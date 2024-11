Review ซีรีส์ : “คำลวงแสนรัก • A Beautiful Lie” โรแมนติกมดไต่จอ คุณหมออัปเวลจากแฟนคลับเป็นแฟนซุป’ตาร์ “จางอวี่ซี x เฉินซิงซวี่”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

อย่าแปลกใจถ้าช่วงนี้คอซีรีส์จีนหันหน้าไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบได้กลายเป็นสีชมพู เพราะอินไปกับเรื่องราวความรักของคุณหมอหนุ่มกับซุป’ตาร์สาว จากซีรีส์ที่กำลังมาแรงอย่าง คำลวงแสนรัก (A Beautiful Lie - 2024) ตกเข้าอย่างจัง เพราะนอกจากคุณหมอจะงานดี ทั้งหล่อ แสนดี ยิ้มทีโลกละลาย ดีกรีความคลั่งรักของคุณหมอยังไม่เป็นสองรองใคร จนทำเอาผู้ชมต่างแพ้งานสายตาของคุณหมอกันเป็นแถว ฟากนางเอกก็ไม่น้อยหน้า รับบทซุป’ตาร์สาวพราวเสน่ห์ ที่พร้อมขโมยหัวใจทุกคนแบบไม่รู้ตัวสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเริ่มดูซีรีส์คำลวงแสนรักดีหรือไม่ บอกเลยว่า ถ้าเป็นสายหวาน ชอบซีรีส์แนวรักโรแมนติก ฟินจิกหมอน ไม่ต้องลังเล เซฟเข้าเพลย์ลิสต์ด่วน เพราะถึงชื่อเรื่องจะดูเหมือนเป็นแนวดราม่า ที่อาจจะมีปมซ่อนปม ให้ผู้ชมต้องตามลุ้น แต่ถ้าลองเข้ามาดู EP แรก จะรู้เลยว่า แม้เนื้อหาของซีรีส์จะผูกปมให้ติดตามตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่ก็ไม่ใช่ปมที่ชวนให้ปวดหัว หรือ ดูแล้วต้องเครียดตามแต่อย่างใด อาจจะมีช่วงดราม่ามารบกวนจิตใจบ้าง แต่ไม่ถึงกับตับพังอย่างแน่นอนสำหรับคำลวงแสนรัก ว่าด้วยเรื่องราวของ สิงจือจื่อ (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) คุณหมอหนุ่มหล่อ และ ฉินเฝ่ย (รับบทโดย จางอวี่ซี) ดาราสาวสวย ที่พรหมลิขิตกำหนดมาแล้วให้คู่กัน แต่โชคชะตากลับเล่นตลกทำให้ต้องพลัดพรากและเข้าใจผิดกัน เพราะจริงๆ แล้ว ทั้งคู่ไม่เพียงเป็นเพื่อนนักเรียน เพียงแต่สมัยเด็ก ออร่าของสิงจือจื่อยังไม่ได้เปล่งประกาย และไม่ได้ฉายแววว่าจะเป็นคุณหมอ ภาพจำของสิงจือจื่อในวัยเด็กเป็นเพียงเด็กชายที่อ่อนแอ ถูกเพื่อนรังแก จนฉินเฝ่ยทนไม่ไหว ต้องสวมบทเป็นฮีโร่หญิงคอยปกป้อง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งที่ปารีส แค่เดินสวนกัน ยังไม่ทันได้ทักทาย ก็เกิดเหตุระเบิด ฟากนางเอก ไม่รู้เป็นช่วงราหูเข้าหรืออย่างไร โชคร้ายถูกแรงระเบิดเข้าอย่างจัง เคราะห์ดีไม่เสียโฉม ได้รับการช่วยเหลือจากพระเอก แต่ไม่รู้ว่าเพราะอาการบาดเจ็บหรืออย่างไร ไม่ขอสปอย เพราะพอผ่านมา 5 ปี เมื่อฉินเฟ่ยกลับมาเจอพระเอกอีกครั้งดันจำผู้พระคุณไม่ได้แต่คู่กันแล้ว ต่อให้โชคชะตาจะกลั่นแกล้ง ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่อาจจะอลเวงเล็กน้อย เพราะกลับมาเจอกันอีกครั้ง นางเอกก็ดันเข้าใจผิด จนถึงต้องจูงมือกันขึ้นโรงพัก เพราะจังหวะที่เจอกัน เป็นตอนที่นางเอกเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และดันเจอข่าวเสียๆ หายๆ ประมาณว่าไปเป็นมือที่สาม ด้วยความที่ต้องการหลบปาปารัสซี่ เลยรีบเผ่นออกจากสนามบิน แต่ยังไม่ทันฟังให้ดีว่า ทะเบียนรถที่ผู้ช่วยส่งมารับ คือ ทะเบียนอะไรกันแน่ พอเห็นสี ยี่ห้อรถและทะเบียนตัวหน้าใช่ ก็กระโดดขึ้นรถพระเอก ที่มีแผนจะเดินทางซะอย่างนั้นด้วยความที่พระเอกจำได้ว่านางเอกเป็นใคร เลยให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ลังเล แต่ระหว่างทาง นางเอกกลับรู้ตัวว่าขึ้นรถผิดคัน เลยหวาดระแวง กลัวว่าจะเจอคนไม่หวังดี ยิ่งเห็นว่าบนรถพระเอกมีหมอนรูปของตัวเอง และพระเอกยังเปิดเพลงที่นางเอกร้อง เลยทำให้นางเอกคิดไปไกลว่าพระเอกเป็นพวกแฟนคลับโรคจิตกว่าจะถึงบางอ้อก็ทำเอาเหนื่อย แต่เรื่องราวที่ทำให้ทั้งคู่ต้องมาพัวพันยังไม่จบ เพราะนางเอกดันเป็นผู้บริจาคคนสำคัญของโรงพยาบาลที่พระเอกทำงานอยู่ พระเอกเลยถือโอกาสช่วงที่นางเอกกำลังกระแสตก เสนอให้ทางโรงพยาบาลประสานให้นางเอกไปเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่สถานพยาบาลต่างจังหวัด ใครจะคิดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกัน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่กลับผ่านเรื่องราวมากมาย ตั้งแต่การช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุดินถล่มไม่พอ ดวงของนางเอกยังพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไม่หยุด จะขับไปเอาเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ ระหว่างทางดันไปเจออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ ด้วยความใจดี ยังลงไปช่วยเหลือ จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เพราะรถที่ไปช่วยดันระเบิด แถมคนที่ช่วยยังเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ HIVแต่ถึงชะตานางเอกจะโชคร้ายแค่ไหน นางเอกก็สวมพระรอดมาได้ทุกครั้ง ขณะเดียวกันดวงความรักก็ปังสุดๆ เพราะมีคุณหมอหล่ออนาคตไกล อย่างสิงจือจื่อ ที่แอบรักมานานปี จนปวารณาตัวเป็นแฟนคลับ มาคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่าง ยิ่งได้มีโอกาสใกล้ชิด ก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่จะได้ขยับเป็นแฟนตัวจริงผ่านไป งานนี้ถึงช่วงแรกๆ คุณหมอจะไม่ใช่สายรุก แต่เป็นสายทุ่มเท ขยันใส่ใจ จนยากจะทำให้นางเอกไม่โดนตก แต่งานนี้ คุณหมอจะงัดแผนไหนจนคว้าใจนางเอกซุป’ตาร์ต้องไปตามลุ้นกันในซีรีส์ แต่บอกเลยว่า พออัปสเตตัสเป็นแฟนแล้ว คุณหมอผู้แสนดี ก็ทั้งคลั่งรักและหึงแรงจนทำเอาผู้ชมได้จิกหมอนกันแน่นอนอย่างไรก็ตาม แม้ซีรีส์จะชูเรื่องราวของความรักเป็นแกน แต่ซีรีส์ก็ไม่ลืมทิ้งปมให้ผู้ชมติดตาม แถมยังใช้การดำเนินเรื่องที่น่าสนใจ เพราะแทนที่จะบอกเล่าเรื่องราวตามลำดับเวลา ซึ่งอาจจะทำให้ซีรีส์ดูเนือย และหลายคนตัดสินใจเทซะก่อนซีรีส์เรื่องนี้เลือกที่จะเล่าสลับกับเหตุการณ์ในอดีต ค่อยๆ ทิ้งปมให้ผู้ชมอยากรู้ว่า ทำไมนางเอกที่เจอกับพระเอกมาตั้งแต่ 5 ปีก่อน ถึงจำกันไม่ได้ และ 5 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น ทำไมพระเอกถึงย้ายจากแผนกศัลยกรรมทรวงอก หันมาประจำแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูแทน ทั้งที่เขาคือดาวเด่นของแผนก ขณะที่นางเอกเองก็มีปมให้ต้องติดตามว่าเพราะอะไร เธอถึงจำใจต้องทิ้งการเต้นรำที่รัก หันมาเอาดีด้านการแสดง ซึ่งเธออาจจะไม่ได้ทำได้ดีนัก แม้จะพยายามฝึกฝนมากแค่ไหนก็ตามนอกจากปมเรื่องและการชูความโรแมนติกจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์มาแรง ชนิดที่ว่าหลายคนพร้อมใจจะขอบตาดำ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดัง คือออร่าของพระเอกนางเอก ที่หล่อสวยสะดุดตา เริ่มจากพระเอกเฉินซิงซวี่ ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี มีผลงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Good Bye My Princess - 2019) ซีรีส์ขึ้นหิ้งที่เป็นตำนานของพระเอกใจร้าย จนได้ตำแหน่งหลัวชั่วในใจของใครหลายคน อย่างไรก็ตาม เฉินซิงซวี่ยังมีผลงานอีกหลายเรื่อง อาทิ เพียงรักแรกพบ (Fall in Love -2021) กับดักรักบอสตัวร้าย (My Boss -2024) ขณะที่นางเอกก็มีผลงานแจ้งเกิดมากมาย อาทิ รักวุ่นวาย ฉบับยัยเจ้าหญิง (My Little Princess - 2016) ที่ประกบคู่กับ “ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล”, คุณหมอขา ซุป’ตาร์มาแล้ว (Intense Love - 2020) รัตติกาลรัก (Love At Night - 2021) และ ปลดผนึกหัวใจหวนรัก Love and Redemption – 2020) อีกหนึ่งผลงานที่ทำให้หลายคนจดจำ แม้จะรับบทเป็นตัวรองก็ตามงานนี้ ดูจากผลงานที่ผ่านมาของทั้งพระ-นางแล้วหายห่วง เพราะสั่งสมฝีมือในซีรีส์แนวโรแมนติกมาจนสุกงอม ทำให้พอโคจรมาเจอกันครั้งแรก เคมีก็เข้ากันได้ดี จนดูไม่ออกเลยว่านางเอกเป็นรุ่นพี่พระเอกอยู่หลายปี ทำให้ต่อให้บทจะเขียนมาให้นางเอกมีความคิกขุ บางครั้งออกแนวแบ๊วๆ สไตล์ซุป’ตาร์ที่สวย เริ่ด เชิด ก็ยังดูน่าเอ็นดูเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาซีรีส์ฟีลกู๊ดไว้ดูคลายเครียดก่อนนอน อย่าพลาดเก็บคำลวงแสนรักเข้าลิสต์ จัดมาให้ชมกันแบบหอมปากหอมคอ 36 ตอน สามารถรับชมได้ทางแอป WeTV และ iQIYI งานนี้รับรองว่าถูกใจหลายๆ คน เพราะมีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยให้ชมกันแบบเพลินๆMickey Mousemydramalist.com