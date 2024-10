Scoop พิเศษ : ส่องลิสต์ซีรีส์เกาหลีสยองขวัญปี 2024 ฮาโลวีนนี้เตรียมขนหัวลุกกันให้สุด!

Hellbound 2 : ทัณฑ์นรก ซีซั่น 2 (Netflix)



Doubt : ล้วงลึกคดีซ่อนจำ (Netflix)



Tarot (U+ Mobile TV)



Gyeongseong Creature 2 : สัตว์สยองกยองซอง ซีซั่น 2 (Netflix)



The Frog : หากไม้ล้มในป่าลึก (Netflix)

เดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาทองของคอซีรีส์เกาหลีแนวระทึกขวัญและฆาตกรโรคจิต มีซีรีส์แนวนี้ให้ดูกันฉ่ำ ๆ ว่าแล้วเราก็ชวนติ่งซีรีส์มาฉลองคืนฮาโลวีนกันแบบจุกๆ ด้วยการนอนดูซีรีส์เกาหลีแนวสยองขวัญแบบนอนสต็อปกันไปเลยจ้า! แต่ละเรื่องที่เราคัดมาทั้งชวนขนหัวลุกและสยองขวัญสั่นประสาท แม้จะไม่มีผี แต่ดีกรีความหลอนก็ไม่เบา เอาล่ะ! เตรียมป็อปคอร์นหอมๆ แล้วไปหลอนกับซีรีส์เหล่านี้กัน!อีกหนึ่งซีรีส์ระทึกขวัญผสมโรแมนติกดราม่ากระแสดี การพลิกบทบาทสุดขั้วของ ‘น้องผัก’ ขวัญใจติ่งซีรีส์เกาหลี สู่บทบาทของผู้พิพากษาสุดเฟียซอิมพอร์ตจากนรกนาม ‘จัสติเซีย’ ปีศาจเลเวลสูงที่ตกกระไดพลอยโจรต้องมาสิงร่างของ ‘คังพินนา’ (พัคชินฮเย) ผู้พิพากษาสาวที่ถูกฆาตกรรมปริศนาในคืนหิมะตก โดยมีเงื่อนไขว่า จัสติเซียจะหวนคืนสู่บัลลังก์ผู้พิพากษาในนรกได้อีกครั้ง ต่อเมื่อนางพิพากษาฆาตกรได้ครบตามโควต้าของท่านบาเอล (ปีศาจเลเวลสูงกว่า)จัสติเซียในร่างผู้พิพากษาคังพินนาจึงเปิดฉากพิจารณาคดีแบบปีศาจ ชนิดโหดเลือดสาดราวกับหนัง “สิงหาสับ” ใครทำกรรมแบบไหนก็ได้รับผลกรรมแบบเดียวกัน แต่แล้วปีศาจกลับเผลอมีใจให้ ‘ฮันดาออน’ (คิมแจยอง) ตำรวจหนุ่มหน้าใส ที่ละลายหัวใจเย็นชาให้กลับมาเต้นระรัวเป็นครั้งแรก สุดท้ายแล้วความรักระหว่างหนุ่มคลั่งรักกับปีศาจสุดแซ่บจะสมหวังหรือไม่? ตามไปลุ้นกันได้ที่ Disney+ จำนวน 14 ตอนต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสยองส่งตรงจากนรก หลังสร้างปรากฎการณ์ระทึกขวัญในปี 2022 อย่างดุเดือดเลือดพุ่งมาแล้ว ปีนี้ Hellbound ซีซั่น 2 จำนวน 6 ตอน ผลงานของผู้กำกับฯ จาก ‘Train to Busan’ และ ‘Peninsula’ กลับมาทวงความร้อนแรงดั่งไฟโลกันต์อีกครั้ง เมื่อเหล่าคนบาปที่เคยต้องโทษทัณฑ์ในนรกกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาบนโลก พร้อมกับอสูรกายจากนรกที่ออกตระเวนไล่ล่าคนบาป และส่งตรงสู่ยมโลกแบบไม่ต้องรอเวลาตายซีซั่น 2 กลับมาพร้อมปริศนาลับของ ‘ลัทธิสัจธรรมใหม่’ เช่นเคย เพิ่มเติมคือการเผยแพร่หลักคำสอนใหม่ให้ผู้คนเกรงกลัวบาปกรรมยิ่งกว่าเก่า และการกลับมาจากนรกของท่านผู้นำ ‘จองจินซู’ (คิมซองชอล) ที่จะพลิกชะตาชีวิตของมนุษย์อีกครั้ง เช่นเดียวกับการฟื้นคืนชีพของคนบาปที่ผ่านการชำระล้างกรรมในนรกมาแล้ว บอกเลยทัณฑ์นรกซีซั่น 2 ยังครบทั้งความโหด ความคลั่ง และทันฑ์นรกที่เร้าใจขึ้นกว่าเดิมแน่นอน!แม้จะเป็นซีรีส์แนวจิตวิทยาอาชญา แต่วิธีการเล่าเรื่องและมุมกล้องของ Doubt ให้ฟิลเหมือนซีรีส์สยองขวัญชั้นเยี่ยมเลยก็ว่าได้ เรื่องราวการตามล่าตัวฆาตกรต่อเนื่องของ ‘จางแทซู’ (ฮันซอกกยู) นักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากร (Profiler) มือต้นของเกาหลีใต้ ที่สงสัยว่า ‘จางฮาบิน’ (แชวอนบิน) ลูกสาววัยมัธยมปลายของเขา อาจเป็นคนเดียวกับฆาตกรสุดโหดที่เขาตามสืบคดีถึงอย่างนั้น พ่อลูกคู่นี้ต่างก็เล่นสงครามประสาทใส่กันตลอดเวลา แม้ว่าหลักฐานหลายๆ อย่างจะพุ่งตรงและเชื่อมโยงไปยังจางฮาบิน แต่พ่อก็ไม่สามารถจับกุมลูกได้ทันที เพราะลูกสาวก็ดิ้นหนีได้ตลอดเวลา แถมคดียังซับซ้อนไปถึงเรื่องราวการค้ามนุษย์ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นหนีออกจากบ้านอีกด้วย ซีรีส์จำนวน 10 ตอนที่เต็มไปด้วยความลึกลับซับซ้อนและดราม่าในครอบครัวเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราไม่อยากให้คุณพลาด!ใครเป็นสาวกไพ่ทาโรต์และสายมูตัวมัมต้องไม่พลาดเรื่องนี้! ‘Tarot’ ซีรีส์สยองขวัญจากเรื่องสั้น 7 ตอน บอกเล่าเรื่องราวของผู้คน 7 คน ที่ต่างก็เลือกไพ่ทาโรต์ขึ้นมา แล้วต้องเผชิญกับเรื่องราวสยองขวัญจากอาถรรพ์ไพ่ทาโรต์ ผลงานออริจินัลจาก U+ Mobile TV ที่จะชวนคุณขนหัวลุกไปกับ 7 เรื่องราวสุดลึกลับที่อาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนTarot บอกเล่าเรื่องราวผ่านชะตาชีวิตของผู้โชคร้ายทั้ง 7 ตอน ได้แก่ Santa’s Visit , Single Locker, Phishing, Please Throw It Away, Late-Night Taxi, Rental Mom และ Couple Manager ซึ่งแต่ละตอนจะนำเสนอไพ่ทาโร่ต์ที่มีความหมายชวนขนลุกและอี๋แหวะเกินต้าน เรียกว่าใครดูเรื่องนี้แล้วอาจต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงกันบ้างล่ะ แม้แต่อาหารที่เรากินก็อาจเป็นชิ้นเนื้อของใครบางคนก็ได้นะ…อิ๋ววววว!การกลับมาของคู่จิ้นสุดสยองในซีรีส์ภาคต่อสุดระทึกขวัญ ว่าด้วยเรื่องราวความรักและการต่อสู้ของชาวเกาหลีในยุคมืด ณ เมืองกยองซองปี 1945 ช่วงเวลาที่เกาหลีตกอยู่ใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น โดยมีทหารญี่ปุ่นจับคนเกาหลีไปเป็นหนูทดลอง ทำให้พวกเขากลายร่างเป็นอสูรกายสุดสยอง และการโคจรมาพบกันของ ‘จางแทซัง’ (พัคซอจุน) คุณชายมาดเนี้ยบเจ้าของร้านคลังสมบัติทอง และ ‘ยุนแชอ๊ก’ (ฮันโซฮี) นักสืบสาวสวย ที่พบรักท่ามกลางสนามรบและจบลงด้วยการตายของยุนแชอ๊กแต่แล้ว 79 ปีต่อมา ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2024 พร้อมกับรีสตาร์ทเรื่องราวสุดสยองครั้งใหม่ เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่เคยลืมความโหดร้ายในอดีต ขณะที่อีกคนจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใคร! แต่แล้วทั้งคู่ต้องกลับมาพบรักกันอีกครั้งและจับมือกันต่อสู้กับบริษัทยายักษ์ใหญ่ ที่มีเบื้องหลังเป็นฐานลับสร้างสัตว์สยองพันธุ์อมตะ ก่อนจะปล่อยเพ่นพ่านอาละวาดไล่ฆ่าคนทั่วกรุงโซลอย่างโหดเหี้ยม ดูจบทั้ง 7 ตอนแล้วคุณอาจจะอดใจรอซีซั่น 3 ไม่ไหว! ปิดท้ายวันฮาโลวีนด้วยซีรีส์สยองขวัญแนวฆาตกรโรคจิตแบบฆ่าหั่นศพ สับหมดไม่สนลูกใคร!!! ซีรีส์จำนวน 8 ตอน ที่มาพร้อมการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ 'โกมินซี' จากสาวสุดห้าวในซีรีส์ 'Sweet Home' สู่บทบาทของ 'ยูซองอา' ฆาตกรสายสับใน 'The Frog' อีกหนึ่งผลงานสุดปราณีตของผู้กำกับฯ 'โมวานอิล' (จาก The World of The Married) ว่าด้วยเหตุฆ่าหั่นศพหมกโรงแรม 2 แห่งในชนบทห่างไกล กับการตัดสินใจที่แตกต่างกันของเจ้าของโรงแรม 2 คนเรื่องราวเริ่มต้นที่โรงแรมเล็ก ๆ เจ้าของวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ 'กูซังจุน' (ยุนคเยซัง) ซึ่งกำลังโด่งดังในกลุ่มคนเมืองใหญ่ กระทั่งเศษชิ้นส่วนของศพปริศนาภายในห้องพักหรูได้ทำลายอนาคตของเขาจนย่อยยับ เหลือไว้แค่โรงแรมร้างและชีวิตครอบครัวที่แตกสลาย ส่วน 'จอนยองฮา' (คิมยุนซอก) เจ้าของบ้านตากอากาศสุดหรูกลางป่า เลือกที่จะปกปิดตัวตนของฆาตกรโรคจิต (ยูซองอา) จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด บอกเลยฝีมือการแสดงของโกมินซีเรื่องนี้ทั้งโหด-โรคจิต-ซาดิสม์ ส่วนลุงคิมยุนซอกก็ต่อกรกับฆาตรโรคจิตได้สะใจไม่แพ้กัน!แล้วคุณล่ะ? วางแผนจะดูซีรีส์เกาหลีสยองขวัญเรื่องไหนมาแชร์กันได้นะ ส่วนเราขอตัวไปเตรียมป๊อปคอร์นหอม ๆ แล้วนอนดูซีรีส์เกาหลีรับวันฮาโลวีนให้ฉ่ำกันเลย!