Scoop พิเศษ : เปิดวาร์ปเส้นทางสู่ดาวของ “เฉินซิงซวี่” จากฉายา “หลัวชั่ว 2019” สู่สามีแห่งชาติ!

ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แฟนซีรีส์จีนอวยยศให้เป็น “สามีแห่งชาติ” สำหรับ “เฉิงซิงซวี่” พระเอกหนุ่มที่นอกจากจะหล่อสะกดผู้ชม ความสามารถในการแสดงโดดเด่นจนมีผลงานสุดจึ้งมากมาย ทั้งซีรีส์ย้อนยุคและปัจจุบัน แต่ที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ คือ เบ้าหน้าฟ้าประทานนี้ ไม่ได้เพิ่งมาฉายแววตอนเป็นหนุ่ม แต่ออร่ากระจายตั้งแต่ยังเป็นเด็กชาย จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเฉิงซิงซวี่ ถึงขั้นมีแมวมองมาชวนเข้าวงการตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำหลังจากชิมลางจากการถ่ายงานโฆษณาตั้งแต่ 3 ขวบ พออายุได้ 4 ขวบ เฉิงซิงซวี่ก็มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในฐานะนักแสดงเด็ก ในผลงานซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Years of Passion Burning -2001 ตามมาด้วยผลงานการแสดงในฐานะนักแสดงเด็กอีกหลายเรื่องงานนี้ไม่รู้เพราะใจรักหรือได้มีโอกาสคลุกคลีกับวงการตั้งแต่เด็ก ทำให้เฉิงซิงซวี่ตกหลุมรักในการเป็นนักแสดง และตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสาขาการแสดง ที่ The Central Academy of Drama ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันระดับท็อปทรีด้านการแสดงขึ้นชื่อ และเป็นแหล่งผลิตนักแสดงอันดับ 1 ของจีนมากมาย อาทิ ถังเยียน จู้ซวี่ตัน เกาเว่ยกวง จางฮั่น ฯลฯเมื่อมีต้นทุนทั้งหน้าตาและฝีมือการแสดงครบ เฉิงซิงซวี่ก็ได้รับโอกาสสำคัญให้มารับบท “หยางคัง หรือ เอี๊ยะคัง” ในซีรีส์แนวกำลังภายในเรื่องดังอย่างมังกรหยก (The Legend of the Condor Heroes - 2017) ที่แม้จะไม่ได้เป็นพระเอก แต่ก็ทำให้เฉิงซิงซวี่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาในหมู่แฟนซีรีส์ กระทั่งมาขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัว ก็ค่อยๆ ไต่กระแสความฮอตแบบฉุดไม่อยู่ส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้าง สกู๊ปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกทำเนียบผลงานแจ้งเกิดของเฉิงซิงซวี่ งานนี้บอกเลยว่า มีครบทุกบทบาท ทั้งซีรีส์จีนย้อนยุคและปัจจุบันประเดิมด้วยผลงานที่ทำให้เฉิงซิงซวี่โด่งดังเป็นพลุแตก อย่าง ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Good Bye, My Princess – 2019) ซีรีส์จีนพีเรียดแนวโรแมนติกดราม่า ว่าด้วยโศกนาฏกรรมความรักระหว่าง เสี่ยวเฟิง องค์หญิงเก้าแห่งอาณาจักรซีโจว ได้ช่วยเหลือองค์ชายหลี่เฉิงอิง (รับบทโดยเฉินซิงซวี่) จากต่างแคว้น แม้จะรักกันแต่ด้วยฐานันดรทำให้ทั้งคู่ถูกดึงเข้าสู่การแก่งแย่งชิงอำนาจการปกครอง จนทำให้ครอบครัวขององค์หญิงต้องสูญเสียครั้งใหญ่ ด้วยความเสียใจเกินกว่าจะรับไหว เสี่ยวเฟิงจึงกระโดดธาราลืมเลือน เพื่อละทิ้งความทรงจำที่เจ็บปวด แต่หลี่เฉิงอิงตามมาและกระโดดตามไปช่วย ทำให้ทั้งคู่ต่างลืมเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวควรจะจบลงตรงนี้ แต่โชคชะตากลับเล่นตลก นำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้ง แถมยังต้องมาแต่งงานกันเพื่อความสงบสุขของทั้งสองแคว้น แต่เมื่อเสี่ยงเฟิงย้ายเข้ามาอยู่ในตำหนักบูรพา กลับพบว่าชีวิตในวังไม่มีความสุข มีแต่คนหวังผลประโยชน์ แม้แต่หลี่เฉิงอิงถึงจะตกหลุมรักเสี่ยวเฟิงอีกครั้ง ก็ต้องแสดงออกว่าไม่ได้รัก ทั้งละเลยและกีดกันเธอออกห่างอยู่สารพัด เพื่อหวังปกป้องเสี่ยวเฟิงจากอันตรายงานนี้นอกจากจะทำให้เสี่ยวเฟิงช้ำใจ อยู่ไปอยู่มาความทรงจำอันโหดร้ายที่หวังจะลบเลือน กลับค่อยๆ ฟื้นกลับมาว่าหลี่เฉิงอิงเป็นคนฆ่าล้างเผ่าและท่านตาของเธอ แถมทั้งคู่ยังเคยเป็นคนรักกันมาก่อน ทำให้เสี่ยวเฟิงยิ่งเจ็บปวด และสุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ถือเป็นซีรีส์จีนติดอันดับตับพังเบอร์ต้นๆ เลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้ นอกจากเนื้อหาของซีรีส์จะจัดมาแบบครบรส พระ-นางก็จัดเต็มเข้าถึงบทบาท ไม่เช่นนั้น พระเอกเฉิงซิงซวี่ คงไม่ได้รับฉายาจากแฟนชาวไทย ว่า ‘หลัวชั่ว 2019’ (เข้าใจว่าน่าจะล้อกับกระแสละครไทยเรื่องเมีย 2019 ที่มาแรงในช่วงนั้น) เพราะอินกับบทบาทพระเอก ที่ต่อให้รักนางเอกสุดหัวใจ แต่ก็ใจร้ายจนไม่ใช่แค่นางเอกรับไม่ไหว แม้แต่ผู้ชมก็รับไม่ได้ผลงานแจ้งเกิดเรื่องถัดมาคือ เพียงรักแรกพบ (Fall In Love – 2021) ซีรีส์รักโรแมนติกพีเรียดยุคสาธารณรัฐจีน เรื่องนี้เฉินซิงซวี่รับบทเป็น ผู้บัญชาการของกองทัพตระกูลถาน ที่นอกจากจะหล่อ รวย การศึกษาดี ยังมีบุคลิกเด็ดขาด เจ้าเล่ห์ ไม่เกรงกลัวใคร ที่สำคัญบทจะคลั่งรักก็ไม่เกรงใจใครสำหรับผลงานเรื่องนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ทีทำให้ออร่าความหล่อของเฉินซิงซวี่ยิ่งเฉิดฉาย จนแฟนๆ อดแซวไม่ได้ว่าหล่อไปทุกอิริยาบถ ดูดีทุกอีพี พอบวกกับเสื้อผ้าหน้าผมที่ยิ่งส่ง ก็ทำเอาผู้ชมแพ้ราบคาบให้กับหนุ่มในเครื่องแบบ โดนเฉินซิงซวี่ตกกันเป็นแถวมาถึงอีกหนึ่งผลงานเด่นของเฉินซิงซวี่ อย่าง ดาวตกก่อเกิดรัก (The Starry Love -2023) ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเทพเซียน ที่ดูผิวเผินเหมือนพล็อตจะขายขำ เพราะว่าด้วยเรื่องราววุ่นๆ ของสองพี่น้องฝาแฝดของราชาแห่งเมืองมนุษย์ แต่ราวกับโชคชะตากลั่นแกล้ง ให้คนหนึ่งเกิดในยามดี ส่วนอีกคนเกิดมาในยามอัปมงคล ทำให้เมื่อถึงวัยออกเรือน ลูกสาวที่เกิดมาพร้อมความมงคล จึงถูกกำหนดให้แต่งงานกับเผ่าสวรรค์ ส่วนอีกคนต้องแต่งงานกับเผ่าปีศาจ แต่สุดท้ายโชคชะตากลับเล่นตลกให้ทั้งสองพี่น้องเกิดสลับเกี๊ยวกัน จนเกิดเป็นความอลเวงเรื่องนี้ เฉินซิงซวี่ รับบทเป็นโอรสองค์โตของจักรพรรดิสวรรค์ ชอบอยู่ในโอวาทและปฏิบัติตามกฎต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่ดันมาแต่งงานกับนางเอกที่เกิดมาพร้อมกับความอาภัพ นิสัยสุดแสบ งานนี้ไม่ต้องดูก็พอจะนึกภาพตามได้ไม่ยาก แต่ความพีคคือ แม้จะดูพล็อตไม่หวือหวา แต่ซีรีส์เรื่องนี้กลับกระแสดีมาก จนหลายคนให้คะแนนเต็ม 10 และพร้อมป้ายยา แม้จะแอบบ่นตอนจบ ที่ดันเขียนบทให้พระ-นางไม่สมหวังก็ตามหลังจากค่อยๆทำคะแนน ฉายาหลัวชั่ว 2019 เฉิงซิงซวี่ ก็ดังเป็นพลุแตก จากซีรีส์กับดักรักบอสตัวร้าย (my boss - 2024) ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอเมดี้ชวนฟิน ที่เขารับบทหัวหน้าทีมทนายความสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ หนุ่มสุดเนี๊ยบ บ้านรวย(เวอร์) แต่ดันมีปัญหานอนไม่หลับ สุดท้ายจับผลัดจับผลูมาได้เป็นรูมเมตจำเป็นกับนางเอก ที่นอกจากจะเพิ่งมาเป็นทนายคนใหม่ในบริษัท เสียงฮัมเพลงของนางเอกกลับมีอานุภาพเหลือร้ายทำให้พระเอกที่เป็นคนหลับยากสามารถหลับปุ๋ยในพริบตา จากที่เคยตั้งป้อมสวมวิญญาณบอสตัวร้ายเลยกลายเป็นบอสหนุ่มจอมวางแผน เพื่อพิชิตหัวใจนางเอก เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดง ที่ทำให้เฉิงซิงซวี่ขึ้นแท่นสามีมโนของแฟนซีรีส์ จนต้องไปตามดูผลงานเก่าๆ พร้อมปูเสื่อรอผลงานใหม่ๆล่าสุด เฉิงซิงซวี่ ก็ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง กับบทบาทคุณหมอหนุ่มสุดหล่อ แสนดีราวกับพ่อไมโครเวฟ ในเรื่องคำลวงแสนรัก (A Beautiful Lie – 2024) ว่าด้วยเรื่องราวของคุณหมอหนุ่มที่ดันไปตกหลุมรักซุปตาร์สาว แถมทั้งคู่ยังมีบุพเพสันนิวาสต่อกัน เพราะนอกจากจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก พระเอกยังเคยช่วยชีวิตนางเอกจากอุบัติเหตุระเบิด ก่อนจะจากกันไป 5 ปี และได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ คุณหมอหนุ่มไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่จะได้เลื่อนสถานะจากแฟนคลับเป็นแฟนตัวจริงหลุดมือ ค่อยๆ ปลูกต้นรัก จนทำให้นางเอกใจอ่อนและยอมเป็นแฟนในที่สุด แต่กว่าความรักจะสมหวังก็ต้องผ่านบททดสอบไม่น้อย จนทำเอาแฟนๆ ต้องตามลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมจิกหมอนไปกับโมเมนต์หวานมดไต่ของทั้งคู่ เรื่องนี้ถือเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งเฉิงซิงซวี่ ในการเข้าสู่ทำเนียบ "สามีแห่งชาติ" ก็ว่าได้ เพราะความหล่อ ออร่าจับ ที่ทำให้เอาแฟนคลับตัวม้วนทั้งหมดนี้ คือ ผลงานเด่นของเฉิงซิงซวี่ ที่คัดมาให้เห็นเส้นทางการแสดงของพระเอกหนุ่มมาแรง ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ฝีมือการแสดงก็จัดเต็ม เรียกว่าไม่ว่าจะบทบาทไหนก็เอาอยู่ จะซีรีส์พีเรียดจีนโบราณย้อนยุค เป็นเทพเซียน คนธรรมดา หรือ ซีรีส์ยุคสาธารณรัฐหรือปัจจุบัน ด้วยหน้าหล่อๆ ก็เป๊ะปังทุกลุค จนเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แฟนคลับติดตามผลงานเร็วๆนี้ เฉิงซิงซวี่กำลังจะมีผลงานที่แสดงคู่กับซุปตาร์เบอร์ใหญ่อย่าง ตี่ลี่เร่อปา ในเรื่อง Love on the Turquoise Land ซีรีส์จีนแนวแฟนตาซี-สืบสวน-โรแมนติกที่บอกเล่าเรื่องราวนักดาบลึกลับจากองค์กรลับของเหล่าพลเรือนที่มีพลังเหนือธรรมชาติ แค่พล็อตก็ชวนให้ติดตามแล้ว ยิ่งพอปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้ชม ก็ทำเอาหลายคนอดใจรอชมแทบไหว กระแสปังตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์กันเลยทีเดียวว่าแต่ซีรีส์เรื่องนี้จะทำดีกรีความฮอตของเฉิงซิงซวี่ที่แทบทะลุปรอทอยู่แล้ว ยิ่งพุ่งทะยานหรือไม่ ต้องรอติดตาม แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ ถ้าถามคอซีรีส์จีนว่า ใครคือพระเอกในดวงใจ เชื่อว่าเฉิงซิงซวี่ ติดโผมาเป็นอันดับต้น อย่างแน่นอน