มูลนิธิดวงใจใหม่ รวมพลังจิตอาสา จัดออเคสตร้าการกุศล “OPEN BOX for OPEN HEART”

มูลนิธิดวงใจใหม่ ร่วมกับ The Open Box Charity Orchestra จัดแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวคอนเสิร์ตการกุศล “OPEN BOX for OPEN HEART” ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มด้อยโอกาสระยะเร่งด่วนให้ได้อย่างน้อย 200 ราย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ประธานมูลนิธิดวงใจใหม่ เปิดเผยว่า “มูลนิธิดวงใจใหม่ เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์แผนกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีพันธกิจพิเศษคือการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจในระยะเร่งด่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกเวลาทำการปกติ เพื่อลดการรอคอยที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีในอดีตตั้งแต่ช่วงปี 2558 -2562 ใน ยอดการช่วยเหลือผู้ป่วยเฉลี่ยเพียงปีละ 17 ราย หลังจากที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พันธกิจพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาจากเงินกุศล ในช่วงปี 2563-2567 ทำให้มูลนิธิดวงใจใหม่ ได้ผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวเฉลี่ยปีละ 67 ราย คิดเป็นตัวเลขรักษาผู้ป่วยรวม 337 รายภายใน 5 ปี ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับวงออเคสตร้าจิตอาสา the Open Box จัดคอนเสิร์ตออเคสตร้าการกุศล “OPEN BOX for OPEN HEART” ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำ เพื่อเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่จากทีมอาสาสมัครของมูลนิธิฯ กว่า 200 คน โดยตั้งเป้าว่าจะช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้มากขึ้นถึง 200 รายในปี 2568 นี้ด้าน ดร.จรรย์จารี ธรรมา ประธานหารายได้ กล่าวว่า “การจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ มีจิตอาสายื่นมือมาช่วยเหลือจำนวนมากจากทุกสาขาอาชีพกว่า 200 คนโดยไม่คิดค่าตัวแต่อย่างใด นับแต่ศิลปินระดับประเทศ นักดนตรี ผู้จัดทุกคน รวมถึงนักธุรกิจชื่อดัง ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ให้เกียรติมาเป็นศิลปินกิตติมศักดิ์ ยังมีศิลปินระดับตำนาน คุณน้อย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ที่จะมาร่วมมอบความสุขให้กับผู้ชมทุกท่านในงานการกุศลนี้ ทั้งนี้รูปแบบของคอนเสิร์ตออเครสตร้าครบวงนี้จะเป็นการแสดงที่จัดโดยไม่ได้กำหนดราคาบัตร หากแต่จะขอให้ผู้เข้าร่วมชมการแสดงเปิดใจบริจาคตามน้ำใจ รวมทั้งทางมูลนิธิฯ ยังมีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าร่วมด้วยแพ็คเกจสปอนเซอร์จากงบ CSR ของบริษัทฯ เริ่มต้นที่ 50,000- 500,000 บาท ทั้งนี้โลโก้ของห้างร้านที่สนับสนุนจะอยู่ในทุกสื่อ และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย"ส่วนสีสันของคอนเสิร์ต “OPEN BOX for OPEN HEART” ครูวรรณวิไล อิงคสุวรรณ ผู้จัดการแสดง และ ครูชัญญา กิตตินันท์ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้ให้รายละเอียดว่า "วงออเคสตร้าThe Open Box Charity Orchestra เป็นวงดนตรีรวมพลังจิตอาสาจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีฝีมือยอดเยี่ยม นำทีมโดยวาทยากรชั้นนำคือ นาวาเอกอภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ วาทยการจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ดร.วานิช โปตะวนิช วาทยากรศิลปินรางวัลศิลปาธร และ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ และยังได้รับเกียรติจากศิลปินระดับชาติใจกุศล ปุ๊ อัญชลี ป๊อด ธนชัย ต้น แมคอินทอช ป้อม ออโต้บาห์, กบ เสาวนิตย์ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ วิน ศิริวงศ์ และผิงผิง สรวีย์ แชมป์ The Golden Song Season 2 โดยมี ท็อป ดารณีนุช เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้แนวเพลงจะรวมทั้งเพลงสากล และเพลงไทยสากล ที่เกี่ยวกับพลังความรักและการให้"มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้น ในเย็นวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงละครชั้นนำของประเทศ (โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำ) ครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นในสังคมในเรื่องการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยหวังให้เกิดการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ในการระดมทุนช่วยชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างเต็มใจทั้งนี้ราคาบัตรคอนเสิร์ตออเคสตร้าการกุศล “OPEN BOX for OPEN HEART” นี้ จะเป็น “ราคาตามเปิดใจ” ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ภายใต้คอนเซ็ปท์ #ยิ่งให้ใจยิ่งเต้นแรง*ร่วมบริจาค ผ่านทางบัญชีธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิดวงใจใหม่”ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-65450-7หรือสอบถามได้ที่ LINE @NewHeartหรือที่ โทร 081-619-6000 หรือ 081-565-1234