“เฟิร์ส-ข้าวตัง-จุง-ดัง” พลิกคาแรกเตอร์สุดขั้ว!!

นับเป็นการพลิกคาแรกเตอร์สุดๆ กับบทบาทล่าสุด ของ 4 หนุ่มสุดฮอต “เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, จุง-อาเชน ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ” ในซีรีส์เรื่องใหม่ “THE HEART KILLERS เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” KISS ME or KILL ME จีบครั้งนี้ มีชีวิตเป็นเดิมพัน! นักฆ่าสายโหด แต่อยู่ในโหมดคลั่งรัก จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่จะมารวมตัวประชันฝีมือครั้งสำคัญ เชือดเฉือนอารมณ์ฟาดโมเมนต์ครบรส ร่วมด้วยทัพนักแสดงมากความสามารถคับคั่ง “ธนพร แวกประยูร, ปีเตอร์ ธูนสตระ, เปปเปอร์-ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี, เจเจ-ชยกร จุฑามาศ, เคน-กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์, พอล-ธนัน โลหะวัฒนกุล, ฟลุ๊ค-จีรัสณ์ วงศ์เพียร ฯลฯ” ผลงานของผู้กำกับคนเก่ง “โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง” รับรองความสนุกอินทุกอารมณ์แน่นอน!เมื่อ “กานต์” (เฟิร์ส คณพันธ์) ช่างสักสุดเก๋าที่รับจ๊อบเป็นสายสืบตำรวจ ถูกส่งไปสืบเรื่องของ 2 พี่น้องนักฆ่าขาโหด! จากที่จะเข้าไปจีบ “ไบซัน” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) คนน้องหน้าหวานเพื่อล้วงข้อมูล ดันมี “ฟาเดล” (จุง อาเชน) คนพี่หน้าโหดมาขัดขวาง เขาเลยต้องหาทางกำจัดคนพี่ให้พ้นทาง ด้วยการหาใครสักคนมาจีบไอ้มือปืนหน้าโหดนี่ เลยไปลาก “สไตล์” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) เพื่อนหน้าหล่อลูกเจ้าของอู่ซ่อมรถ มาร่วมขบวนการจีบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน! จีบครั้งนี้ จะได้ KISS หรือโดน KILL ติดตามพร้อมกัน!พบกับซีรีส์ “THE HEART KILLERS เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV