเรื่องราวความรักและชีวิตต้องสู้ของพ่อค้าอัญมณีกับทาสเก็บไข่มุก ซึ่งถือว่าเป็นพล็อตที่ไม่เคยมีมาก่อน ยิ่งชวนให้น่าติดตาม แถมเปิดเรื่องมา EP. แรก ก็เข้มข้น จนทำเอาใครที่หลงกดเข้าไปดูเป็นต้องติดหนึบสำหรับ ม่านมุกม่านหยก ว่าด้วยเรื่องราวของ ตวนอู่ (รับบทโดย จ้าวลู่ซือ) ทาสเก็บไข่มุกชีวิตแสนรันทดตั้งแต่เด็ก ต้องฝึกดำน้ำหาไข่มุก พอโตเป็นสาวก็ยิ่งต้องระวังตัว ไม่ให้ถูกข่มเหงและกลายเป็นเครื่องผลิตทารกเพื่อเป็นแรงงานทาสในการหาไข่มุกจากรุ่นสู่รุ่น ชีวิตที่ถูกกดขี่ ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน ทำให้ตวนอู่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียว คือการได้รับอิสรภาพ แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมดังนั้น เมื่อวันหนึ่งผู้ดูแลลานมุกแห่งสกุลชุยเสนอว่า จะคืนสัญญาไถ่ตัวให้คนที่สามารถหาไข่มุกหอยมือเสือเพื่อส่งเป็นไข่มุกบรรณาการมาได้ ตวนอู่จึงยอมเสี่ยงชีวิต เพื่อไปเก็บมุกหอยมือเสือที่อ่าวสิ้นหวัง แต่เมื่อเสี่ยงชีวิตจนเก็บไข่มุกมาได้ กลับถูกปาเหนียง คนคุมโรงเลี้ยงมุก ที่จริงๆ แล้วเป็นแม่บังเกิดเกล้าของตวนอู่แอบเปลี่ยนไข่มุก ทำให้นางเอกไม่ได้อิสระ​ แถมถูกส่งไปเป็นมุกนารี ในงานประมูลไข่มุก ซึ่งทำให้ตวนอู่ได้พบกับ เยียนจื่อจิง (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) พ่อค้าหน้าเลือด ที่ชีวิตมีปมแค้นสุมทรวง จนทำให้ต้องร้าย และ จางจิ้นหราน (รับบทโดย ถังเสี่ยวเทียน) คุณชายรูปงาม แถมจิตใจดีในงานประมูลไข่มุก ผู้ดูแลชุยยื่นเงื่อนไขว่า ถ้าตวนอู่สามารถขายไข่มุกเม็ดใหญ่ในราคา 7 ล้านได้ ตวนอู่และเพื่อนจะได้รับอิสรภาพ แต่ถ้าทำไม่ได้จะต้องถูกโบยจนตาย งานนี้แม้จะรู้ว่าโอกาสริบหรี่ แต่ตวนอู่ก็ขอลอง โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากจางจิ้นหราน ที่ผ่านมาได้ยินเงื่อนไขที่เดิมพันด้วยชีวิต จึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ด้วยการประมูลไข่มุกในราคาแพงหูฉี่ ทำให้นางเอกซาบซึ้งใจมาก แต่วิกฤติชีวิตของตวนอู่ยังไม่จบ เมื่อเธอถูกผู้ดูแลชุยส่งไปบำเรอท่านเผิง เคราะห์ดีที่ได้ปาเหนียงช่วยเหลือ ยอมแลกชีวิตเพื่อให้ลูกสาวได้หนีไปชีวิตนางเอกว่ารันทดแล้ว ปมชีวิตพระเอกก็ไม่น้อยหน้า นอกจากครอบครัวจะถูกสกุลชุยชิงลานมุกฆ่าล้างตระกูล ต้องทนเห็นผู้เป็นแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา ตอนเด็กยังถูกโจรพญามังกรขังในห้องมืดถึง 8 ปี โดนทรมาน โดนพิษ ต้องพยายามดิ้นรน เอาตัวรอด แม้จะต้องแย่งข้าวหมากิน ทำให้เยียนจื่อจิง เติบโตมาแบบกล่ำกลืน จึงไม่แปลกที่จะเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว แถมโหดได้ใจ เพื่อล้างแค้นให้ครอบครัว เขาถือโอกาสใช้งานประมูลไข่มุกดัดหลังผู้ดูแลชุย เพื่อเริ่มต้นแผนการแก้แค้นสกุลชุย พร้อมยืมมีดฆ่าคน ด้วยการมอบสมุดบัญชีซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าสกุลชุยมีส่วนในการยักยอกไข่มุกบรรณาการให้กับจางจิ้นหราน ซึ่งเป็นคนของอ๋องอิ่งที่แฝงตัวมาสืบเกี่ยวกับไข่มุกบรรณาการขณะที่ฝั่งนางเอก ด้วยความที่อยากล้างแค้นให้แม่บังเกิดเกล้า ตั้งใจกลับไปคิดบัญชีกับผู้ดูแลชุย แต่กลับพบว่าผู้ดูแลชุยแอบหลบหนีขึ้นเรือลำหนึ่ง ซึ่งเป็นเรือของพระเอก จึงแอบตามขึ้นเรือไป​ งานนี้ แม้พระเอกจะปล่อยให้ได้ระบายแค้นสมใจ แต่พอนางเอกได้เจอมุกโลหิตที่แม่ตั้งใจให้ไว้เป็นของแทนใจและใช้ตามหาพ่อ งานนี้เดาว่า มุกโลหิตนี้น่าจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่าง เพราะพอพระเอกเห็น ถึงกับสะดุด และตัดสินใจยึดเอาไว้ ต่อให้นางเอกจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ให้คืน แต่ให้ทำงานหาเงิน 3 ล้านมาไถ่ไข่มุกแทน เลยทำให้นางเอกต้องจำใจร่วมกองคาราวานไปกับเรือของพระเอก​ และได้มีโอกาสศึกษาการทำการค้ากับเรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมพวกพ่อค้า จนในที่สุดได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ค้าอัญมณีที่เลื่องชื่อสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มดู คงคิดเหมือนกันว่า ด้วยปมของเรื่องที่ใส่หนักจัดเต็มมาแบบนี้ พระ-นางจะได้รักกี่โมง เพราะเจอกันไม่กี่ซีน พระเอกก็มาแนวโหดตลอด ยิ่งซีนที่นางเอกกำลังจะคลานไปหยิบไข่มุกโลหิต สมบัติที่ใช้ตามหาชาติกำเนิดแล้ว เจอพระเอกเหยียบข้อมือไว้ไม่ปล่อย ต่อให้ดิ้นรน ร้องขออย่างไรพระเอกก็ไม่ปราณีและไม่ใจอ่อน แถมยังให้คนมาจับ แล้วเอาผ้าอุดปาก คือ พูดง่ายๆ ว่าไม่เหลือมาดพระเอกผู้แสนดีแม้แต่น้อยนิด ยังไม่รวมอีกหลายซีนที่พระเอกจงใจกลั่นแกล้งนางเอกสารพัด เช่น นางเอกขอลงเรือเพื่อไปหาลู่ทางหารายได้ เพราะรู้ดีว่าก้มหน้าก้มตาทำงานบนเรือ ตลอดชีวิต ก็หาเงินได้ไม่ถึง 3 ล้าน พระเอกก็ถือโอกาสหลอกให้นางเอกทำความสะอาดเรือทั้งลำคนเดียว พอทำเสร็จปรากฏว่าวันนั้นพระเอกอนุญาตให้ทุกคนบนเรือสามารถขึ้นฝั่งได้ บอกเลยความร้ายกาจนี้นี่แค่น้ำจิ้ม จึงไม่แปลกเลยใครที่ดูแล้ว จะขอปันใจไปให้พระรอง อย่าง จางจิ้นหราน ซึ่งรับบทโดยถังเสี่ยวเทียน นักแสดงหนุ่มมาดนิ่งสุดอบอุ่น ที่หลายคนตกหลุมรัก มีผลงานการแสดงมากมาย ทั้งเป็นพระเอกและพระรอง อาทิ สุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอ (My Little Happiness -2021), ร้อยรักปักดวงใจ (The sword and The brocade - 2021) และล่าสุดกับผลงาน ร่างที่สองของภรรยาสุดแสบ (My Wife’s Double Life - 2024)ด้วยคาแรกเตอร์ของจางจิ้นหราน ที่ไม่ว่าปรากฏตัวเมื่อใด ออร่าความอบอุ่นก็แผ่ซ่าน แถมยังเจ้าบทเจ้ากลอน คารมคมคายสุดๆ จนหลายคนเคลิ้มตาม โลกทั้งใบดูสวยงาม ผิดกับชีวิตนางเอกที่ปากกัดตีนถีบ ถึก ทน และสู้เท่านั้น! เพราะนอกจากจะต้องดำน้ำให้อึด ราวกับมีปอดเหล็ก แถมยังทั้งถูกตบ ถูกถีบ ถูกลากไปกับพื้น เรียกว่าตีแผ่ชีวิตทาสได้น่าสงสารมากที่ต้องกดไลค์คือ ฝีมือการแสดงของจ้าวลู่ซือ ลบภาพนางเอกสายแบ๊วไปได้ไม่น้อย เพราะหลังๆ มานี้ จะเห็นว่าผลงานการแสดงของเธอ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ดาราจักรรักลำนำใจ (Love Like the Galaxy -2022) เทียบท้าปฐพี (Who Rules the World - 2022) แอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love - 2023) และ ตํานานรักผนึกสวรรค์ (The Last Immortal - 2023) การมารับบทดราม่า สู้ชีวิต จ้าวลู่ซือก็ทำยังได้ดี ดูแล้วไม่ขัดใจ เล่นแบบไม่ห่วงสวย แต่กลับสวยทุกซีน ต่อให้ตอนเป็นทาสก็ยังสวย ขณะที่พระเอกของเรื่อง ก็หายห่วง ด้วยมาดหล่อๆ กวนๆ พอมารับบทพ่อค้าเจ้าเล่ห์ ยิ่งสมบทบาท โดยผลงานการแสดงที่สร้างชื่อของหลิวอวี่หนิง คือ ซีรีส์ ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (Journey to Love -2023)มาถึงเคมีพระ-นาง แม้อายุจะห่างกันถึง 9 ปี แต่วัยกลับไม่ได้เป็นอุปสรรค แถมยังเป็นคู่ที่หลายคนรอคอย หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยโคจรมาเจอกันแล้วในซีรีส์เรื่องดังอย่างสตรีหาญฉางเกอ (The Long March of Princess Changge - 2021) แม้จะรับบทเป็นคู่รอง แต่ก็สร้างปรากฏการณ์คู่จิ้นถล่มทลาย ฉายออร่า ไม่แพ้คู่หลักการโคจรมาเจอกันอีกครั้ง เลยหายห่วง ลุ้นแค่อย่างเดียว คือ ปมเยอะ อุปสรรคแยะแบบนี้ จะมีฉากฟินๆ มาเยียวยาแฟนคลับแค่ไหน เพราะพระเอกเองก็ดูสังขารไม่ค่อยไหว เดี๋ยวไอ เดี๋ยวกระอักเลือด จนคนดูลุ้นเหลือเกิน เพราะถ้าไปตามส่องผลงานพระเอกที่ผ่านมา จะพบว่าตุยเย่แทบทุกเรื่อง แต่สำหรับเรื่องนี้ มีแววจบดี แฮปปี้เอ็นดิ้ง เพียงแต่ใครที่อยากเห็นซีนหวานๆ ต้องอดใจรอกันหน่อย แต่ 99.99% ของพระเอกที่มาทรงแบดๆ โหดๆ ราวกับเป็นตัวร้ายจับฉลากได้เป็นพระเอกแบบนี้ ลองเข้าโหมดคลั่งรักเมื่อไหร่ เชื่อว่าผู้ชมรอจิกหมอนได้เลยเอาเป็นว่าหยุดยาวที่จะถึงนี้ ใครกำลังมองหาซีรีส์ปังๆ มาฮีลใจ ม่านมุกม่านหยก คือ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเก็บเข้าเพลย์ลิสต์ เพราะนอกจากได้ดาราตัวท็อปมารับบทนำ พล็อตเรื่องยังน่าสนใจ ไม่จำเจ ดูแล้วเดาทางไม่ออก ทำได้เพียงเอาใจช่วยทุกตัวละคร ที่สำคัญตอนนี้มีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยจัดมาให้ชมกันแบบจุใจ มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง Youku และ TrueIDMickey Mousemydramalist.com/